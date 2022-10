Guerre d’Ukraine : l’Irlandais « Vraiment courageux et courageux » Rory Mason a été tué au combat à Kharkiv | Nouvelles du monde

Un Irlandais “vraiment courageux et courageux” a été tué en combattant en Ukraine, a confirmé sa famille.

Rory Mason, 23 ans, de Dunboyne dans le comté de Meath, est mort alors qu’il combattait pour la Légion internationale ukrainienne lors de la contre-offensive de Kharkiv près de la frontière russe.

Son père, Rob, a déclaré: “Rory était un jeune homme privé de motivation, de détermination et de conviction.

“Bien que nous soyons profondément attristés par sa mort, nous sommes extrêmement fiers de son courage et de sa détermination et de son altruisme à s’enrôler immédiatement pour soutenir l’Ukraine.

“Rory n’a jamais été politique mais il avait un sens profond du bien et du mal et une incapacité à se détourner face à l’injustice.

“Il s’intéressait depuis longtemps à l’Europe de l’Est, aux voyages et à l’apprentissage de nouvelles langues, dont le russe. Ceux qui se sont battus aux côtés de Rory parlent d'”un homme vraiment courageux et courageux qui aurait pu partir à tout moment mais a choisi de ne pas le faire”. .

“Pour reprendre les mots d’un collègue qui a servi avec lui, ‘Rory était un homme qui d’un coup d’œil pouvait sembler timide, mais quand il s’agissait d’actions et de caractère, il a prouvé, encore et encore, qu’il était un homme de courage, de principe et d’honneur. ‘.

“Rory était notre fils et il nous manquera énormément. Comme notre famille essaie toujours de se réconcilier avec la mort de Rory, nous ferions appel à la confidentialité en cette période difficile.”

Avant de rejoindre la Légion internationale en mars, sa famille a déclaré qu’il avait travaillé en Allemagne pour aider à financer ses ambitions de voyage.

La Légion internationale a rendu hommage à leur “frère d’armes”, qui, selon elle, a été tué au combat lorsque son unité a été attaquée.

La légion a déclaré: “Nous sommes en contact avec la famille et en coordination avec eux, conformément à leurs souhaits et instructions, la Légion internationale et les Forces armées ukrainiennes gèrent le processus de rapatriement.

“Pour le moment, pour protéger la sécurité opérationnelle et la vie privée de la famille, nous ne pouvons pas divulguer plus d’informations.

“La mémoire de Rory vivra dans son unité, dans la légion et les forces armées ukrainiennes.”

M. Mason laisse derrière lui ses parents Rob et Elizabeth ainsi qu’un frère de 22 ans et une sœur de 21 ans.