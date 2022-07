Guerre d’Ukraine : les mères et les épouses des militaires russes portés disparus se battent sans relâche pour trouver des réponses | Nouvelles du monde

Cela fait cinq mois que Vladimir Poutine a envoyé des troupes en Ukraine et quatre depuis que la Russie a publié le moindre décompte de victimes.

1 351 militaires russes ont été tués, disaient-ils alors, sans aucune mise à jour depuis.

Aucun mot sur les disparus non plus.

“Les familles ne savent pas où elles ont disparu ni les circonstances”, explique Valentina Melnikova, qui dirige le Comité des mères de soldats en Russie.

“‘Très rarement, certains d’entre eux parviennent à extraire des personnes avec lesquelles ils ont servi, des détails sur ce qui s’est réellement passé.”

La dernière fois que Svetlana (pseudonyme) a entendu parler de son fils, c’était fin mars.

“Ils se retiraient et il y avait une bataille”, dit-elle. “Mon fils a été tué. Ils n’ont pas pu récupérer les corps, il y en avait beaucoup là-bas. Les habitants les ont enterrés.”

Elle dit avoir été informée de la mort de son fils par son unité militaire, mais que le ministère russe de la Défense lui a dit qu’il était porté disparu.

Elle veut que son corps soit ramené à la maison pour pouvoir l’enterrer et elle s’est associée à d’autres mères pour essayer d’obtenir des réponses du Kremlin.

Nous les rencontrons à la gare Leningradsky de Moscou.

Certains ont fait de longs voyages depuis toute la Russie pour rencontrer et remettre leur appel au président Poutine. Chaque femme transporte une liasse de papiers dans des classeurs plastiques, la somme de la correspondance qu’elles ont rassemblée autour de la disparition de leur fils ou de leur mari.

Irina Chistyakova dit qu'elle ne supporte plus de ne pas savoir



“Personne ne nous entend et personne ne veut nous écouter”, déclare Irina Chistyakova. “Je n’en peux plus. Je n’ai que 44 ans et je suis déjà comme une vieille femme.”

Son fils de 19 ans, Kyrill, a disparu il y a quatre mois. Elle nous montre la photo ci-dessus d’un jeune homme souriant et mince portant une ushanka militaire, le traditionnel chapeau de fourrure russe.

« Pourquoi mon fils était-il là ?

Il était conscrit, il n’avait passé que trois mois dans l’armée, lorsqu’il a été envoyé à Ukraine. Elle ne sait pas s’il a signé un contrat ou non, mais le 22 février, il lui a envoyé un message pour lui dire qu’il partait en exercice jusqu’à la frontière ukrainienne.

Poutine défend l'action militaire de l'Ukraine



“Il voulait être militaire, il voulait défendre sa patrie”, dit-elle, “et maintenant il semble qu’on leur ait demandé d’aider à restaurer l’indépendance de la République populaire de Donetsk (DNR) et de la République populaire de Lougansk (LNR).

“Mon fils a disparu dans la région de Kharkiv, alors expliquez-moi, pourquoi mon fils était-il là-bas?”

Les troupes pro-russes ont envahi l'Ukraine il y a six mois



Le ministère de la Défense a déclaré qu’il ne pouvait pas confirmer si son fils avait disparu ou était détenu. Son nom n’apparaît sur aucune liste.

Elle estime que ce n’est que si elle parvient à prouver qu’il est dans une prison ukrainienne qu’il sera considéré pour un échange de prisonniers.

« Invitez-moi en Ukraine ! Laissez-moi traverser votre camp, je retrouverai mon fils et je me calmerai », dit-elle.

Aucune de ces femmes ne porte de jugement sur ce que font leurs fils ou leurs maris en Ukraine. Ils veulent juste des réponses.

On dit continuellement aux femmes de revenir le lendemain



Ceux-ci pourraient être longs à venir.

Mme Melnikova a déclaré: “Jamais dans notre histoire nous n’avons été confrontés à cette situation où nos demandes de renseignements avec des questions très particulières ont reçu des réponses qui n’avaient absolument aucun sens. Aucune!”

Devant l’entrée en miroir du bâtiment administratif du Kremlin, les femmes discutent de leurs prochaines étapes.

La réceptionniste leur a dit de revenir le lendemain, que le bureau n’est pas ouvert le lundi – une autre couche dans la bureaucratie qu’ils combattent chacun depuis des mois.

Ils conviennent de se revoir demain matin.

“Franchement, j’ai perdu tout espoir”, dit tristement Svetlana.