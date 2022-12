Guerre d’Ukraine : Les combats se dérouleront à « un rythme réduit pendant des mois », selon les experts du renseignement américain | Nouvelles du monde

Les experts américains du renseignement ont déclaré qu’ils s’attendaient à ce qu’un “tempo réduit” des combats en Ukraine dure plusieurs mois, les deux parties cherchant à se préparer à une contre-offensive après l’hiver.

Le directeur du renseignement national a déclaré que même si cela pourrait être le cas, il n’y a aucune preuve d’une volonté ukrainienne réduite de résister et le moral ne s’est pas estompé, malgré les attaques russes persistantes contre l’infrastructure énergétique du pays.

Avril Haines a déclaré au Reagan National Defense Forum annuel en Californie : “Nous constatons déjà une sorte de ralentissement du conflit … et nous nous attendons à ce que ce soit probablement ce que nous verrons dans les mois à venir”.

La Russie et la Biélorussie sont “préparées pour la paix” – mais l’Ukraine “ne veut pas” – la dernière guerre

Elle a ajouté que les deux armées chercheraient à se réaménager et à fournir une contre-offensive après l’hiver, mais a déclaré qu’il y avait “un certain scepticisme quant à savoir si les Russes seraient en fait prêts à le faire”, ajoutant que les perspectives pour l’Ukraine étaient plus optimistes.

Mme Haines a déclaré que l’objectif de Moscou de détruire les infrastructures critiques de l’Ukraine était en partie de saper la volonté des Ukrainiens de résister, mais a ajouté que nous ne voyons “aucune preuve que cela soit sapé en ce moment”.

Les attaques russes intenses contre les installations énergétiques de l’Ukraine ont entraîné des pannes d’électricité d’urgence et des pénuries d’eau et d’électricité, affectant des millions de personnes à travers le pays.

Alors que l’hiver s’installe et que les températures chutent, les responsables ukrainiens ont appelé les alliés à fournir une aide monétaire et physique, y compris des générateurs.

Malgré d’importants revers stratégiques pour la Russie, notamment le retrait de Moscou de la ville méridionale de Kherson en novembre, elle poursuit ses efforts pour se retrancher pour l’hiver et poursuivre ses attaques contre d’autres régions.

Pas clair que Poutine sait à quel point ses forces sont mises au défi

Mme Haines a déclaré qu’elle pensait que Vladimir Poutine avait été surpris que son armée n’ait pas accompli plus pendant la guerre.

Elle a déclaré: “Je pense qu’il est de plus en plus informé des défis auxquels l’armée est confrontée en Russie. Mais ce n’est toujours pas

Il est clair pour nous qu’il a une image complète à ce stade de la difficulté avec laquelle ils sont … nous voyons des pénuries de munitions, pour le moral, les problèmes d’approvisionnement, la logistique, toute une série de problèmes auxquels ils sont confrontés.

Dans son briefing quotidien sur le renseignement, le ministère britannique de la Défense a déclaré samedi que Moscou continuait d’investir une “partie importante de son effort militaire global et de sa puissance de feu” le long de la ligne de front près de la ville de Bakhmut dans la région de Donetsk.

La ville ukrainienne fait face aux attaques russes depuis le mois d’août.

Il est stratégiquement précieux en raison de son emplacement, et s’il est capturé par la Russie, il pourrait leur permettre de menacer Kramatorsk et Sloviansk.

Le ministère a déclaré que le plan probable de la Russie était d’encercler la ville avec des avancées vers le nord et le sud.