Guerre d’Ukraine : l’Occident risque de faire basculer le conflit en faveur de la Russie – voici pourquoi | Nouvelles du monde

L’Ukraine est entraînée dans une lutte pour sa survie même en tant qu’État indépendant. Bien que Moscou soit en mesure de frapper le territoire ukrainien en toute impunité, l’Occident ne permettra pas à l’Ukraine d’utiliser des armes fournies par l’Occident pour frapper la Russie de l’autre côté de la frontière par crainte d’une escalade.

Mais cette limitation empêche-t-elle l’Ukraine de porter un coup potentiellement décisif et donc d’aider réellement la Russie ?

Au début de la guerre, l’Occident était nerveux à l’idée de fournir des armes « offensives » à l’Ukraine en raison des discours de sabre réguliers de M. Poutine sur les risques d’escalade.

Cependant, le L’armée russe n’a pas réussi à dominer forces ukrainiennes, et se retrouve désormais en retrait dans le conflit.

La dernière chose dont le Kremlin a besoin maintenant est que le conflit s’intensifie, car la vulnérabilité militaire russe serait davantage exposée.

Et au cours des 16 derniers mois, alors que la confiance occidentale a augmenté dans la capacité de l’Ukraine à repousser les envahisseurs russesl’aide occidentale s’est élargie pour inclure des chars modernes, des systèmes de défense aérienne et des missiles à longue portée.

Malgré la rhétorique russe, il est de plus en plus évident que le Kremlin a échoué dans ses ambitions stratégiques, et la Russie aura besoin d’une longue période de récupération post-conflit avant d’envisager de nouvelles ambitions expansionnistes.

L’Ukraine a fait preuve d’un courage et d’une ténacité incroyables pour repousser l’occupation russe ; cependant, les chances restent contre une victoire ukrainienne sur le champ de bataille.

L’Ukraine est le David du Goliath russe et doit monter une offensive terrestre sans bénéficier de la supériorité aérienne. De plus, la Russie a eu le temps de préparer de formidables défenses terrestres en couches et a une plus grande tolérance que l’Ukraine pour une bataille d’usure.

Malgré la nature critique de l’offensive militaire actuelle de l’Ukraine, les L’Occident continue d’interdire à l’Ukraine d’utiliser des armes fournies par l’Occident d’attaquer le territoire russe de peur que ce ne soit la dernière étape pour provoquer l’ours russe.

Bien que la Russie soit une puissance nucléaire et l’ait constamment utilisée pour intimider l’Occident afin de réduire son implication, d’un point de vue objectif, la Russie est extrêmement peu susceptible de recourir à l’escalade nucléaire à moins que l’intégrité territoriale de la Russie ne soit compromise.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





4:00

Vidéo sans nom



Il est peut-être compréhensible que l’Occident n’ait pas (à ce jour) été préparé à engager des combattants dans ce conflit car cela entraînerait directement l’Occident dans la guerre avec la Russie.

Mais en restreignant la manière dont les armes fournies peuvent être utilisées, l’Occident limite directement les options offensives de l’Ukraine à un moment crucial de l’offensive.

Bien que l’Ukraine ait monté une série d’attaques de drones sur des cibles de l’autre côté de la frontière, y compris sur la capitale Moscou, le président Zelensky aura du mal à « porter la guerre en Russie » sans armes occidentales.

Haut-parleur

Ce contenu est fourni par Haut-parleur, qui peuvent utiliser des cookies et d’autres technologies. Pour vous montrer ce contenu, nous avons besoin de votre permission pour utiliser des cookies. Vous pouvez utiliser les boutons ci-dessous pour modifier vos préférences afin d’activer Haut-parleur cookies ou pour autoriser ces cookies une seule fois. Vous pouvez modifier vos paramètres à tout moment via les options de confidentialité.



Malheureusement, nous n’avons pas été en mesure de vérifier si vous avez consenti à Haut-parleur biscuits. Pour voir ce contenu, vous pouvez utiliser le bouton ci-dessous pour autoriser Haut-parleur cookies pour cette session uniquement.

Activer les cookies Autoriser les cookies une fois

Cliquez pour vous abonner au Sky News Daily partout où vous obtenez vos podcasts

Pourquoi est-ce important? Le centre de gravité de la Russie. sa principale force et donc sa vulnérabilité, est sans doute la base de soutien de M. Poutine. Donc, si l’Ukraine veut l’emporter, il est vital qu’elle trouve un moyen de mener la guerre en Russie, au-delà des champs de bataille de l’Ukraine.

Le président Zelensky doit réfuter l’affirmation de M. Poutine selon laquelle la guerre en Ukraine est simplement une « opération militaire spéciale » avec des implications limitées pour la population russe.

Les médias russes qualifient constamment les attaques ukrainiennes sur le sol russe d' »actes terroristes », présentant ainsi l’Ukraine comme recourant à la violence et à l’intimidation illégales dans la poursuite d’objectifs politiques, plutôt que comme les actes d’une nation qui a été envahie par la Russie et qui se bat pour son survie.

En savoir plus:

L’Ukraine a préparé le terrain pour une nouvelle ère de guerre – et l’IA pourrait la booster

Poutine est un étudiant en histoire – qu’est-ce que cela peut nous apprendre sur les conséquences possibles de la guerre en Ukraine ?

Image:

Une attaque de drone à Moscou endommage deux bâtiments et blesse une personne





L’Ukraine s’est retrouvée entraînée dans une guerre d’usure coûteuse, que le soutien occidental était censé éviter.

Le succès sur le champ de bataille est généralement associé à des tactiques audacieuses, à la surprise, à la tromperie et à l’élan. Au lieu de cela, l’Ukraine mène une guerre de survie nationale, mais d’une manière prévisible, attritionnelle et lourde.

En restreignant la capacité de l’Ukraine à mener la guerre contre la Russie, l’Occident risque d’enhardir M. Poutine et de faire pencher la balance de la guerre en faveur de la Russie.