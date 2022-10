Guerre d’Ukraine : L’impasse dans les pourparlers sur la centrale électrique contestée de Zaporizhzhia laisse un accident imminent | Nouvelles du monde

La centrale nucléaire de Zaporizhzhia est stratégiquement critique pour les deux parties au conflit Ukraine-Russie. Mais en termes de sûreté nucléaire, l’impasse actuelle est périlleuse.

C’est le grand générateur d’électricité le plus proche des parties de Ukraine annexée par la Russie, et Moscou veut que la puissance de l’usine y contrôle son territoire. Il a également exprimé le désir de rediriger le pouvoir de Zaporizhzhia vers les villes russes également.

D’un autre côté, l’Ukraine ne peut pas se permettre de perdre cet atout – la plus grande centrale nucléaire d’Europe qui fournissait autrefois 20 % de son électricité – à un moment où Russie a la mainmise sur ses infrastructures civiles.

Le site est actuellement exploité par son personnel ukrainien d’origine, mais est sous contrôle militaire russe.

La situation est tendue. L’opérateur public ukrainien de l’usine, Energoatom, a déclaré que la Russie venait d’enlever le directeur adjoint de Zaporizhzhia – ce qui, selon eux, s’est produit avant que les ingénieurs russes ne prennent le relais. Cela survient des semaines après l’enlèvement et la libération du directeur de l’usine.

Le bombardement de l’usine a été une menace constante.

Les mines terrestres qui explosent autour du périmètre de l’usine ont également été impliquées dans le déclenchement d’incendies qui ont menacé les réacteurs et les connexions électriques cruciales qui relient l’usine au réseau national ukrainien.

Alors quels sont les risques ?

La centrale de Zaporizhzhia est composée de six réacteurs à eau sous pression. L’échelle même de l’installation signifie qu’il y a des centaines de tonnes de combustible nucléaire dans les réacteurs eux-mêmes et plus de 2 000 tonnes de combustible usé dans des bassins de stockage et une installation de stockage à sec sur le site.

Ils sont d’une conception relativement moderne, avec des caractéristiques de sécurité qui les rendent beaucoup plus sûrs en cas d’urgence que ceux impliqués dans d’autres catastrophes nucléaires civiles comme Tchernobyl et Fukushima.

Ils sont aussi beaucoup plus en sécurité maintenant qu’ils ne l’étaient au début de l’invasion de l’Ukraine. Sous la supervision de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), qui dispose désormais de deux observateurs stationnés à la centrale, les six réacteurs sont en “arrêt à froid”, leur combustible se refroidissant lentement à l’intérieur des bâtiments réacteurs.

Le principal risque permanent est une perte d’alimentation du site. Même à l’arrêt, l’eau de refroidissement doit circuler autour du combustible du réacteur pour éviter qu’il ne fonde. Les bassins de stockage doivent également être complétés pour éviter la surchauffe du combustible usé et la libération potentielle de radioactivité.

“Nous jouons avec le feu”: l’AIEA déclare que les dégâts à l’usine sont “inacceptables”



Impact du bombardement

Il y a quelques jours à peine, des bombardements ont déconnecté l’un des derniers câbles qui alimentaient le site en électricité. Ce n’était pas la première fois que le complexe devait passer à des générateurs diesel de secours. Tous fonctionnent actuellement, mais la centrale ne dispose que de 10 jours de diesel stocké sur place.

L’autre risque, bien sûr, est l’impact des bombardements ou des missiles. Depuis que le site a été occupé par la Russie en mars, des obus ont percé des bâtiments immédiatement adjacents aux réacteurs eux-mêmes.

Les réacteurs sont une cuve immobile très épaisse, entourée d’une lourde coque en béton, de sorte que le risque direct pour eux est considéré comme assez faible. Cependant, un incendie ou des dommages aux systèmes de sécurité tels que l’alimentation de secours peuvent entraîner une surchauffe et une fonte du carburant.

Si des projectiles venaient à toucher le combustible entreposé dans les bâtiments réacteurs ou dans les bassins extérieurs, cela pourrait entraîner l’épandage de déchets hautement radioactifs sur le site. Cependant, le carburant n’est pas inflammable, de sorte que le risque pour l’environnement au sens large est susceptible d’être faible.

Quel est le pire scénario ?

Le scénario le plus défavorable serait une perte totale d’alimentation, combinée à des dommages aux bâtiments du réacteur ou aux systèmes de sûreté. Fortement invraisemblable en temps de paix, mais tout à fait possible dans le conflit actuel.

Dans ce cas, la plupart des experts internationaux pensent que les choses pourraient empirer comme à Fukushima au Japon en 2011. Lors de cette catastrophe, une panne de courant a entraîné une surchauffe du combustible nucléaire, le gaz hydrogène ainsi produit a ensuite explosé, libérant une contamination radioactive élevée dans l’atmosphère.

Image:

Un tremblement de terre en mars 2011 a déclenché un tsunami qui a conduit à la catastrophe nucléaire de Fukushima, au Japon Jeudi 27 janvier 2022 07h24, Royaume-Uni



Cet événement a libéré de la radioactivité sur une vaste zone, ce qui a entraîné une évacuation coûteuse des personnes et de nombreuses années de nettoyage de l’environnement.

Contrairement au Japon, le personnel de Zaporizhzhia a eu le temps de se préparer au pire. Mais le seul moyen sûr d’empêcher cela est de mettre fin aux combats autour de l’usine.

Image:

Le directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique, Rafael Mariano Grossi, a cherché pendant des mois à accéder à l’usine de Zaporizhzhia



Le chef de l’Agence internationale de l’énergie atomique, Rafael Grossi, est maintenant à Moscou pour négocier une zone de sécurité pour Zaporizhzhia – mais aucune des deux parties n’étant actuellement disposée à abandonner le contrôle, la zone reste un accident en attente de se produire.