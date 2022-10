Guerre d’Ukraine : les menaces russes ravivent les vieilles craintes nucléaires

Warsaw, Pologne –

Deux étages sous une usine de production d’acier moderne à la périphérie nord de Varsovie se trouve une relique intacte de la guerre froide : un abri contenant des masques à gaz, des brancards, des trousses de premiers soins et d’autres articles destinés à aider les dirigeants de la défense civile à survivre et à guider les opérations de sauvetage en cas d’attaque nucléaire ou d’autres catastrophes.

Une carte de l’Europe sur un mur montre toujours l’Union soviétique – et pas d’Ukraine indépendante. Les vieilles bottes et vestes dégagent une odeur de moisi. Un standard de terrain militaire avertit : “Attention, votre ennemi écoute.”

Jusqu’à présent, personne n’avait sérieusement envisagé que les chambres construites dans les années 1950 – et désormais entretenues comme une “curiosité historique” par l’usine ArcelorMittal Warszawa, selon la porte-parole Ewa Karpinska – pourraient un jour être à nouveau utilisées comme abri. Mais alors que la Russie pilonne l’Ukraine, avec des bombardements autour d’une centrale nucléaire et des menaces russes répétées d’utiliser une arme nucléaire, le gouvernement polonais a ordonné ce mois-ci un inventaire des 62 000 abris antiaériens du pays.

La guerre a suscité des craintes dans toute l’Europe, et celles-ci sont particulièrement ressenties dans des pays comme la Pologne et la Roumanie qui bordent l’Ukraine et seraient très vulnérables en cas de catastrophe radiologique.

Après l’ordre du gouvernement polonais, les pompiers ont visité l’abri de l’aciérie la semaine dernière et l’ont inscrit dans leur registre. Les dirigeants de Varsovie ont déclaré que le métro de la ville et d’autres abris souterrains pourraient contenir tous ses 1,8 million d’habitants et plus en cas d’attaque à l’arme conventionnelle.

Karpinska de l’usine ArcelorMittal Warszawa reçoit soudainement des demandes de renseignements sur l’abri. Suite aux menaces du président russe Vladimir Poutine de mener une attaque nucléaire tactique, “tout le monde est inquiet”, a-t-elle déclaré. “Je crois qu’il ne va pas (organiser une attaque nucléaire), que ce serait complètement fou, mais personne ne croyait vraiment qu’il déclencherait cette guerre.”

Au milieu des combats autour de la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporizhzhia, la Pologne a également élaboré un plan pour donner des comprimés d’iodure de potassium aux casernes de pompiers locales, qui les distribueraient à la population si nécessaire. Il y a eu une ruée ailleurs en Europe sur l’iodure de potassium – qui protège la glande thyroïde dans le cou en cas d’exposition aux radiations – y compris en Finlande où le gouvernement a exhorté la population à en acheter.

Pendant la guerre froide, il y avait des centaines de milliers d’abris en Europe. Certains dataient de l’accumulation de la Seconde Guerre mondiale, tandis que les autorités de l’ère communiste ont également ordonné que les nouvelles installations résidentielles et de production comprennent des abris souterrains.

La Finlande, qui borde la Russie, ainsi que la Suède et le Danemark, ont maintenu leurs abris en ordre. La Finlande, par exemple, maintient des abris dans les villes et autres zones densément peuplées capables d’accueillir environ les deux tiers de la population. Quelques-uns d’entre eux sont conçus pour résister à l’explosion d’une bombe nucléaire de 100 kilotonnes.

Alors que certains pays conservent encore leurs abris souterrains de la guerre froide, après l’effondrement de l’Union soviétique, certains ont été transformés en musées – reliques d’une époque antérieure de craintes nucléaires qui n’offriraient aucune protection réelle aujourd’hui.

Les abris anti-bombes étaient un élément clé de la doctrine de préparation de l’ex-Yougoslavie contre une attaque nucléaire.

La plus célèbre de toutes, dans une zone montagneuse à 60 kilomètres de Sarajevo en Bosnie, est une vaste forteresse souterraine construite pour protéger les chefs militaires et politiques. Connu alors uniquement du président yougoslave, de quatre généraux et d’une poignée de soldats qui le gardaient, le site de Konjic a été transformé en 2010 en galerie d’art moderne.

“D’un point de vue militaro-politique et géopolitique, l’environnement mondial actuel est malheureusement très similaire à ce qu’il était (pendant la guerre froide), accablé par un sentiment très lourd d’une guerre imminente”, a déclaré Selma Hadzihuseinovic, la représentante de une agence gouvernementale qui gère le site.

Elle a déclaré que le bunker pourrait être remis en service dans une nouvelle guerre, mais que les armes nucléaires étant devenues beaucoup plus puissantes, il ne serait pas “aussi utile qu’il était censé l’être lorsqu’il a été construit”.

En Roumanie, une énorme ancienne mine de sel, Salina Turda, devenue une attraction touristique, figure sur une liste gouvernementale d’abris potentiels.

De nombreux citadins passent également devant des abris tous les jours sans s’en rendre compte en prenant le métro dans des villes comme Varsovie, Prague et Budapest.

“Nous avons mesuré combien de personnes pouvaient monter dans les trains sur toute la longueur du métro, dans les stations de métro et autres espaces souterrains”, a déclaré Michal Domaradzki, directeur de la sécurité et de la gestion des crises de la ville de Varsovie. “Il y a assez d’espace pour toute la population.”

Attila Gulyas, président du Syndicat des travailleurs des transports urbains de la capitale hongroise, a été impliqué dans des exercices réguliers des lignes de métro de la ville. Il a été formé pour abriter des milliers de personnes en tant que chef de la station Astoria sur la ligne 2 du métro de Budapest.

“Le système est toujours en place aujourd’hui, il fonctionne parfaitement, il peut être déployé en cas d’urgence”, a déclaré Gulyas. “Jusqu’à 220 000 personnes peuvent être protégées par le système d’abris dans les tunnels des lignes 2 et 3 du métro.”

Mais alors que la Russie mène une guerre énergétique contre l’Europe et que les coûts de l’électricité montent en flèche, pour beaucoup, la principale préoccupation est de savoir comment passer l’hiver.

Sorin Ionita, un commentateur du Forum d’experts à Bucarest, en Roumanie, a déclaré que beaucoup considèrent qu’une frappe nucléaire russe est improbable car elle “n’apporterait pas un grand avantage militaire aux Russes”.

Pourtant, les menaces de Poutine ajoutent à un sentiment général d’anxiété dans un monde en tumulte.

Quelques jours à peine après le début de l’invasion russe, les Tchèques ont acheté des pilules d’iodure de potassium par précaution contre une attaque nucléaire. Les experts disent que cela pourrait aider en cas de catastrophe nucléaire, mais pas contre une arme nucléaire.

Dana Drabova, chef de l’Office d’État pour la sûreté nucléaire, a déclaré que dans un tel cas, les pilules anti-radiations seraient “inutiles”.

——



Eldar Emric à Konjic, Bosnie ; Karel Janicek à Prague ; Bela Szandelszky à Budapest, Hongrie ; Jan M. Olsen à Copenhague, Danemark ; Jari Tanner à Helsinki, Finlande ; et Nicolae Dumitrache à Bucarest, Roumanie, y ont contribué.