Guerre d’Ukraine : L’homme britannique esquivant les tirs d’artillerie russe et évacuant des civils dans une camionnette | Nouvelles du monde

Esquivant les tirs d’artillerie et les drones russes, un Britannique fait partie d’une équipe qui se précipite dans des villages récemment libérés de l’est de l’Ukraine pour évacuer les civils et les mettre en sécurité.

“La destruction est tout simplement ridicule”, a déclaré Chris Parry à Sky News après une récente mission dans un village à l’est de Lyman qui les a vus tirer dessus par les forces russes.

“Nous étions bombardés par l’artillerie parce qu’ils nous surveillaient avec un drone, puis attendaient que nous nous garions, puis ils avaient une minute ou deux pour essayer de nous frapper.”

Une fois dans le village, ils frappent aux portes et essaient d’expliquer par l’intermédiaire d’un interprète qu’ils sont là pour aider et non des Russes qui vont les emmener dans une forêt et les tuer.

“Et aujourd’hui, il y a eu un combat d’artillerie assez important entre les Ukrainiens et les Russes, dans lequel nous étions entre les deux.

“Nous étions donc souvent touchés par cela. Courir vers la voiture avec des gens, essayer de monter dans la voiture puis repartir dès que possible était assez haut sur la liste des priorités.”

Les évacués sont ramenés à Kramatorsk puis à Sloviansk pour y être soignés, explique M. Parry.

Se décrivant comme un peu un amateur de sensations fortes, il dit que le moment le plus effrayant a probablement été lorsque leur groupe a entendu un drone au-dessus de leur tête.

“Au moins avec l’artillerie, vous entendez l’artillerie russe tirer et ensuite vous entendrez le sifflet.

“Et dès que vous entendez le coup de sifflet, vous vous laissez tomber par terre et espérez qu’il est assez loin pour ne pas être tué par des éclats d’obus.

“Mais avec les drones, c’est un tueur silencieux, ce qui fait un peu peur à tout le monde.”

Image:

M. Parry avec Tasha Dubovik, une volontaire locale à Lviv



Lire la suite:

Biden et Zelensky en désaccord sur l’origine du missile

Un couple ukrainien se marie au Royaume-Uni entouré de photos de famille

Il y a un an, Chris Parry en savait très peu sur l’Ukraine, mais dès qu’il a appris la nouvelle de l’invasion, il a su qu’il devait aller aider.

Il s’est envolé pour la Pologne, avec l’intention initiale de rejoindre l’armée ukrainienne, a traversé la frontière ukrainienne le 5 mars et s’est retrouvé en ravitaillement vers Kharkiv au début de la guerre.

En mai, il a travaillé à l’évacuation de la ville assiégée de Severodonetsk avant qu’elle ne tombe finalement fin juin.

“Cela se faisait bombarder toutes les minutes environ”, a-t-il déclaré, décrivant comment son équipe travaillait avec des coordinateurs pour atteindre les gens et les faire sortir de la ville.

Puis vint une partie délicate – rentrer chez lui au Royaume-Uni pour dire à ses parents qu’il avait travaillé en Ukraine, et non en Pologne comme ils l’avaient pensé.

“Ils étaient fiers, (mais) très inquiets”, a-t-il déclaré.

“Je ne veux pas les inquiéter plus qu’ils n’en ont besoin, mais je pense qu’il est important que les gens entendent également parler des opportunités de bénévolat.”

M. Parry, qui est né à Cornwall et vit à Cheltenham, travaillait comme entraîneur de course avant que la guerre n’éclate.

Au cours des mois où il a travaillé sur les lignes de front en Ukraine, il dit avoir vu des choses qui resteront avec lui.

Discutant d’une opération de la semaine dernière, il a déclaré: “J’ai récupéré une femme et elle avait quatre jeunes enfants âgés de cinq à 12 ans, et ils vivaient dans leur sous-sol sous occupation depuis mars.

“Son mari avait été enlevé par les Russes, alors bien sûr, ils sont extrêmement inquiets pour lui.

“Nous les avons finalement mis en sécurité. Dans la voiture, ils pleuraient, juste terrifiés.

“Mais quand ils sont venus ici et qu’ils sont sortis et que nous leur avons donné un lit et que les lumières sont allumées, ils m’ont fait un gros câlin – ils sont juste submergés de joie mais aussi en même temps, c’est à ce moment-là que le choc les frappe vraiment.

“Parce qu’il n’y a plus de frange, ils sont en sécurité et c’est un peu fini. Mais ils ont tout laissé derrière eux.”

M. Parry collecte actuellement des fonds pour acheter un véhicule tout-terrain afin de pouvoir continuer à évacuer les civils.

“Comme nous l’avons découvert aujourd’hui, j’ai apparemment besoin d’un véhicule 4×4”, a-t-il déclaré, faisant référence à une entrée délicate dans un village où les routes avaient été détruites par des chars.

“Pour ceux qui souhaitent soutenir les futures évacuations, j’ai créé une page de dons où nous essayons de collecter des fonds pour un véhicule qui nous permettra de continuer à évacuer pendant l’hiver.”

La collecte de fonds en ligne vise à collecter 17 500 £ et est accessible sur JustGiving ou via sa page Instagram @Christoburg.