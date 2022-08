Guerre d’Ukraine : les forces russes intensifient leurs efforts pour prendre le contrôle total du Donbass | Nouvelles du monde

Les forces russes ont intensifié leurs efforts pour s’emparer de l’une des rares villes de l’est de l’Ukraine qui n’est pas encore sous leur contrôle.

L’état-major général des forces armées ukrainiennes a déclaré dans sa mise à jour quotidienne que des combats intensifiés avaient eu lieu autour de Bakhmut dans la région du Donbass.

La capture de Bakhmut permettrait aux Russes d’avancer sur les principales villes ukrainiennes de la région, Kramatorsk et Sloviansk.

La mise à jour de l’état-major indique que Sloviansk et Kramatorsk ont ​​également été ciblés vendredi, ainsi que la région de Kharkiv au nord, qui abrite l’Ukraine deuxième plus grande ville.

Bakhmut est une cible clé pour les forces russes depuis des semaines alors qu’elles tentent de terminer la campagne de plusieurs mois pour prendre le contrôle de toute la région du Donbass.

Le Kremlin a déclaré en avril que son principal objectif était capturer le Donbass après avoir échoué à prendre le contrôle de la capitale ukrainienne Kyiv.

Les séparatistes pro-Moscou ont autoproclamé une paire de républiques indépendantes, la République populaire de Louhansk et la République populaire de Donetsk, dans le Donbass depuis 2014.

Un responsable ukrainien local a signalé des combats soutenus samedi matin près de quatre colonies à la frontière entre les provinces plus larges de Louhansk et de Donetsk, qui forment ensemble la région industrielle contestée.

Les forces russes ont pris le contrôle de la quasi-totalité de Louhansk le mois dernier et se sont depuis concentrées sur la capture des zones de Donetsk tenues par les Ukrainiens.

Les bombardements russes ont tué vendredi sept civils dans la province de Donetsk, dont quatre à Bakhmut, a écrit samedi le gouverneur Pavlo Kyrylenko sur Telegram.

Moscou dit avoir abattu un drone au-dessus de la Crimée

Cela s’est produit alors que les autorités russes ont signalé avoir abattu un drone ukrainien au-dessus du quartier général de la flotte de la mer Noire de Moscou à Sébastopol, en Crimée annexée.

Il s’agissait du deuxième incident de drone au siège en trois semaines et faisait suite à des explosions sur un aérodrome et un dépôt de munitions russes en Crimée ce mois-ci.

Le gouverneur de Sébastopol nommé par la Russie, Mikhail Razvozhaev, a déclaré qu’un drone était tombé sur le toit du quartier général de la flotte après avoir été abattu par les défenses aériennes locales.

Une jeune fille perd un œil dans une attaque russe

Pendant ce temps, des responsables ukrainiens ont déclaré samedi que des bombardements russes avaient effondré des balcons et soufflé des fenêtres dans la région de Mykolaïv, dans le sud du pays, blessant au moins neuf civils.

Un immeuble de cinq étages et des maisons privées dans la ville de Voznesensk ont ​​été gravement endommagés, a déclaré le gouverneur de la région de la mer Noire.

Vitaliy Kim a écrit dans un article de Telegram : “À 13 h 30 (heure locale) – neuf blessés, dont quatre enfants. Tous les enfants dans un état grave. Les âges vont de trois à 17 ans.”

Il a ajouté qu’une jeune fille avait perdu un œil à la suite de l’attaque de samedi.

Reflétant l’élargissement des lignes de front de la guerre de près de six mois, une frappe aérienne ukrainienne a touché des cibles dans la plus grande ville occupée par la Russie dans la région sud de Zaporizhzhia, selon des responsables locaux ukrainiens et soutenus par le Kremlin.

Image:

Un bâtiment endommagé par une frappe de missile russe à Voznesensk



Moscou accuse l’Ukraine d’empoisonner ses soldats

Les combats surviennent alors que Moscou a accusé samedi Kyiv d’avoir empoisonné certains de ses militaires à Zaporizhzhia fin juillet.

Un conseiller du ministère ukrainien de l’Intérieur a déclaré en réponse que l’empoisonnement présumé aurait pu être causé par des forces russes mangeant de la viande en conserve périmée.

Moscou a déclaré qu’un certain nombre de militaires russes avaient été transportés dans un hôpital militaire avec des signes d’empoisonnement grave le 31 juillet. Les tests ont montré une substance toxique, la toxine botulique de type B, dans leur corps, a-t-il déclaré.

Il n’a pas précisé combien de militaires avaient souffert ni quel était leur état actuel.

La toxine botulique de type B est une neurotoxine qui peut provoquer le botulisme, une maladie potentiellement mortelle, lorsqu’elle est ingérée dans des produits alimentaires précédemment contaminés.