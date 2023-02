Guerre d’Ukraine : Les lois que Poutine a enfreintes et comment lui seul est responsable de la chute de la gloire de la Russie | Nouvelles du monde

Le président Poutine aspirait à rendre la Russie “grande” à nouveau – mais avec son invasion non provoquée de l’Ukraine, il a ignoré les protocoles clés conçus pour assurer la sécurité des personnes et maintenir l’honneur au combat.

Russie est membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU (maintenir la paix et la sécurité internationales) et signataire des Conventions de Genève de 1949 (protéger les civils innocents en temps de guerre) mais Poutine a ignoré ces obligations légales.

En outre, la Russie a directement employé des dizaines de milliers de mercenaires pour faire la guerre à Ukraine; le groupe de mercenaires Wagner est-il une ressource militaire légitime ou un tueur à gages à grande échelle ?

La priorité des dirigeants de toute nation est la défense de leurs terres et de leur peuple. Le pouvoir de porter des armes permet aux militaires de combattre et, si nécessaire, de tuer leurs ennemis, mais il existe des lois strictes qui régissent l’utilisation de la force létale.

Le droit des conflits armés et la Convention de Genève de 1949 (première édition de 1864) – inscrits dans le droit international (signé par près de 200 nations dont la Russie) – fournissent un cadre juridique pour la conduite de la guerre.

Bien qu’il puisse y avoir des sceptiques – dans la Rome antique, Cicéron a déclaré que “les lois sont silencieuses au milieu du fracas des armes” – ces lois sont juridiquement contraignantes et toute violation fait l’objet d’une enquête en tant que crime de guerre.

Le siège social du groupe Wagner est à Saint-Pétersbourg



Pour une force militaire professionnelle, l’étude et le respect du droit des conflits armés est un fondement essentiel de la formation militaire. Il sous-tend l’autorité de porter des armes et fournit un élément discriminatoire essentiel entre les combats licites et les homicides illégaux.

Les mercenaires, cependant, n’ont pas un tel mandat – ils se battent pour l’argent et le gain personnel, sans se soucier des conséquences.

Ils ne sont pas formés au droit des conflits armés ou ne comprennent pas leurs obligations en vertu de la Convention de Genève ; leur existence même sur le champ de bataille démontre le mépris total du président Poutine pour les obligations juridiques internationales de la Russie.

Dans le monde civilisé, même la guerre est menée dans un cadre légal pour protéger les civils innocents et fournir des protections de base aux blessés et aux prisonniers.

En chargeant un groupe de mercenaires de mener la guerre de la Russie en Ukraine, Poutine a abandonné tout sens de l’humanité, a foulé aux pieds le droit des conflits armés légalement reconnu et est directement responsable de la liste croissante des crimes de guerre pour lesquels il finira – par la suite – être appelé à rendre des comptes.

La Russie était autrefois une superpuissance, respectée et de renommée mondiale ; cependant, en violant les principes de base de la Convention de Genève, au lieu d’atteindre la grandeur, la Russie de Poutine est devenue un État paria, et Poutine en est le seul responsable.