Guerre d’Ukraine : les États-Unis accusent la Russie d’armer la nourriture

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a accusé jeudi la Russie d’avoir militarisé la nourriture et retenu en otage des céréales pour des millions de personnes dans le monde afin d’aider à accomplir ce que son invasion de l’Ukraine n’a pas fait : “briser l’esprit du peuple ukrainien”.

Il a déclaré lors d’une réunion du Conseil de sécurité de l’ONU convoquée par les États-Unis que la guerre avait interrompu le commerce maritime dans de vastes zones de la mer Noire et rendu la région dangereuse pour la navigation, piégeant les exportations agricoles ukrainiennes et mettant en péril l’approvisionnement alimentaire mondial.

Blinken a déclaré que la réunion, qu’il a présidée, se déroulait “à un moment de faim mondiale sans précédent” alimentée par le changement climatique et le COVID-19 “et aggravée par les conflits”.

Depuis l’invasion de la Russie le 24 février, a-t-il dit, ses opérations navales ont cherché à contrôler l’accès au nord-ouest de la mer Noire et à la mer d’Azov et à bloquer les ports ukrainiens, ce que les États-Unis considèrent comme “un effort délibéré” pour bloquer un passage sûr. et arrêter l’expédition.

“En raison des actions du gouvernement russe, quelque 20 millions de tonnes de céréales restent inutilisées dans les silos ukrainiens alors que les approvisionnements alimentaires mondiaux diminuent, les prix montent en flèche, provoquant l’insécurité alimentaire dans le monde”, a déclaré Blinken.

L’ambassadeur russe à l’ONU, Vassily Nebenzia, a qualifié d'”absolument fausses” les affirmations des États-Unis et des pays occidentaux “selon lesquelles nous voulons affamer tout le monde à mort et que seuls vous et l’Ukraine se soucient prétendument de la manière de sauver la vie du pays”.

“Vous affirmez que nous empêchons prétendument que des produits agricoles sortent d’Ukraine par voie maritime”, a-t-il déclaré. “Cependant, la vérité est que c’est l’Ukraine et non la Russie qui a bloqué 75 navires de 17 États dans les ports de Nikolaev, Kherson, Tchernomorsk, Marioupol, Ochakov, Odessa et Yuzhniy et qui a miné les voies navigables.”

Nebenzia a averti que “à moins que ce problème ne soit résolu, nous ne pouvons parler d’aucune opportunité d’exporter du grain ukrainien par voie maritime”.

Il a souligné que la Russie restait “un fournisseur responsable de nourriture et d’énergie”.

La Russie s’attend à une récolte de blé record et peut proposer d’exporter 25 millions de tonnes de céréales du 1er août jusqu’à la fin de l’année via le port de Novorossiysk, a-t-il déclaré, et elle est également prête à discuter d’au moins 22 millions de tonnes d’engrais pour l’exportation. de juin à décembre.

Mais Nebenzia a déclaré que plus de 10 000 sanctions contre la Russie ont perturbé les voies de transport, entravé la circulation des navires russes et leur ont interdit d’entrer dans les ports, causé des problèmes de fret et d’assurance, restreint les transactions commerciales et créé des difficultés avec les transactions bancaires.

« Si vous ne voulez pas lever les sanctions de votre choix, alors pourquoi nous accusez-vous d’être à l’origine de cette crise alimentaire ? Il a demandé. “Pourquoi est-ce qu’à cause de vos jeux géopolitiques irresponsables, les pays et les régions les plus pauvres doivent souffrir ?”

Blinken a qualifié de fausses les affirmations de la Russie selon lesquelles les sanctions sont responsables de l’aggravation de la crise alimentaire mondiale, déclarant que “la décision de militariser la nourriture appartient à Moscou et à Moscou uniquement”.

“Les sanctions ne bloquent pas les ports de la mer Noire, ne piègent pas les navires remplis de nourriture et ne détruisent pas les routes et les voies ferrées ukrainiennes, c’est la Russie”, a-t-il déclaré. “Les sanctions ne vident pas les silos à grains ukrainiens et ne volent pas le matériel agricole ukrainien, c’est la Russie.”

Blinken a déclaré que les sanctions imposées par les États-Unis et bien d’autres n’empêchent pas la Russie d’exporter de la nourriture et des engrais, car elles exemptent les exportations de nourriture, d’engrais et de semences. “Et nous travaillons chaque jour avec les pays pour nous assurer qu’ils comprennent que les sanctions n’empêchent pas le flux de ces articles”, a-t-il déclaré.

Le chef de l’alimentation de l’ONU, David Beasley, a averti le Conseil de sécurité que la guerre en Ukraine a créé “une crise sans précédent” d’escalade des prix alimentaires qui déclenche déjà des manifestations et des émeutes et une faim croissante qui ajoutera au moins 47 millions de personnes aux 276 millions “marchant vers famine » avant l’invasion de son petit voisin par la Russie.

Le directeur exécutif du Programme alimentaire mondial a déclaré que 49 millions de personnes dans 43 pays “frappaient déjà à la porte de la famine”.

Beasley a rappelé que lorsque les prix alimentaires sont devenus incontrôlables en 2007 et 2008, plus de 40 pays ont été confrontés à des troubles politiques, des émeutes et des manifestations.

“Nous assistons déjà à des émeutes et à des manifestations en ce moment même, au Sri Lanka, en Indonésie, au Pakistan, au Pérou”, a-t-il déclaré. “Nous avons déjà vu des dynamiques déstabilisatrices au Sahel depuis le Burkina Faso, le Mali, le Tchad. Ce ne sont que des signes des choses à venir”.

Beasley a exhorté les dirigeants mondiaux à faire tout leur possible “pour amener les marchés à la stabilité car les choses vont empirer”.



