Guerre d’Ukraine : les “terroristes connards” russes condamnés par Zelensky après une frappe de missile “calculée” sur un centre commercial | Nouvelles du monde

Le président Volodymyr Zelenskyy a qualifié les forces russes de “terroristes connards” après leur tir de missile “calculé” sur un centre commercial en Ukraine.

Le dirigeant a déclaré que l’attaque dans la ville centrale de Krementchouk était délibérée, pas une erreur, et que les coupables “ne devraient pas avoir leur place sur Terre”.

Plus tôt, il a déclaré que plus de 1 000 civils se trouvaient à l’intérieur du centre commercial au moment de la frappe.

“Le centre commercial est en feu, les pompiers tentent d’éteindre le feu, le nombre de victimes est impossible à imaginer”, a déclaré le président, écrivant sur l’application de messagerie Telegram.

Il a depuis déclaré : “Heureusement, autant que nous sachions maintenant, beaucoup de gens ont réussi à sortir [before the strike]ils ont été aidés [after the air raid siren].

“Mais il y avait encore des gens à l’intérieur quand ça a frappé : des employés et quelques visiteurs.”

La guerre “tourne en faveur de la Russie” alors que Poutine effectue son premier voyage à l’étranger depuis l’invasion – voir les mises à jour en direct sur la guerre en Ukraine

Dmytro Lunin, le gouverneur de la région de Poltava, a insisté sur le fait qu’il n’y avait aucune cible militaire à proximité que la Russie aurait pu viser. Il a déclaré qu’au moins 13 personnes avaient été tuées et 40 blessées par deux missiles.

Le maire local Vitaliy Meletskiy a déclaré que la structure “très peuplée” n’avait aucun lien avec les forces armées.

Des séquences vidéo qui auraient été prises à l’intérieur du bâtiment quelques instants après l’attaque ont montré des scènes de panique alors que les gens couraient à travers des masses de débris pour sortir.

Une personne a crié “y a-t-il quelqu’un là-bas?”, tandis qu’une autre a appelé sa mère, alors que la fumée couvrait la zone et que les acheteurs semblaient hébétés.

Une opération de sauvetage était en cours et neuf des blessés étaient dans un état grave, a déclaré Kyrylo Timochenko, chef adjoint de la ukrainien bureau présidentiel.

Krementchouk, qui abrite la plus grande raffinerie de pétrole d’Ukraine, se trouve sur le fleuve Dnipro dans la région de Poltava.

M. Zelenskyy a souligné que l’objectif du centre commercial ne présentait “aucune menace pour le russe militaire » et n’avait « aucune valeur stratégique ».

Il a accusé la Russie de saboter “les tentatives des gens de mener une vie normale, ce qui rend les occupants si en colère”.

“La Russie continue de faire valoir son impuissance sur les civils ordinaires. Il est vain d’espérer la décence et l’humanité de sa part”, a déclaré le président.

Les dirigeants du G7, qui se réunissent en Allemagne, ont qualifié l’attaque d'”abominable” et ont déclaré dans un communiqué : “Les attaques aveugles contre des civils innocents constituent un crime de guerre. Le président russe Poutine et les responsables seront tenus responsables”.

Ils ont ajouté : “Nous n’aurons pas de repos tant que la Russie n’aura pas mis fin à sa guerre cruelle et insensée contre l’Ukraine”.

Boris Johnson a condamné “la cruauté et la barbarie” de M. Poutine à la suite de l’attaque.

Les pompiers et les soldats ont sorti des morceaux de métal mutilés alors qu’ils cherchaient des survivants.

“Nous ne comprenons pas combien de personnes pourraient rester sous les décombres”, a déclaré le chef du service de secours régional.

Il n’y a pas eu de commentaire immédiat de la Russie, qui nie avoir délibérément ciblé des civils.

La ville industrielle comptait 217 000 habitants avant l’invasion russe en février.

L’attaque est survenue alors que la Russie lançait un assaut total contre le dernier bastion ukrainien dans la région orientale de Lougansk, “tirant le feu” sur la ville de Lysychansk depuis le sol et les airs, selon le gouverneur local.

Les dirigeants occidentaux réunis au sommet du G7 en Allemagne ont promis un soutien continu à Kyiv, y compris davantage de systèmes de défense aérienne et de nouvelles sanctions contre Moscou.