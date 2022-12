Guerre d’Ukraine : Les Tchétchènes qui se battent pour Kyiv disent que les troupes russes sont “comme du bétail à abattre, laissant le sol couvert de cadavres” | Nouvelles du monde

Dans un bunker sous la ville férocement disputée de Bakhmut, un commandant djihadiste avec une prime russe d’un demi-million de dollars sur la tête, rejoint ses hommes dans la prière.

Des alliés Ukraine a rassemblé dans sa guerre avec la Russie, parmi les plus ténébreux et meurtriers sont les Tchétchènes.

Ils font partie des plus anciens ennemis de Vladimir Poutine et parmi les plus difficiles à filmer de près.

Les séparatistes tchétchènes sont tous recherchés par la Russie



Ce sont tous des hommes marqués, recherchés par Russie. Leurs déplacements sont entourés de secret. Mais Sky News a eu accès à leur base secrète près de la ligne de front dans l’une des batailles les plus sauvages d’Ukraine.

Pendant le temps que nous avons passé à les filmer, ils ont partagé des idées sur leurs ennemis qui valent la peine d’être écoutées en Occident.

Nous avons roulé rapidement sur des routes secondaires pour échapper aux observateurs russes qui appelaient à des frappes d’artillerie. En entrant dans Bakhmut, nous passâmes devant des bâtiments éventrés et des cratères béants, le bruit des bombardements était proche et régulier.

À l’intérieur du bunker, nous avons rencontré certains des vétérans les plus anciens de cette guerre. Le bataillon tchétchène Cheikh Mansour combat la Russie en Ukraine depuis 2014. La tactique de leur ennemi n’a pas changé depuis le début de cette guerre, disent-ils.

“Ils envoient des troupes comme du bétail à l’abattoir”, nous a dit le combattant tchétchène Idris. “Laissant le sol couvert de cadavres. Ils le font tous les jours, ils n’ont aucune pitié pour leur propre peuple.”

C’est le même genre de combat que la Russie a utilisé dans leur patrie dans les années 1990. À l’abri, les commandants envoient des conscrits par vagues dans l’espoir d’écraser leur ennemi sans se soucier de leurs hommes.

Les Tchétchènes se battent pour un pays indépendant depuis l’effondrement de l’Union soviétique.

Le commandant Muslim Cheberloyevskii dirige l'une des unités combattantes tchétchènes les plus actives d'Ukraine



Après la victoire dans la première guerre de Tchétchénie, ils ont été vaincus par la Russie et Vladimir Poutine a installé un chef fantoche, Ramzan Kadyrov, le soutenant avec des milliards de dollars de soutien.

Il combine la répression brutale avec l’auto-promotion sur les réseaux sociaux qui vire du sinistre au absurde.

Ses forces tchétchènes combattent aux côtés de la Russie dans cette guerre. Ses ennemis tchétchènes de l’autre. Le conflit a donné aux séparatistes tchétchènes une nouvelle arène pour leur lutte contre leur ennemi.

Chef de la République tchétchène Ramzan Kadyrov (С)



Le commandant Muslim Cheberloyevskii dirige le bataillon Sheikh Mansour, l’une de leurs unités de combat les plus actives. Il donne très peu d’interviews mais fait une exception pour Sky News. Avant de rejoindre ses hommes à Bakhmut, nous lui avons parlé par liaison vidéo vers son lieu secret ailleurs en Ukraine.

“Il ne peut y avoir aucune option ici”, a-t-il déclaré. “La Russie doit perdre, et cela doit s’arrêter là. Si nous ne défendons pas l’Ukraine aujourd’hui, tout le monde perdra.”

L’homme qui a combattu les forces de Poutine plus longtemps que n’importe quel autre commandant a utilisé l’interview pour avertir les décideurs politiques occidentaux qu’ils ne font pas assez pour le vaincre.

Les combattants sont parmi les plus anciens ennemis de Vladimir Poutine



“Je pense qu’il faut plus de soutien. L’Occident fournit des soutiens par portions, ils sont limités. Les munitions sont rapidement utilisées, elles ne suffisent pas sur le champ de bataille. Si nous en avions plus, nous pourrions gagner plus rapidement.”

Dans le bunker sous Bakhmut, il y avait le même message. Le commandant de la base Mansour a passé deux décennies à combattre les Russes, dont huit passés en prison où il a été torturé.

“Je n’ai aucune pitié pour eux”, a-t-il dit de son ennemi. “Parce que Dieu a donné à chacun un cerveau pour penser. S’il ne pense pas qu’il ne devrait pas marcher sur la terre, il appartient au sous-sol.”

L’histoire derrière la bataille de la Tchétchénie avec la Russie Les Tchétchènes ont combattu les Russes dans leur patrie montagneuse du Caucase par intermittence depuis l’époque de Pierre le Grand au XVIIIe siècle. Ils sont fiers de leur esprit combatif et de leur capacité guerrière. En tant que musulmans, beaucoup d’entre eux considèrent leur lutte avec Moscou comme un djihad, ou une guerre sainte. Lorsque l’Union soviétique s’est effondrée, ils se sont battus au milieu des années 1990 pour tenter de gagner l’indépendance et ont vaincu les forces russes malgré la supériorité numérique et les armes de leur ennemi. Sous Vladimir Poutine, les forces russes ont repris le contrôle de la Tchétchénie lors de la seconde guerre tchétchène. Les Russes ont utilisé une stratégie de pulvérisation et de conquête réduisant la majeure partie de la capitale Grozny en décombres. Ils ont appliqué la même tactique en Ukraine dans des villes comme Marioupol. La Tchétchénie est désormais dirigée par Ramzan Kadyrov, un séparatiste tchétchène devenu une marionnette russe, et son clan. Il a utilisé des milliards de dollars d’aide russe pour financer un État de sécurité connu pour sa répression brutale et sa propagande sur les réseaux sociaux. Après des années dispersées au loin, les combattants tchétchènes de la liberté se regroupent en Ukraine, attirant des partisans de toute l’Europe, de l’Asie et du Moyen-Orient. Lorsque la guerre se terminera là-bas, ils espèrent ramener leur combat en Russie et reconquérir leur patrie.

Et il a averti les dirigeants occidentaux de ne pas tomber dans le piège des incitations de Poutine à négocier la fin de cette guerre.

“Même lorsqu’ils acceptent de négocier et de signer certains documents, ils ne les suivent pas, ils agissent par traîtrise.”

Ils sont une unité de sabotage, utilisant des armes, certaines improvisées, pour frapper l’ennemi dans leurs tranchées. Le commandant Mansour nous a montré une grenade propulsée par fusée artisanale fabriquée à partir d’un extincteur rempli d’explosifs plastiques.

Ils disent que la tactique de leur ennemi n’a pas changé depuis le début de la guerre



Sur un banc de travail à proximité, un gilet suicide était en cours de fabrication. Ils les portent si les Russes les font prisonniers. La base est minée, disaient-ils, pour exploser si l’ennemi devait l’envahir.

Dans une dépendance, le commandant adjoint Mansour a montré ce qu’il a appelé sa “machine du diable”, un lance-roquettes improvisé pour tirer des obus de déminage convertis.

Sur son téléphone, il a partagé une vidéo de l’appareil en action la nuit. Un lancement enflammé suivi d’une pause puis d’une énorme explosion au loin éclairant le ciel d’un champignon de feu. Les combattants crient Allahu Akbar : Dieu est grand.

Ils combattent ici dans l’espoir de ramener un jour leur guerre sainte dans leur patrie. Kadyrov est impopulaire mais bien financé et protégé par des milliers de forces de sécurité bien armées. Une fois la guerre terminée, ils disent qu’ils continueront à combattre la Russie, dans l’espoir de le renverser.

Asadullah, un Ukrainien qui s’est converti à l’islam et a rejoint le bataillon parle pour beaucoup d’entre eux.

“Si aujourd’hui la guerre se termine en Ukraine, et que nous gagnons, pour nous, elle ne se terminera pas”, a-t-il déclaré.

“Nous nous battrons jusqu’à ce moment où nous détruirons totalement cet empire du mal.”

Pour l’instant cependant, c’est très loin. Nous quittons leur bunker et repartons à grande vitesse de Bakhmut sur fond de tirs d’artillerie. Leur ennemi détruit une autre ville ukrainienne bloc par bloc dans une guerre d’usure acharnée que personne ne semble près de gagner.