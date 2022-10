Guerre d’Ukraine : les difficultés de Poutine rendent « plus probable » l’utilisation d’une arme nucléaire tactique, avertit un expert américain | Nouvelles du monde

Les problèmes croissants de Vladimir Poutine en Ukraine rendent plus probable l’utilisation par la Russie d’une arme nucléaire tactique, a déclaré un expert américain de haut niveau à Sky News.

Les armes nucléaires tactiques sont conçues pour être utilisées sur un champ de bataille.

John Bolton, ancien conseiller à la sécurité nationale des États-Unis et ambassadeur aux Nations Unies, a déclaré que le président russe était “plus en difficulté qu’à n’importe quel moment depuis l’invasion”.

Évoquant « l’annexion » par la Russie de quatre zones occupées dans l’est et le sud de l’Ukraine à la suite d’une série de référendums qualifiés par Kyiv et l’Occident de « tromperie », M. Russie, (que) cela aiderait à jeter les bases des futures frontières avec l’Ukraine.

“Mais le fait est, du moins selon la vision du monde de Poutine, que les combats se déroulent désormais sur le ‘sol de la Russie’ et que l’armée russe ne va pas très bien.”

M. Bolton a ajouté: “Je pense donc sans aucun doute que cela augmente les difficultés intérieures de Poutine dans la politique russe régulière et rend un peu plus probable que l’utilisation d’une arme nucléaire tactique soit possible.

“Parce qu’avec le ‘sol russe’ lui-même affecté, je pense que Poutine pourrait voir cela comme une menace pour le régime, ce qui serait la circonstance où l’utilisation d’une arme nucléaire serait plus probable.”

Lorsqu’on lui a demandé quelle pourrait être la réponse américaine, M. Bolton a répondu : “Je ne pense pas que cela doive être nucléaire, selon ce que font réellement les Russes.

“Mais je pense que nous devrions dire que ce serait Vladimir Poutine qui signerait une note de suicide s’il autorisait ne serait-ce qu’une arme nucléaire tactique.

“Il est très important que nous dissuadions l’utilisation d’une arme nucléaire.

“Sinon, la leçon qui serait apprise en Chine, en Iran, en Corée du Nord, serait exactement la mauvaise leçon.”

