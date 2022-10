Guerre d’Ukraine: les forces russes seront bientôt à court de carburant après l’attaque du pont de Kertch, selon des analystes | Nouvelles du monde

Les forces russes seront bientôt à leurs dernières réserves de carburant et incapables de transporter leurs troupes en Ukraine après l’attaque paralysante sur le pont de Kertch entre la Crimée et la Russie, selon des analystes.

“Si nous parlons de la capacité de manœuvrer, c’est-à-dire de conduire, je pense que nous parlons de quelques jours à de très courtes semaines d’approvisionnement”, a déclaré l’analyste du renseignement Forbes McKenzie à Sky News.

Les Ukrainiens ont dégradé la logistique russe avec de l’artillerie et des attaques à la roquette HIMARS bien ciblées, mais le Attaque du pont de Kertch a laissé les Russes encore plus exposés.

Ils seront bientôt incapables de déplacer leurs troupes, disent les observateurs, ce qui les mettra en grande difficulté si les Ukrainiens continuent d’avancer.

M. McKenzie a déclaré: “Peuvent-ils se tenir debout et se battre? Ils pourraient probablement le maintenir pendant l’hiver, mais si l’Ukraine a la Russie en mouvement, c’est-à-dire qu’ils dominent l’espace de combat, les repoussent, forcent les Russes à manœuvrer et il n’y a pas de diesel pour manœuvrer l’armure, il est fort probable que l’armure sera laissée en place.”

Le président Vladimir Poutine aura espéré que son attaque de missiles à travers l’Ukraine aujourd’hui a projeté une image de force. Ils sont interprétés en Occident comme tout le contraire. L’acte d’un commandant de plus en plus désespéré à court d’options.

M. Poutine a averti aujourd’hui que le les attaques de missiles pourraient se répéter si l’Ukraine procédait plus d’attaques «terroristes» comme celle sur le pont de Kertch. Mais les analystes militaires occidentaux doutent de sa capacité à le faire.

Les armes à guidage de précision à longue distance sont coûteuses à produire et la Russie a épuisé une grande partie de ses fournitures. La Russie a également renforcé son arsenal avec des drones Shaheed fournis par l’Iran.

Mais eux aussi s’épuisent. L’Ukraine a réussi à localiser les entrepôts où ils sont entreposés et à les détruire. Les deux formes de munitions sont des ressources limitées.

Les attaques de missiles russes font suite à une série de retraites et de défaites de leurs forces au sol.

Si les Ukrainiens sont capables de se déplacer assez rapidement et de repousser les Russes assez rapidement, ils pourraient les forcer à abandonner leur armure.

“Nous pourrions voir les Ukrainiens voler toute leur capacité blindée”, explique M. McKenzie.

Ce serait un résultat humiliant pour le président Poutine qui constituerait une menace existentielle. Il ne peut pas se permettre de paraître faible ou d’échouer dans cette guerre.

Son armée est en retrait et de plus en plus menacée par les avancées ukrainiennes et maintenant, disent les observateurs occidentaux, affamée de logistique.

Sa position semble de plus en plus désespérée et il manque de temps.