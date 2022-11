Guerre d’Ukraine : Les horreurs de la prison de Kherson où les Ukrainiens ont été “sévèrement torturés” par les Russes sont révélées | Nouvelles du monde

Les portes s’ouvrent en grinçant de manière inquiétante sur leurs gonds.

C’est la première fois que Valery retourne dans la prison où les Russes l’ont emmené.

En franchissant les grilles, il désigne la cellule du deuxième étage où il était enfermé.

Et quand il raconte ce qui s’est passé ici, il est clair que c’est une expérience douloureuse.

Dernière guerre en Ukraine – Poutine va “retirer les passeports des citoyens qui critiquent la guerre”

Image:

Valery montre à Sky News la prison où les Russes l’ont emmené



“Dans les 20 cellules, il y avait plus de 180 prisonniers. Chaque jour, des gens étaient torturés.

“Si vous entrez dans la prison et que vous voyez ce qu’ils ont écrit sur les murs, vous verrez à quel point ils nous haïssaient.”

Valery était un homme d’affaires prospère avant d’être arrêté lorsqu’il a résisté alors que les soldats volaient ses camions dans son usine.

Mais ce que les Russes ne savaient pas, c’est que leurs crimes avaient été enregistrés sur CCTV alors qu’ils pillaient son bureau et repartaient avec ses véhicules.

Image:

Des images de vidéosurveillance montrent des soldats russes en train de voler sur le lieu de travail de Valery



Il me montre les images sur son téléphone. Ils montrent clairement les soldats remplissant des sacs avec des objets de valeur et du matériel informatique.

Quand ils sont partis, ils ont tout cassé.

Chaque image est datée – tout s’est passé en mars peu après l’invasion lorsqu’ils ont capturé la ville de Kherson.

Sur les murs de la prison, des graffitis indiquent “Zelensky, nous arrivons”.

Mais étonnamment, Valery se considère chanceux car, dit-il, d’autres détenus ont été torturés bien pire.

“Ils ont été sévèrement torturés. Ils ont été électrocutés. Ils étouffaient les gens dans l’eau. Ils coupaient les gens. Ils faisaient des choses que je ne peux imaginer comment un être humain pourrait faire. Nous priions pour que l’Ukraine revienne à Kherson dès que possible.

“S’il vous plaît, pardonnez-moi. C’est difficile pour moi. C’est difficile, très difficile. S’il vous plaît, pardonnez-moi.”

Ce qui s’est passé dans ce bâtiment pendant l’occupation russe n’est révélé que maintenant.

Andrei de l’immeuble d’à côté a dit à Valery que les habitants pouvaient également entendre les cris.

“J’ai tout entendu, c’était terrifiant.

“Ils violaient des filles ici. Puis ils ont amené des hommes ici et les battaient et les tuaient.”

Image:

Les habitants de Kherson attendent leur tour pour recharger leurs appareils électroniques



La douleur de l’occupation russe est partout – c’est une ville qui n’a pas fini de se réconcilier et de faire face à un traumatisme collectif.

Chaque jour, les files d’attente pour l’eau s’allongent, une attente misérable dans le froid mordant.

La puissance est difficile à trouver.

Cliquez pour vous abonner à Ukraine War Diaries partout où vous obtenez vos podcasts

Les gens se pressent autour d’un groupe électrogène pour recharger leurs téléphones et leurs torches.

Parmi eux se trouve Lisa, qui attend ici depuis trois heures.

Image:

Lisa fait la queue tous les jours pour l’eau et l’électricité



Cela fait désormais partie de sa routine quotidienne, mais elle est inquiète.

“Il pourrait y avoir des bombardements depuis la rive gauche. On nous en a avertis. On nous a dit qu’il fallait chercher un abri, sinon, du moins essayer de se cacher dans une partie sûre de la maison.”

On sent encore l’atmosphère enivrante de la libération mais les gens sont las et ils ont peur de la suite.