Guerre d’Ukraine : Les corps des volontaires britanniques tués dans la région de Donetsk sont retournés lors d’un échange de prisonniers avec la Russie | Nouvelles du Royaume-Uni

Les corps de deux volontaires britanniques ont été restitués à la suite d’un échange de prisonniers avec la Russie, a annoncé l’Ukraine.

Chris Parry, 28 ans, et Andrew Bagshaw, 48 ans, ont été tués en tentant une « évacuation humanitaire » en Ukraine.

La paire a disparu le mois dernier après avoir voyagé à la ville assiégée de Soledardans l’est du pays, pour faire du bénévolat dans le cadre d’efforts d’aide.

Andriy Yermak, chef du bureau du président ukrainien, a déclaré que les corps avaient été remis samedi par les Russes lors d’un échange de prisonniers de guerre.

Il a tweeté : « Un autre gros échange de prisonniers de guerre. Nous avons réussi à récupérer 116 de nos hommes.

“Ce sont les défenseurs de Marioupol, les partisans de Kherson, les tireurs d’élite des environs de Bakhmut et d’autres héros à nous.

“Nous avons réussi à récupérer les corps des volontaires étrangers qui avaient péri, Christopher Matthew Perry et Andrew Tobias Matthew, ainsi que le corps d’Evgen Kulyk, un Ukrainien qui avait servi dans la Légion étrangère française et s’était porté volontaire pour rejoindre l’armée ukrainienne. les forces.”

Image:

Chris Parry a voyagé pour aider l’effort de guerre ukrainien



“Notre fils a sauvé de nombreuses vies”

Les hommes avaient tenté de secourir une femme âgée à Soledar, dans la région orientale de Donetsk, lors d’une intense action militaire lorsque leur voiture a été touchée par un obus d’artillerie, selon une déclaration des parents de M. Bagshaw.

Leur fils, chercheur scientifique en génétique, “a pris de manière désintéressée de nombreux risques personnels et a sauvé de nombreuses vies”.

Dame Sue et le professeur Phil Bagshaw ont déclaré qu'”en raison des procédures judiciaires officielles en Ukraine, il faudra un certain temps avant que la dépouille d’Andrew ne soit renvoyée en Nouvelle-Zélande”, où il vivait.

“Andrew a pris de nombreux risques personnels de manière désintéressée et a sauvé de nombreuses vies; nous l’aimons et sommes très fiers de ce qu’il a fait”, a déclaré leur déclaration.

Ils ont ajouté : “Nous exhortons les pays civilisés du monde à arrêter cette guerre immorale et à aider les Ukrainiens à débarrasser leur patrie d’un agresseur”.

Le père d’Andrew Bagshaw à la mort de son fils



“Détermination désintéressée”

La famille de M. Parry a décrit leur fils comme ayant “une détermination désintéressée à aider les personnes âgées, les jeunes et les défavorisés” dans une déclaration transmise par le ministère des Affaires étrangères le mois dernier.

“Nous n’aurions jamais imaginé dire au revoir à Chris alors qu’il avait une vie aussi remplie devant lui”, ont-ils déclaré.

“Il s’est retrouvé attiré par l’Ukraine en mars dans son heure la plus sombre au début de l’invasion russe et a aidé ceux qui en avaient le plus besoin, sauvant plus de 400 vies et de nombreux animaux abandonnés.”

M. Parry, un entraîneur de course de Cornouailles de Cheltenham, a précédemment parlé d’évacuer les gens de la ligne de front.