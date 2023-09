Guerre d’Ukraine : moment à couper le souffle Des soldats russes sont tués par des tirs d’artillerie | Monde | Nouvelles

On ne sait pas exactement où et quand les images ont été prises, mais elles surviennent dans un contexte de pertes écrasantes du côté russe alors que la contre-offensive ukrainienne se poursuit.

L’attaque survenue avant l’aube a endommagé les infrastructures portuaires et civiles du district d’Izmail, non loin de la ville de Crimée, et blessé sept personnes, dont trois grièvement, a déclaré le gouverneur Oleh Kiper.

Les combats ont eu lieu alors que le président russe Vladimir Poutine recevait le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un lors d’un sommet qui, selon les États-Unis, pourrait déboucher sur un accord visant à fournir des armes aux troupes russes en Ukraine, épuisées.

Kim a offert son plein soutien au « juste combat » de la Russie et a déclaré que les deux hommes étaient parvenus à un accord pour approfondir leur « coopération stratégique et tactique et leur solidarité dans la lutte pour défendre les droits souverains et la sécurité ».

La péninsule de Crimée, que la Russie a annexée à l’Ukraine en 2014 dans un acte considéré comme illégal par la plupart des pays du monde, est une cible fréquente depuis que Poutine a ordonné une invasion à grande échelle de l’Ukraine il y a plus de 18 mois.

Le mois dernier, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s’est engagé à faire tout ce qui était en son pouvoir pour ramener la Crimée et a exhorté ses alliés internationaux à soutenir cet effort.