Guerre d’Ukraine : les troupes russes doivent cesser de bombarder la centrale nucléaire pour éviter des « conséquences irréparables » | Nouvelles du monde

Un appel a été lancé pour démilitariser la zone autour d’une centrale nucléaire ukrainienne afin d’éviter des “conséquences irréparables”.

La ville occidentale de Nikopol a subi des bombardements quotidiens pendant la majeure partie de la semaine dernière, faisant des morts et des bâtiments détruits.

La zone se trouve de l’autre côté du fleuve Dniepr depuis la plus grande centrale nucléaire d’Europe, et les deux Russie et les responsables ukrainiens s’accusent depuis des jours de l’avoir bombardé en violation des règles de sécurité nucléaire.

Les troupes russes occupent l’usine de Zaporizhzhia depuis les premiers jours de l’invasion de Moscou, bien que les travailleurs nucléaires ukrainiens d’avant-guerre continuent de la diriger.

Les services de renseignement militaires ukrainiens ont affirmé samedi que des bombardements par les troupes russes avaient endommagé une station de pompage et une caserne de pompiers dans l’enceinte.

Et Anton Gerashchenko, conseiller au ministère de l’Intérieur de Ukrainea tweeté que les gens fuyaient la zone et a montré une vidéo de ce qui semblait être une explosion.

Sky News n’a pas pu géolocaliser la vidéo.

Le gouverneur de Zaporizhzhia a maintenant appelé à la démilitarisation de l’usine – et aux organismes internationaux de la faire respecter.

“La meilleure option devrait être la démilitarisation”, a déclaré Oleksandr Starukh.

“Il devrait y avoir une réaction de la part des structures internationales. Ils devraient défendre cette position afin qu’il n’y ait pas d’armes dans ou à proximité de la centrale nucléaire.”

Image:

Un homme se tient à l’intérieur d’un cratère laissé par une frappe de missile dans la région de Zaporizhzhia



Dans son allocution vidéo, M. Starukh a ajouté : “Tôt ou tard, le fait que des troupes et des munitions y soient stationnées peut entraîner des conséquences irréparables”.

Il a appelé à une application des règles d’organismes comme l’AIEA (Agence internationale de l’énergie atomique).

“Toutes ces règles de guerre et toutes ces règles élaborées par l’AIEA, qui contrôle toutes les questions de sûreté nucléaire, malheureusement, elles ne fonctionnent pas, et certaines d’entre elles ne sont pas efficaces et doivent être corrigées.

“Dieu merci, ils n’ont pas bombardé d’objets qui présentent une menace nucléaire, et le fond de rayonnement est dans la plage normale.

“Mais en même temps, tôt ou tard, le fait que des troupes et des munitions y soient stationnées peut entraîner des conséquences irréparables.”

Explication : Quels sont les risques d’accident nucléaire en Ukraine ?

Il a déclaré qu’il ne devrait y avoir “aucune arme dans ou à proximité de la centrale nucléaire… Afin qu’il n’arrive pas que des villes pacifiques telles que Marhanets et Nikopol soient bombardées sous le couvert d’une centrale nucléaire”.

Ses commentaires ont été repris par le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans son adresse nocturne à la nation.

Image:

Volodymyr Zelensky s’adressant à la nation ukrainienne



“Les occupants tentent d’intimider les gens de manière extrêmement cynique, en utilisant la centrale nucléaire de Zaporizhzhia”, a-t-il déclaré.

“Ils se cachent en fait derrière l’usine pour tirer sur Nikopol et (à proximité) Marhanets.

« Absolument tous les responsables de l’État terroriste, ainsi que ceux qui les aident dans cette opération de chantage à la centrale nucléaire, doivent être jugés par un tribunal international.

Attaque à la roquette

Pendant ce temps, à travers le pays, l’armée russe a pilonné d’autres zones résidentielles, alors que les forces ukrainiennes lançaient une contre-offensive pour tenter de reprendre une région occupée du sud, frappant le dernier pont en état de marche sur une rivière dans la région de Kherson occupée par la Russie.

Une attaque à la roquette russe sur la ville de Kramatorsk a fait trois morts et 13 blessés vendredi, selon le maire.

Kramatorsk est le quartier général des forces ukrainiennes dans l’est du pays déchiré par la guerre.

L’attaque est survenue moins d’un jour après que 11 autres roquettes ont été tirées sur la ville, l’une des deux principales tenues par les Ukrainiens dans la province de Donetsk, au centre d’une offensive russe en cours pour capturer la région du Donbass, dans l’est de l’Ukraine.

Le ministère russe de la Défense a affirmé samedi que ses forces avaient pris le contrôle de Pisky, un village à la périphérie de la ville de Donetsk, la capitale provinciale revendiquée par les séparatistes pro-Moscou depuis 2014.

Les troupes russes et les rebelles soutenus par le Kremlin cherchent à s’emparer des zones tenues par les Ukrainiens au nord et à l’ouest de la ville de Donetsk pour étendre la république autoproclamée des séparatistes.

Mais l’armée ukrainienne a déclaré samedi que ses forces avaient empêché une avancée nocturne vers les petites villes d’Avdiivka et de Bakhmut.