Guerre d’Ukraine : Les frappes sur le port d’Odessa sont “crachées au visage” par la Russie suite à l’accord sur les céréales | Nouvelles du monde

Moins de 24 heures après que la Russie et l’Ukraine ont signé un accord pour rouvrir les ports de la mer Noire afin de reprendre les exportations de céréales, une série de missiles ont été tirés sur le port d’Odessa.

“L’ennemi a attaqué le port de commerce maritime d’Odessa avec des missiles de croisière Kalibr”, a déclaré Ukrainede l’armée, ajoutant que deux ont été abattus tandis que deux autres ont touché “l’infrastructure du port”.

RussieLe ministère de la Défense n’a pas revendiqué les attentats qui ont suivi la signature de un accord historique destiné à éviter une crise alimentaire internationale.

Le ministère ukrainien des Affaires étrangères a déclaré que les frappes étaient un “crachat au visage” de la Turquie et des Nations Unies qui avaient moins d’un jour plus tôt négocié l’accord à Istanbul.

Des images des attaques partagées sur les réseaux sociaux ont montré au moins un bâtiment au bord de l’eau en feu près d’un porte-conteneurs avec une épaisse fumée noire s’échappant des flammes.

Le secrétaire d’État américain Anthony Blinken a déclaré samedi que le pays “condamnait fermement” les attaques contre le port, ajoutant que la Russie avait “enfreint ses engagements en matière d’accord sur les céréales” et “sapait le travail de l’ONU, de la Turquie et de l’Ukraine pour fournir des vivres essentiels à marchés mondiaux ».

M. Blinken a également déclaré que la Russie portera la responsabilité de l’aggravation de la crise alimentaire mondiale.

L’ambassadrice américaine en Ukraine, Bridget Brink, a tweeté : “Scandaleux. La Russie frappe la ville portuaire d’Odessa moins de 24 heures après avoir signé un accord autorisant les expéditions d’exportations agricoles. Le Kremlin continue d’armer la nourriture. La Russie doit rendre des comptes. “

La secrétaire générale de l’ONU, Antonia Guterres – qui a également signé l’accord d’ouverture des exportations des ports d’Odessa, Chornomorsk et Yuzhne lors d’une cérémonie à Istanbul – a condamné “sans équivoque” les frappes selon un porte-parole de l’ONU.

“Ces produits sont désespérément nécessaires pour faire face à la crise alimentaire mondiale et soulager les souffrances de millions de personnes dans le besoin dans le monde. Une mise en œuvre complète par la Fédération de Russie, l’Ukraine et la Turquie est impérative”, ajoute le communiqué.

Le Premier ministre estonien, Kaja Kallas, a tweeté : “C’est tout ce que vous devez savoir sur les accords avec la Russie”.

Les céréales sont l’une des principales exportations maritimes de l’Ukraine. Photo de fichier



Les grèves font suite à un blocus des ports ukrainiens par la flotte russe de la mer Noire, qui a interrompu l’approvisionnement en céréales et autres produits alimentaires dans le monde et fait grimper les prix mondiaux.

Lorsqu’il a signé l’accord, M. Guterres a déclaré qu’il profiterait aux pays en développement “au bord de la faillite et aux personnes les plus vulnérables au bord de la famine”.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré que l’accord réduirait l’inflation alimentaire mondiale, car la guerre a affecté “l’ensemble de l’humanité”.

Voici une ventilation de l’accord historique:

• Objectif – l’accord vise à aider à éviter la famine en injectant plus de blé, d’huile de tournesol, d’engrais et d’autres produits sur les marchés mondiaux

• Plage de temps – l’accord est valable 120 jours et les Nations Unies s’attendent à ce qu’il soit renouvelé à moins que la guerre ne soit terminée d’ici là

• Passage sûr – l’accord garantit un passage sûr à destination et en provenance d’Odessa et de deux autres ports ukrainiens dans le cadre de ce que le responsable a appelé un “cessez-le-feu de facto” pour les navires et les installations couverts

• Centre conjoint de coordination (CCC) – Le JCC à Istanbul surveillera tous les mouvements et inspections des navires et décidera si un navire s’écarte des canaux convenus dans la mer Noire

• Contrôles – En réponse aux préoccupations russes concernant les navires livrant des armes à l’Ukraine, tous les navires de retour seront inspectés dans un port turc

• Assurance – Pour apaiser les inquiétudes des assureurs de navires, les Nations Unies ont passé plus de deux mois à négocier avec le secteur pour s’assurer que le plan était commercialement viable

L’accord et les frappes interviennent alors que la Russie est “sur le point de s’essouffler” en Ukraine, selon le chef du MI6.

Richard Moore dit président Vladimir PoutineLes soldats vont « devoir faire une pause » car ils ont du mal à trouver plus de troupes et de matériel à envoyer sur la ligne de front dans l’est de l’Ukraine dans les semaines à venir.

Cela permettra à l’armée ukrainienne de “riposter” dans ce que le maître-espion britannique dit est une “guerre gagnable”.