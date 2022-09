Guerre d’Ukraine : les combats près d’une centrale nucléaire se poursuivent

ZAPORIZHZHIA, Ukraine –

De violents combats se sont poursuivis vendredi près de la plus grande centrale nucléaire d’Europe dans une zone sous contrôle russe de l’est de l’Ukraine, un jour après que des experts de l’agence de surveillance nucléaire de l’ONU ont exprimé leurs inquiétudes concernant les dommages structurels au site tentaculaire de Zaporizhzhia.

Le ministère britannique de la Défense a déclaré que les bombardements se poursuivaient dans le district où se trouve la centrale électrique de Zaporizhzhia. Le bureau du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déclaré que les bombardements russes avaient endommagé des maisons, des gazoducs et d’autres infrastructures dans la région de Nikopol, sur l’autre rive du Dniepr.

L’équipe d’inspecteurs de l’Agence internationale de l’énergie atomique, bravant les coups de feu et les explosions d’artillerie sur leur route, a traversé les lignes de front pour atteindre l’usine de Zaporizhzhia jeudi dans le cadre d’une mission visant à protéger l’usine contre la catastrophe. Les combats de jeudi ont provoqué l’arrêt d’un réacteur, soulignant l’urgence de leur tâche.

La délégation de 14 membres est arrivée dans un convoi de SUV et de camionnettes après des mois de négociations pour permettre aux experts de passer en première ligne. S’adressant aux journalistes après avoir laissé des collègues à l’intérieur, le directeur de l’AIEA, Rafael Grossi, a déclaré que l’agence “ne déménagerait plus” de l’usine à partir de maintenant, et a promis jeudi une “présence continue” d’experts de l’agence.

Grossi a déclaré qu’il était “évident que l’usine et l’intégrité physique de l’usine aient été violées à plusieurs reprises” – mais n’a pas pu évaluer si c’était par hasard ou exprès. “Je continuerai à m’inquiéter pour l’usine jusqu’à ce que nous ayons une situation plus stable”, a-t-il déclaré.

Grossi a déclaré que les experts de l’AIEA ont visité l’ensemble du site, y compris les salles de contrôle, les systèmes d’urgence et les générateurs diesel, et ont rencontré le personnel de la centrale.

L’usine est occupée par les forces russes mais dirigée par des ingénieurs ukrainiens depuis les premiers jours de la guerre de 6 mois. L’Ukraine allègue que la Russie l’utilise comme bouclier pour lancer des attaques, tandis que Moscou accuse l’Ukraine de tirer imprudemment sur la zone.

Avant l’arrivée de l’équipe de l’AIEA, Energoatom, la compagnie d’électricité nucléaire ukrainienne, a déclaré que les tirs de mortier russes avaient entraîné l’arrêt de l’un de ses réacteurs par son système de protection d’urgence et avaient endommagé une ligne d’alimentation électrique de secours utilisée pour les besoins internes.

L’AIEA a annoncé des plans pour une conférence de presse plus tard vendredi depuis son siège à Vienne pour discuter de la mission.

Energoatom a accusé vendredi les forces russes de « faire tout leur possible » pour empêcher la mission de l’AIEA de connaître les faits sur le terrain. Jeudi, le ministère russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré que la Russie s’assurait que l’usine était sécurisée et sûre, et que la mission “réalise tous ses plans là-bas”.

Ailleurs en Ukraine vendredi, le bureau de Zelenskyy a déclaré que quatre personnes avaient été tuées et 10 blessées au cours de la dernière journée dans la région orientale de Donetsk, une plaque tournante de l’invasion russe, et a signalé des attaques à la roquette sur Sloviansk qui ont détruit un jardin d’enfants. Il a indiqué que de violents combats se poursuivent dans deux districts de la région de Kherson au sud.