Guerre d’Ukraine : les coupures de courant à Kyiv vous envahissent. Ils sont imprévisibles – et la vie est impossible pour certains | Nouvelles du monde

Les pannes de courant à Kyiv vous envahissent. Il n’y a pas de moment hollywoodien où toute la ville s’assombrit ou où les lumières scintillantes d’un immeuble s’éteignent à l’unisson.

Au lieu de cela, ces coupes se produisent sporadiquement, avec un sentiment d’imprévisibilité fatigant. L’électricité sera coupée d’un demi-bâtiment, mais pas de l’autre. Ils se rallumeront, puis s’éteindront à nouveau.

Un côté de la route sera éclairé ; l’autre sera sombre.

Les gens de ce pays et de cette ville sont bien habitués à la dislocation et à la nervosité. Dès les premiers jours de ce conflit, il est devenu évident que la résilience traverse comme une couture le caractère national ukrainien.

Mais c’est différent. Il n’y a pas de poussée d’adrénaline à rentrer à la maison pour constater que votre chauffage ne fonctionne pas et que vous ne pouvez pas cuisiner.

Nous visitons donc Pozniaki, une banlieue de Kyiv, pour voir comment la vie continue alors que la nuit tombe et que l’électricité tombe en panne.

Nina nous fait entrer dans son appartement en utilisant la torche de son téléphone portable. Elle a 66 ans, dotée d’un sens de l’énergie et d’un but.

Son appartement a été endommagé par des éclats d’obus au début de la guerre mais elle hausse les épaules au souvenir, comme s’il s’agissait d’une cicatrice à valoir avec fierté. “Je n’ai peur de rien. Je suis chez moi – pourquoi devrais-je avoir peur d’eux ? Qu’ils nous craignent !”

Mais les pannes sont différentes.

Image:

Victoria



Elle dit que l’appartement serait presque impossible à habiter en hiver s’il n’y avait pas d’électricité pour alimenter le système de chauffage. “Mais vivons et voyons comment ce sera.”

A côté d’elle, une bougie se consume lentement.

La vie continue. Les chats et les chiens de compagnie viennent nous voir. Les enfants jouent dans une cour de récréation, leurs parents debout à proximité au moment où les lumières s’éteignent. Et vous réalisez aussi, une fois de plus, à quel point les téléphones portables ont changé nos vies – presque tout le monde a maintenant une torche dans sa poche.

Au sommet du bloc se trouve Viktoria, qui enseigne l’anglais et se prépare à donner des cours à la chandelle. Elle est déterminée à persévérer, malgré les difficultés de la vie dans cette ville “parce que je me bats pour les droits de mon peuple, de mon pays. Je suis une patriote. J’aime mon pays. Je suis Kyivite et je suis Ukrainienne”.

Image:

Serhi



“Nous sommes tenaces, nous survivrons”

Serhii nous guide dans le sous-sol de l’immeuble. Il y a un nouveau groupe électrogène, acheté avec de l’argent cotisé par les résidents. Ils ont également investi dans des poêles à bois.

“Je pense que tu peux encore vivre ici,” me dit-il. “Il est possible de survivre d’une manière ou d’une autre. Nous sommes des gens tenaces. Nous survivrons.”

Tenace, mais aussi éreintée et tendue. Comme le Blitz, lorsque le mythe du stoïcisme joyeux a dépassé la réalité de la peur et de l’effroi, Kyiv est un mélange d’émotions. Vous pouvez, après tout, accepter qu’il est de votre devoir national d’accepter les coupures de courant, mais aussi être en colère d’être dans cette situation en premier lieu.

Nous rencontrons Ksenia alors qu’elle traverse la route avec son mari et ses deux enfants. Elle est professeur d’anglais et vit dans un appartement près de la route très fréquentée. Lorsqu’elle commence à parler, les mots fusent, mêlés de fatigue et d’émotion.

“Nous n’avons pas d’électricité. Nous n’avons pas de gaz dans notre moitié du bâtiment. J’ai un petit enfant et je ne peux pas cuisiner. Je ne peux pas le nourrir. C’est très mauvais.

“Je ne peux pas travailler parce que mon travail est en ligne. J’ai besoin d’électricité, mais je n’en ai pas. Donc à la fin de ce mois, j’espère pouvoir gagner de l’argent pour acheter de la nourriture pour ma famille.”

“La vie est impossible”

Comme la vie est difficile, je demande.

“Ce n’est pas difficile, c’est impossible. Je pense qu’il est impossible de vivre dans une telle situation, dans une situation aussi difficile et étrange, parce que c’est Kyiv. C’est la capitale de l’Ukraine.

« Pouvez-vous imaginer comment les gens vivent, par exemple, dans le village ou dans une autre petite ville ? C’est très difficile, mais c’est mieux. Ils peuvent faire du feu et cuisiner là-bas. Nous ne pouvons même pas faire cela.

Il est trop facile de généraliser sur les Ukrainiens en tant que nation où chaque douleur est acceptée et chaque épreuve est un pas vers la victoire.

Mais la réalité est que la vie est difficile pour à peu près tout le monde ici – émotionnellement, financièrement et physiquement. Partout en Ukraine, les gens rêvent de victoire, mais ce à quoi ils aspirent aussi, c’est le simple plaisir de la normalité mondaine.