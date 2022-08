Guerre d’Ukraine : L’insolence des troupes russes à Kherson semble confirmer la fuite des officiers, selon une source | Nouvelles du monde

La ville de Kherson, sur les rives du fleuve Dnipro dans le sud de l’Ukraine, a été prise par les forces russes sans trop de combat début mars, quelques jours après le début de l’invasion.

Il reste Russieest la plus grande victoire de la guerre et reste l’une des seules grandes villes que ses forces ont réussi à capturer.

Ces dernières semaines, cependant, Les forces ukrainiennes ont frappé trois ponts clés sur le fleuve, les rendant pratiquement infranchissables pour les véhicules lourds – le but étant d’étrangler lentement les lignes d’approvisionnement russes et de couper des milliers de soldats dans la ville.

L’Ukraine “tue 200 Russes en un jour” – la dernière guerre

On pense qu’une contre-offensive ukrainienne complète est imminente.

Il est difficile d’entrer en contact avec quiconque est encore pris au piège à Kherson – la plupart des gens sont naturellement trop effrayés pour prendre le risque, ou n’ont tout simplement pas de téléphone ou de connexion Internet avec le monde extérieur.

Les réseaux de téléphonie mobile ukrainiens ont été fermés et remplacés par des équivalents russes non sécurisés qui sont buggés et ne permettent pas les appels internationaux.

Des sites comme Google, Instagram et YouTube sont bloqués et l’accès aux actualités internationales est quasiment impossible.

Il y a une petite zone dans la ville, connue de quelques personnes, qui se connecte toujours aux réseaux téléphoniques ukrainiens – les gens s’y rendent pour envoyer et recevoir des messages quand ils le peuvent.

Dans les villages à l’extérieur de la ville de Kherson, les gens grimpent sur les toits à la recherche d’un signal téléphonique. Rencontrer des amis ou de la famille demande de la planification et du courage.

Image:

Le ponton de fortune construit par les Russes pour traverser la rivière après que les Ukrainiens ont fait sauter les ponts



“Nous sommes d’accord à l’avance sur l’heure exacte, l’heure exacte et le lieu de rendez-vous exact, et nous ne pouvons pas annuler les accords, car c’est très difficile”, nous a dit un habitant.

“Nous écrivons des notes, les laissons. Nous utilisons un langage codé.”

Un journal de la résistance a récemment été lancé – il est poussé dans les boîtes aux lettres après la tombée de la nuit et la résistance ukrainienne à l’intérieur de la ville tient les gens informés de l’emplacement des points de contrôle russes.

Image:

Un bulletin de résistance posté dans les boîtes aux lettres des habitants de Kherson



Nous avons passé des semaines à parler à des personnes qui se sont récemment échappées de Kherson et à entendre leurs histoires sur l’occupation russe.

Ils nous ont raconté des histoires de disparitions quotidiennes et des rumeurs d’un crématorium russe pour brûler les corps des soldats russes afin de couvrir leurs pertes et de se débarrasser des cadavres d’Ukrainiens qu’ils ont torturés et tués.

“Des voitures noires arrivent au milieu de la nuit et emmènent les gens”, a déclaré un habitant. Quelques semaines de retour plus tard, et beaucoup n’ont jamais été revus.

Image:

Dépliants mettant en garde contre la prise de passeports russes



Les services de base – nourriture et médicaments – sont soit rares, soit désormais d’un coût prohibitif et la vie devient “désespérée”, nous a-t-on dit.

La rareté de la viande abordable a rendu les gens végétariens, et une personne à qui nous avons parlé a déclaré qu’elle était maintenant “au bord de la famine”.

“Il n’y a presque plus de soins médicaux là-bas, les médicaments sont un gros problème”, nous a dit Liliya depuis Odessa.

Elle venait d’arriver de Kherson et a dû franchir 19 barrages routiers russes avant de pouvoir s’échapper.

“Maintenant, ils ont commencé à importer des produits alimentaires de [Russian-occupied] Crimée, mais ils sont très chers”, a-t-elle dit. “C’est le problème – les produits sont apparus, mais vous ne pouvez pas les acheter parce que vous n’avez pas d’argent”.

Ils parlent tous de vivre dans la peur des occupants russes.

Image:

La nourriture est importée à Kherson via la Crimée



“C’est effrayant”, dit Olena. « Vous ne savez pas ce qu’ils ont dans la tête. Vous ne savez pas ce qu’ils vont vous faire. Vous avez peur de dire quelque chose. Vous filtrez toujours votre discours parce que vous ne pouvez pas appeler un chat un chat. Soldat russe assis à côté de vous sur un banc vous écoutant.

“Nous n’utilisons jamais de noms et d’adresses exactes dans la conversation et la correspondance, c’est interdit. Parfois, nous nous mettons d’accord sur des mots de code lors d’une rencontre personnelle.”

Image:

Olena dit que c’est effrayant à Kherson



Olena a poursuivi: “Si vous mentionnez le mouvement d’équipements ennemis, vous devez supprimer toute correspondance afin que vous n’ayez rien sur votre téléphone. Parce que vous pouvez être arrêté dans la rue et invité à montrer votre téléphone.”

Elle nous a raconté des histoires de personnes emmenées et détenues dans des sous-sols et électrocutées pour avoir arboré le drapeau ukrainien.

Malgré cela, les couleurs jaune et bleue de l’Ukraine ont été pulvérisées sur les murs et peintes sur les piliers au mépris de l’occupation.

Image:

Le jaune et le bleu de l’Ukraine peints sur un mur de Kherson occupé



Après avoir essayé de nombreuses routes différentes et échoué, nous avons finalement pris contact avec quelqu’un qui se trouvait toujours à l’intérieur de Kherson.

Dmytro, qui n’est pas son vrai nom, est journaliste et incapable de raconter lui-même l’histoire de sa ville, alors il nous l’a demandé.

Sur une connexion Internet fragile, il a plaidé pour que le monde n’oublie pas Kherson.

Image:

Dmytro, qui a parlé à Sky News depuis Kherson



“Je comprends que pour les gens, c’est quelque part loin”, a-t-il déclaré. “Peut-être qu’ils en ont assez de lire tous les jours sur l’Ukraine dans les journaux. Nous voulons toujours toucher chaque Européen, chaque citoyen du monde, pour qu’ils parlent de nous, qu’ils nous connaissent, en particulier de Kherson.”

Il raconte qu’en banlieue, des soldats russes déambulent dans les rues ivres, “une bouteille d’alcool dans une main, une mitrailleuse dans l’autre”.

Peut-être en prévision de la contre-offensive à venirDmytro a déclaré que le comportement des soldats russes avait changé au cours des deux dernières semaines.

Lire la suite:

Les missiles à plus longue portée envoyés par les États-Unis et le Royaume-Uni obligent la Russie à changer de tactique

Système HIMAR : la nouvelle arme américaine utilisée par l’Ukraine contre des cibles russes

“Il y a un point de contrôle à presque chaque intersection”, a-t-il poursuivi. “Toutes les voitures et les bus sont contrôlés. On demande à tout le monde son passeport. Ils défoncent les portes et les portails des garages. Ils recherchent des armes, ils recherchent du matériel. Ils ont très peur des partisans.”

Il a été largement rapporté que les familles des soldats russes qui ont déménagé à Kherson dans les jours qui ont suivi sa capture sont maintenant parties, craignant une contre-offensive. Et des sources militaires ukrainiennes nous ont dit que Les commandants russes de la ville de Kherson se sont retirés de l’autre côté de la rivière.

Image:

Propagande pro-russe affichée sur un grand panneau d’affichage. Une fois en place, il se lira “avec la Russie, une vie décente” et s’adresse aux retraités



Dmytro a déclaré: “Pour être honnête, si peut-être deux généraux ou cinq colonels ont quitté Kherson, ce n’est pas très perceptible. Mais les soldats ordinaires, les occupants russes, ont commencé à se comporter de manière très insolente.

“Il est clair qu’ils n’ont absolument aucune discipline. Cela confirme indirectement que les officiers supérieurs ont dû s’échapper. Mais personne ne l’a vu, car il est impossible de voir. Comment ils sont arrivés de l’autre côté [of the Dnipro river] devait être une sorte d’opération secrète.”

Sky ne peut pas vérifier ces comptes de manière indépendante. Les Russes nient les affirmations, mais elles proviennent de plusieurs sources au cours de plusieurs mois.

Image:

Le panneau orange indique que seules les cartes des banques russes sont acceptées dans le magasin de Kherson. De nombreuses banques ukrainiennes ont été fermées, ce qui rend la vie beaucoup plus difficile



Les missiles HIMARS à plus longue portée, donnés par les États-Unis et le Royaume-Uni, ont permis aux forces ukrainiennes d’atteindre des cibles stratégiques plus éloignées qu’auparavant.

Le ciblage des trois ponts routiers et ferroviaires qui traversent le fleuve Dnipro à Kherson a été une stratégie délibérée pour couper les voies de ravitaillement et effrayer les soldats russes.

Ça marche. La balance à Kherson penche lentement en faveur de l’Ukraine.