Guerre d’Ukraine : l’OTAN se concentre sur les armes lourdes et l’entraînement, pas sur l’envoi d’avions de chasse | Nouvelles du monde

Après deux jours de diplomatie et de négociations, la réunion de l’OTAN s’est rompue avec beaucoup d’idées, mais pas d’accord pour envoyer des avions de combat en Ukraine.

Malgré les sourires et la bonhomie de l’Ukraine Ministre de la Défense Oleksii Reznikov, la détermination de l’OTAN n’a pas faibli.

La question du ravitaillement en avions reste « en discussion », nous dit-on, mais d’autres choses ont pris le pas. Pour un, la question plus prosaïque des munitions.

Dernière guerre en Ukraine : la Russie brûle des corps « 24 heures sur 24 » pour cacher ses pertes

L’évaluation de l’OTAN est que la Russie lance une offensive qui se concentrera sur la création d’une longue guerre terrestre attritionnelle.

L’avantage de la Russie est qu’elle a beaucoup de monde, une volonté d’accepter un taux de pertes élevé et d’importants stocks de munitions.

Ce n’est pas le genre de guerre que la plupart des nations avaient prédit ou choisiraient.

Les lignes de front de ce conflit sont maintenant bordées de tranchées qui n’auraient pas semblé déplacées pendant la Première Guerre mondiale. Mais l’OTAN, ses membres et ses alliés au sens large doivent tous s’adapter à cette réalité.

L’alliance a donc accepté d’augmenter sa production de munitions dont l’Ukraine aura besoin, même s’il est probable que l’Ukraine épuisera les stocks plus rapidement qu’ils ne peuvent actuellement l’être.

Et aucune nation ne voudra envoyer toutes ses munitions à l’Ukraine pour repartir les mains vides.

Comme l’a dit le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin : “Même si nous nous précipitons pour soutenir l’Ukraine et renforcer notre capacité industrielle, nous devons reconstituer nos propres stocks”.

Image:

Un militaire ukrainien tire une arme antichar NLAW. Photo : AP



Rien de tout cela n’arrivera du jour au lendemain

Parallèlement à cela, bien sûr, il y a des armes lourdes, y compris des chars, qui ont été promises par divers pays, dont le Royaume-Uni.

Les soldats ukrainiens auront besoin d’une formation sur leur utilisation et leur entretien, et des pièces de rechange devront également être livrées.

Image:

Des soldats de la 79e brigade d’assaut aérien prennent position sur une ligne de front près de la ville de Marinka dans la région de Donetsk



Rien de tout cela ne se fera du jour au lendemain. D’une part, l’OTAN devra travailler sur la manière de fournir toutes ces ressources au bon endroit – envoyer l’équipement d’une armée dans une zone de guerre n’est pas une tâche facile.

Et ce n’est pas bon marché non plus.

Le coût du maintien de la guerre en Ukraine s’élève à de très nombreux milliards de livres pour les pays de l’OTAN, principalement à la charge des États-Unis.

Image:

Un char ukrainien à l’extérieur de la ville de première ligne de Bakhmut



L’Amérique souhaite entamer une conversation sur la façon dont les autres membres de l’OTAN pourraient dépenser plus

Et, pas pour la première fois, l’Amérique tient à entamer une conversation sur la façon dont les autres membres de l’OTAN pourraient dépenser une plus grande partie de leur budget.

L’OTAN exige actuellement que les États membres consacrent 2 % de leur chiffre d’affaires national à la défense. Maintenant, l’organisation veut que cela devienne un minimum plutôt qu’un objectif.

“Il est évident que nous devons dépenser plus”, a déclaré le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg. “Nous devrions passer d’un plafond de 2 % à un plancher. Il devrait être évident que 2 % est un minimum.”

Le sujet sera discuté lors de la réunion de l’OTAN en juillet pour les chefs d’État.

Image:

Des militaires ukrainiens tirent un système de lance-roquettes multiples BM-21 Grad vers les troupes russes dans la région de Donetsk



D’ici là, la Finlande et la Suède pourraient être devenues membres à part entière, si la Turquie et la Hongrie ont finalement été persuadées d’abandonner leurs objections.

M. Stoltenberg a clairement indiqué qu’il pensait que les deux devraient être membres à ce jour et qu’il s’envolerait pour la Turquie pour poursuivre les discussions.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





0:22

“Les avions de chasse sont-ils en tête de votre liste de souhaits ?”



Le ministre ukrainien de la Défense brandit un mouchoir d’avion de chasse

Quant aux avions de chasse, l’Ukraine a clairement fait savoir qu’elle en voulait, ainsi que davantage de systèmes de défense aérienne.

Président Volodymyr Zelensky battre ce tambour lors de sa tournée coup de sifflet en Europeet il s’agit d’un message répété par M. Reznikov lorsqu’il est venu à Bruxelles en montrant un mouchoir conçu avec le plan d’un avion de chasse.

Peu importait que l’avion en question soit en fait un Su-30 russe. Son message était clair, mais jusqu’ici pas entendu.

Le problème avec l’approvisionnement des jets reste le même – il faut beaucoup de temps pour former les pilotes à les utiliser et ils nécessitent une maintenance spécialisée lourde. Et si la Russie lance des missiles depuis son propre territoire, leur utilisation peut être limitée.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





0:53

“L’Ukraine a une fenêtre d’opportunité pour faire pencher la balance”



C’est pourquoi, pour le moment du moins, les pays de l’OTAN préfèrent se concentrer sur les obus, les munitions, les armes lourdes, l’entraînement et les chaînes d’approvisionnement.

Les ingrédients, selon eux, pour freiner la Russie et permettre à l’Ukraine de lancer une contre-offensive au printemps.