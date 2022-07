Guerre d’Ukraine : L’horrible histoire d’un chauffeur de taxi ukrainien battu, assommé et enfermé dans une fosse forestière | Nouvelles du monde

Le moment où Mykhailo Orlovskyi a été pris par les forces russes a été capturé sur sa propre dashcam.

On peut le voir chassé par des soldats au sommet d’un véhicule blindé, les bras en l’air.

À ce stade, un soldat russe conduisait la voiture de Mykhailo – qui capturait l’arrestation en temps réel.

“La première chose à laquelle j’ai pensé était de savoir comment survivre. La deuxième chose était que j’allais mourir”, a-t-il déclaré à Sky News.

Les images de sa dashcam ont ensuite été diffusées en Russie et publiées en ligne par un journaliste russe.

Image:

L’attaque a été capturée sur la dashcam de Mykhailo Orlovskyi



Après son arrestation, il décrit comment il a été dépouillé de ses vêtements et de ses lunettes et emmené dans une zone boisée épaisse.

“Ils nous ont battus dans la forêt, ont commencé à nous interroger, puis nous ont ligotés et jetés dans une fosse où ils nous ont gardés pendant deux jours”, nous a-t-il dit.

C’était le 7 mars – et il faisait très froid.

“Ils m’ont jeté une veste, qu’ils ont ensuite attachée. Je ne portais qu’une veste et un pantalon de survêtement, et c’était tout. Mais Dieu merci, la veste avait au moins une capuche.

“Au fond, du carton était jeté dans la fosse, et il y avait aussi deux boîtes sur lesquelles on pouvait s’asseoir.”

La Russie menace les membres de l’OTAN et de l’UE : tous les événements qui se déroulent dans la guerre en Ukraine sont en direct

Mykhailo était un chauffeur de taxi civil mais avait aidé l’armée ukrainienne en tant que volontaire.

Après deux jours passés dans le trou de la forêt, il a été transporté par hélicoptère dans une prison de Koursk, en Russie.

“Nous avons été transférés de bureau en bureau, d’interrogatoire en interrogatoire.

“Nous avons constamment dû signer des documents, nous avons été interrogés, nous avons été battus.

“Tout a duré environ six heures. Ils nous ont emmenés dans une pièce séparée, où ils nous ont battus avec des gants de boxe sur les reins, le foie, les côtes, le cou et les jambes.

“Ils ont également utilisé un pistolet paralysant. Ils nous ont frappés si fort.”

Image:

Mykhailo Orlovskyi parle à Sally Lockwood de Sky



Lire la suite:

Frapper, frapper, détruire : les tactiques terrifiantes de la Russie

Il décrit comment les prisonniers, hommes et femmes, se sont tous fait raser la tête, leurs échantillons de sang, leur ADN et leurs empreintes digitales ont été prélevés.

“Ils ont pris mon téléphone et même mon alliance”, dit-il. “Ils ont pris tous mes documents… passeport, permis de conduire. Tout cela est toujours avec eux.”

Près de 500 civils ukrainiens se trouvent actuellement dans les prisons russes.

Mykhailo est resté à l’intérieur pendant quatre semaines au total avant d’être échangé lors d’un échange de prisonniers en avril.

Pendant son incarcération, on lui a fait chanter l’hymne national russe qui a été joué en boucle.

“Il y avait une radio, un haut-parleur accroché à la porte. Et quand l’hymne était joué, et il jouait environ 10 à 15 fois par jour, nous devions nous aligner et chanter l’hymne de la Fédération de Russie.”

Le meilleur cadeau d’anniversaire de maman

pendant ce temps à Ukraine, la famille de Mykhailo était malade d’inquiétude à propos de ce qui lui était arrivé. Après deux semaines, ils ont finalement trouvé une photo d’identité russe prise après son arrestation qui avait été publiée en ligne.

Lorsque Mykhailo a appris qu’il allait être échangé lors d’un échange de prisonniers, il a sangloté pendant les trois heures de route jusqu’à la frontière. C’était le 10 avril – l’anniversaire de sa mère.

“Je l’ai appelée et lui ai dit que tout allait bien pour moi, que je suis en vie et en bonne santé. Je me souviens de ses larmes de joie. Elle était heureuse que Dieu lui fasse un tel cadeau pour son anniversaire.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





4:50

La Russie accélère son offensive dans l’est de l’Ukraine



Se souvenant de cela, il fond en larmes et doit s’arrêter.

Il finit par poursuivre : “Un moment très difficile, c’était quand je parlais à mon frère et il m’a dit qu’il y avait un moment où il pensait que j’étais déjà mort, que je n’étais plus là. C’est dur encore maintenant.”

Toujours en cours de traitement

Mykhailo est depuis retourné sur les lieux où il a été emmené. Ses effets personnels traînaient toujours par terre – son étui à lunettes, ses écouteurs AirPod, ses cartes de visite.

Il a également trouvé sa voiture Mercedes – maintenant complètement brûlée mais le numéro de série était toujours visible.

Sans sa voiture, il a perdu son gagne-pain. Il est clair que recommencer à zéro financièrement lui pèse lourdement.

Cela, ajouté à l’épreuve déchirante qu’il est clair qu’il est toujours en train de traiter.

Mais il a réussi à s’échapper avec un message important pour le monde sur les horreurs pour les civils ukrainiens détenus en Russie.