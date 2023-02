Guerre d’Ukraine : Malgré toutes ses fanfaronnades politiques, l’invasion a brisé l’illusion d’invincibilité de la Russie | Nouvelles du monde

L’Ukraine avertit qu’une offensive russe majeure est imminente – et que les prochains mois seront cruciaux pour décider du cours de la guerre.

Que cette prudence soit justifiée ou non, il est clair que l’invasion ne s’est pas déroulée comme prévu et que les tactiques militaires archaïques de Moscou ont été exposées.

Bien qu’elles aient initialement gagné du terrain, les forces russes ont été repoussées et leurs efforts pour assurer le contrôle total de toute la région du Donbass dans l’est de l’Ukraine ont été bloqués.

Les Russes n’avaient pas prévu le courage et la détermination de Ukrainela résistance de l’Occident, ou le niveau durable du soutien militaire fourni par l’Occident.

La bataille de Bakhmut approche du point de basculement



L’armée russe a été durement mutilée et son aviation a brillé par son absence.

Malgré RussieL’impressionnante gamme de capacités militaires de – régulièrement déployée lors de défilés massifs – lui a été incapable de traduire cet équipement en capacité de gagner des batailles. Une combinaison de corruption systémique, de leadership autocratique et de recours aux tactiques militaires du XXe siècle avait créé l’illusion de l’invincibilité russe ; cette illusion a été brisée.

Et ensuite ? La Russie peut générer plus de soldats grâce à la mobilisation, mais la quantité n’est pas égale à la qualité. Bien que des leçons aient été apprises, les forces russes ont les mêmes armes et des milliers de recrues inexpérimentées, alors comment espèrent-elles renverser la vapeur ?

Qui gagne la guerre en Ukraine ?



Le succès sur le champ de bataille moderne repose sur le travail d’équipe – une approche toutes armes. La Russie a besoin de ses chars, de son artillerie, de son infanterie, de son renseignement et de sa force aérienne opérant de manière cohérente (guerre du XXIe siècle) là où l’avantage d’échelle russe pourrait s’avérer décisif.

L’alternative – jeter un nombre croissant de recrues inexpérimentées comme chair à canon dans le vain espoir que la masse prévaudra (guerre du XXe siècle) – les rendra de plus en plus vulnérables aux armes de précision ukrainiennes de haute technologie ; bien que Poutine semble plus soucieux d’assurer sa place dans l’histoire russe que du sort de ses conscrits.

Les États-Unis mettent en garde contre l'offensive de printemps russe



Bien que les navires de guerre, les chars et les avions à réaction rapides fournissent une dissuasion visuelle très tangible et crédible, la mesure décisive de la capacité de combat est la manière dont ces moyens militaires sont utilisés, ce qui nécessite une formation intensive – individuellement et collectivement.

C’est difficile, coûteux et long, mais le travail d’équipe est essentiel pour tirer parti des compétences, de l’expérience, des capacités et de l’intelligence de tous les actifs disponibles afin de créer une capacité décisive. Les militaires occidentaux s’entraînent sans relâche dans l’environnement interarmées – la Russie ne le fait manifestement pas.

Bien que l’invasion russe de l’Ukraine ait eu – et continuera d’avoir – des conséquences épouvantables, elle a servi à mettre en évidence une énorme disparité entre les fanfaronnades politiques de la Russie et sa capacité réelle de combat.

Il y a un an, la Russie se serait considérée militairement comme un quasi-pair des États-Unis ; comment les événements ont conspiré pour exposer la dure vérité derrière la rhétorique.