Guerre d’Ukraine : L’écrivaine primée Victoria Amelina décède après l’attaque d’un missile de Kramatorsk | Nouvelles du monde

L’écrivaine ukrainienne primée Victoria Amelina est décédée des suites de blessures subies après qu’un missile russe a touché une pizzeria à Kramatorsk mardi.

Le chercheur et romancier de 37 ans sur les crimes de guerre est devenu la treizième personne à mourir des suites de l’attaque.

L’association d’écrivains PEN Ukraine a publié une déclaration disant que les médecins « ont fait tout ce qu’ils pouvaient pour lui sauver la vie, mais malheureusement la blessure a été mortelle ».

Les militants des droits de l’homme ont qualifié l’attaque de crime de guerre.

Kramatorsk est sous contrôle ukrainien mais est proche des zones du pays occupées par la Russie.

Amelina dînait avec un groupe de journalistes et d’écrivains colombiens dans le Ria Lounge lorsque le missile a frappé.

Une soixantaine d’autres personnes ont également été blessées lors de la frappe.

Elle a été transportée à l’hôpital de Dnipro, mais a succombé à ses blessures vendredi, a indiqué PEN Ukraine.

« C’est avec une grande douleur que nous vous informons que le cœur de l’écrivain Victoria Amelina a cessé de battre le 1er juillet », a déclaré le groupe dans un communiqué.

« Dans les derniers jours de la vie de Victoria, sa famille et ses amis étaient à ses côtés. »

Amelina était une jeune écrivain célèbre qui documente des crimes de guerre présumés depuis l’invasion russe de 2022. Elle a également commencé à travailler avec des enfants près de la ligne de front.

Son premier livre de non-fiction en anglais, War And Justice Diary: Looking at Women Looking At War, doit être publié.

Un message sur sa page Twitter montre Amelina prenant une photo d’un immeuble bombardé en Ukraine.

Dans le message, elle se décrit comme « une écrivaine ukrainienne. J’ai des portraits de grands poètes ukrainiens sur mon sac. On dirait que je devrais prendre des photos de livres, d’art et de mon petit fils ».

« Mais je documente les crimes de guerre de la Russie et j’écoute le bruit des bombardements, pas des poèmes. Pourquoi? » Elle ajoute.