Guerre d’Ukraine: les images montrent 10 miles de files d’attente alors que les Russes fuient l’appel de Vladimir Poutine au combat | Nouvelles du monde

De nouvelles images satellite montrant un grand nombre de Russes fuyant vers la Géorgie et la Mongolie ont été publiées après l’ordre de Vladimir Poutine de mobiliser des centaines de milliers de réservistes pour le conflit en Ukraine.

Les images montrent des files de véhicules – camions de fret et voitures – attendant dans de longs embouteillages tenter de franchir les frontières.

Et selon Maxar, qui suit le conflit depuis ses satellites, la file d’attente pour traverser la Géorgie s’étend sur plus de 16 km.

À un moment donné dimanche, l’attente estimée pour entrer en Géorgie a atteint 48 heures, avec plus de 3 000 véhicules faisant la queue pour franchir la frontière, ont rapporté les médias d’État russes.

Le Kremlin admet des “erreurs” – dernières mises à jour

La capitale géorgienne Tbilissi avait déjà vu un afflux d’environ 40 000 Russes depuis que Moscou a envahi l’Ukraine le 24 février, selon les statistiques du gouvernement.

Cela survient au milieu de reportages non confirmés des médias russes selon lesquels le Kremlin pourrait bientôt fermer ses frontières aux hommes en âge de combattre.

Les responsables allemands ont exprimé leur désir d’aider russe hommes désertant le service militaire et ont appelé à une solution à l’échelle européenne.

Image:

Le poste frontière entre la Russie et la Mongolie au poste frontière de Khyagt. (Photo : Maxar Technologies)



Et en France, les sénateurs soutiennent que l’Europe a le devoir d’aider et avertissent que le refus d’accorder un refuge aux Russes en fuite pourrait faire le jeu de M. Poutine.

Cependant, d’autres pays de l’UE sont catégoriques sur le fait que l’asile ne devrait pas être offert aux hommes russes qui fuient maintenant – alors que la guerre est entrée dans son huitième mois.

Lire la suite:

Que se passe-t-il aux frontières de la Russie alors que les Russes fuient le pays ?

Ils comprennent la Lituanie, qui borde Kaliningrad, une enclave russe de la mer Baltique.

Son ministre des Affaires étrangères, Gabrielius Landsbergis, a tweeté : “Les Russes doivent rester et se battre. Contre Poutine.”

Son homologue letton, également membre de l’UE limitrophe de la Russie, a déclaré que l’exode pose des “risques de sécurité considérables” pour le bloc des 27 nations et que ceux qui fuient maintenant ne peuvent pas être considérés comme des objecteurs de conscience puisqu’ils n’ont pas agi lorsque la Russie a envahi l’Ukraine en février.

Image:

« Aleksander » a fui la Russie pour la Finlande



Une personne qui a réussi à s’échapper en Finlande a déclaré à Sky News que ceux qui restent et protestent risquent d’être tués.

Aleksander – nom d’emprunt – a déclaré : “J’ai des amis et des connaissances qui étaient sur la même vague que moi et en ce moment ils sont en Azerbaïdjan, en Arménie et en Biélorussie et certains d’entre eux sont également dans l’Union européenne.

“Ils comprennent tous qu’il est impossible de faire une différence pendant que vous êtes en Russie, de faire du bien, car bientôt il ne sera même plus possible de parler de ce qui se passe même dans votre propre cuisine.

Cliquez pour vous abonner à Ukraine War Diaries partout où vous obtenez vos podcasts

“Toutes ces manifestations qui ont lieu en Russie, elles sont dispersées. La Russie est un État policier dirigé par des tyrans, et ils auront assez de policiers, de forces armées spéciales, pour disperser tous les citoyens.

“Si un grand nombre de personnes descendent dans la rue, elles peuvent facilement utiliser les armes. Ils ont déjà essayé ces méthodes en Biélorussie et nous savons comment cela s’est terminé.

“Le régime ne tombera pas. Le régime est fort. Ils auront suffisamment de ressources pour tuer leurs propres citoyens. Je ne veux être ni témoin ni participant à ces événements.”