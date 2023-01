Guerre d’Ukraine : les chars allemands suffiront-ils à dissuader Vladimir Poutine ? | Nouvelles du monde

Face aux accusations d’avoir perdu un temps vital à tergiverser sur les chars pour l’Ukraine, l’Allemagne a fait un show militaire et a riposté à ses détracteurs.

Des véhicules de combat blindés Puma ont couru dans le brouillard glacial de la base d’entraînement d’Altengrabow dans l’est de l’Allemagne et ont tiré des balles réelles de 30 mm sur des ennemis imaginaires. Derrière l’un d’eux, le nouveau mais énergique ministre de la Défense du pays regardait.

Boris Pistorius a déclaré à Sky News qu’il n’avait pas hésité à envoyer les chars Leopard 2 à son arrivée. Il n’y avait eu que des négociations avec les alliés de l’Allemagne, insista-t-il.

Les Léopards y arriveront fin mars au plus tard, a-t-il précisé. La décision d’envoyer le premier char de combat d’Europe enverrait un message clair à la Russie que l’Allemagne ne cédera pas et se tiendra aux côtés de l’Ukraine, a-t-il ajouté.

Image:

Le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, s’entretient avec des soldats de la Bundeswehr lors d’un exercice de tir



La décision marque un changement radical dans la position de l’Occident dans cette guerre. Sa politique d’armer suffisamment les Ukrainiens pour combattre mais pas assez pour provoquer une escalade russe a échoué. La Russie s’intensifie de toute façon, mobilisant des centaines de milliers d’hommes.

Mais faire monter les enchères a signifié surmonter les blocages allemands sur son passé militaire. Il y a ici de profondes réserves quant à l’envoi de chars de combat dans un pays profondément méfiant vis-à-vis de l’agression militaire pour des raisons évidentes, notamment la honte de ce que les chars allemands ont fait aux Russes pendant la Seconde Guerre mondiale.

Image:

Un char Leopard en 2017



Les chaînes de propagande russes ont eu une journée sur le terrain au cours des dernières 24 heures avec des affirmations absurdes d’un nouveau “Quatrième Reich” nazi et des demandes d’attaque et de destruction de l’Allemagne. Pour une bonne raison, l’Allemagne ne voulait pas prendre les devants avec les chars et exhortait ouvertement l’Amérique à passer en premier. Washington était également réticent, mais pour des raisons différentes.

D’où les négociations évoquées par Pistorius. Washington et Berlin ont maintenant surmonté ces obstacles, acceptant tous deux d’envoyer des chars. Cela fera une grande différence pour le potentiel militaire de l’Ukraine. Mais cela envoie également un message clair à Vladimir Poutine. L’Occident ne sera plus retenu par les doutes allemands.

Image:

Boris Pistorius déclare à Sky News que l’Allemagne est solidaire de l’Ukraine



La guerre s’intensifie à nouveau. Il y a un an, l’Allemagne était clouée au pilori pour n’avoir envoyé que des casques. Maintenant, il envoie l’une de ses armes les plus meurtrières et fait des démonstrations de force. L’Occident espère que cela dissuadera Poutine de faire le pire, mais ses dirigeants sont bien conscients que rien de ce qu’ils ont fait jusqu’à présent n’a persuadé le dirigeant russe de réfléchir à nouveau.