Guerre d’Ukraine: les Russes se sont tournés vers une tactique aléatoire dévastatrice dans le Donbass – et ils sont toujours en marche | Nouvelles du monde

Le bombardement de tapis est aveugle – destructeur dévastateur et totalement aléatoire.

Mais si vous êtes une armée en progression, c’est une tactique mortelle et efficace, et elle est utilisée sans pitié contre les habitants de Soledar.

La ville du Donbass, dans l’est de l’Ukraine, a vu sa topographie changer radicalement au cours des dernières 72 heures alors que les Russes intensifient leur assaut sur la région.

Il y a maintenant des cratères et d’énormes trous dans les parcs et les rues principales de la ville, ainsi qu’à l’extérieur de plusieurs immeubles.

Les bureaux, les magasins, le centre administratif principal, le sanatorium et les maisons d’habitation ont tous été laissés troués et vidés.

Et tout le temps que nous sommes dans la ville, il y a un grondement de guerre constant : des roquettes grad (armes russes) qui sortent, des roquettes grad qui arrivent.

Les habitants que nous rencontrons sont un mélange de ceux qui semblent complètement insensibles au grondement du tonnerre des missiles lancés et atterrissants, et de ceux qui sont naturellement énervés.

Il y a un nuage sombre et menaçant au-dessus de Soledar, et ce n’est pas le temps qu’il fait. Ils peuvent presque sentir l’avancée de l’armée russe, et il y a des temps très sombres qui les attendent si cela continue comme ça ces derniers jours.

Image:

Les gens se réfugient dans un sous-sol



“Aucun cœur de mère ne peut accepter ça”

Nila est brillante et amicale lorsque nous nous rencontrons – et presque certainement encore sous le choc et en deuil de la perte de sa fille de 28 ans, Valentina, qui a été tuée dans un bombardement à Marioupol il y a deux mois, alors qu’elle essayait de cuisiner sur un feu dehors.

Nila serre la photo de sa fille dans ses bras alors qu’elle nous la montre et l’embrasse.

“C’est tout ce qu’il nous reste de sa mémoire”, dit-elle, puis se corrige. “Non, son souvenir est dans mon cœur et dans mon esprit. Mais mon cœur ne peut pas l’accepter. Aucun cœur de mère ne peut l’accepter.”

Elle place des fleurs et les bonbons préférés de sa fille devant la photo. Elle n’a même pas pu enterrer Valentina. Un ami l’a enterrée dans une cour de Marioupol.

“Nous faisons cela parce que nous ne pouvons pas visiter sa tombe”, nous dit Nila. Elle pleure brièvement, y voyant presque une faiblesse. “Nous devons être forts”, dit-elle. “Nous vivons pour mon autre fille et notre petit-fils.” C’est l’une des femmes les plus fortes d’Ukraine.

Image:

Dimetri Yesypenko, conseiller du maire local, se tient dans l’épave du bâtiment administratif de Soledar



Elle nous emmène dans son appartement au deuxième étage. À l’extérieur – à moins de cinq mètres du bloc – se trouve un cratère de huit pieds où une bombe a atterri environ 48 heures plus tôt.

“C’est ce qu’il reste de notre appartement”, dit-elle en regardant vers le haut les planchers de fenêtres soufflées et les cadres brisés de son immeuble.

Son balcon est désormais “à aire ouverte”. Aucune vitre n’est restée intacte et il manque un demi-mur.

Elle, comme un certain nombre d’autres, a déménagé dans le sous-sol et le bunker extrêmement solide construit par les Soviétiques en dessous, afin d’échapper aux attaques de plus en plus féroces des Russes qu’ils considéraient autrefois comme une “famille”.

Ils savent certainement comment construire des bunkers – peut-être en sachant à quel point une guerre peut être brutale et catastrophique.

Image:

Le sous-sol a des lumières et de la chaleur et des provisions



Le sous-sol est curieusement accueillant, avec des lumières, du chauffage et des piles de provisions. Il y a une perruche et un très gros chien, ainsi que principalement des femmes et des enfants et des personnes âgées qui semblent très calmes et modérées.

La personne la plus animée est une fille de 10 ans appelée Diana, qui est pétillante et amicale et ravie de nous voir. Elle s’accroche toujours à son rêve de devenir chanteuse et divertit les adultes là-bas, et nous, avec sa musique.

Elle fait une interprétation magnifiquement contagieuse d’un morceau de TikTok qu’elle a appris, qui est en russe et semble parler de manger des pâtes.

Cela n’a pas d’importance. Cela fait sourire les adultes, et ils ont sûrement besoin de quelque chose pour sourire. L’ironie d’une chansonnette russe apportant de la joie est perdue pour cette belle petite fille innocente et remarquablement heureuse qui nous charme – ainsi que ses colocataires du sous-sol.

Image:

Le sous-sol a une perruche et un chien avec surtout des femmes et des enfants



“Je suis content qu’il n’y ait pas d’école”

“Évidemment, je souhaite que la guerre se termine”, dit-elle solennellement. “Les explosions sont effrayantes… mais ça va. Je suis heureuse qu’il n’y ait pas d’école”, et elle affiche ce sourire engageant alors que sa mère la réprimande depuis la ligne de touche.

Il y a trois explosions au-dessus du sol alors que nous sommes au sous-sol en train d’écouter Diana chanter pour nous. Nous ne les entendons pas, et elle non plus.

Espérons que cela reste ainsi, mais les Russes progressent dans le Donbass. C’est lent, mais ils avancent. Ils veulent capturer autant de Donbass qu’ils le peuvent, semble-t-il, et la moitié – Louhansk – est déjà en vue.

Il est peu probable qu’ils s’arrêtent maintenant – à moins qu’ils n’y soient forcés.

Alex Crawford travaille avec le caméraman Jake Britton et les producteurs Chris Cunningham, Artem Lysak, Nick Davenport et Misha Cherniak.