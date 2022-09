Plus de 100 maisons ont été inondées après que des missiles de croisière ont frappé un barrage dans le centre de l’Ukraine – son président Volodymyr Zelenskyy ayant été impliqué dans un accident de voiture.

La ville de Kryvyi Rih a été visée par huit missiles de croisière qui ont détruit une station de pompage d’eau et provoqué la percée de la rivière Inhulets, ont indiqué des responsables.

Cela s’est produit au cours d’une nuit au cours de laquelle le bureau de M. Zelenskyy a déclaré que sa voiture était entrée en collision avec un véhicule privé dans la capitale.

“Le président a été examiné par un médecin, aucune blessure grave n’a été constatée”, a déclaré jeudi le porte-parole du président Serhii Nykyforov dans un message sur Facebook.

Le conducteur de l’autre véhicule a été soigné par l’équipe médicale du président et transporté à l’hôpital, a-t-il précisé.

Le président ukrainien, qui a joué un rôle clé dans la lutte ukrainienne contre l’invasion russe, a passé la journée de mercredi dans la région de Kharkiv mais était rentré à Kyiv.

Aucun autre détail sur l’accident n’a été publié, mais il a publié sa déclaration nocturne plus tard que d’habitude.

Dans son allocution, il a évoqué les frappes aériennes qui ont frappé le barrage, à 93 miles au sud-ouest de Dnipro.

Les frappes ont frappé le barrage du réservoir de Karachunov, a déclaré M. Zelenskyy, et le système d’approvisionnement en eau n’avait “aucune valeur militaire” autre que de fournir de l’eau à des centaines de milliers de civils.

Image:

Une vue montre une structure hydraulique endommagée par une frappe de missile russe, au milieu de l’attaque de la Russie contre l’Ukraine, à Kryvyi Rih



Le chef de l’administration militaire de Kryvyi Rih, Oleksandr Vilkul, a déclaré dans un message sur Telegram que 112 maisons avaient été inondées mais que des travaux étaient en cours pour réparer le barrage et que “les inondations diminuaient”.

Mercredi, M. Zelenskyy a effectué une visite surprise à Izyum – l’une des nombreuses villes ou villages que les Ukrainiens ont repris ces derniers jours – où il a vu le drapeau ukrainien bleu et jaune hissé devant le bâtiment carbonisé du conseil municipal.

Lire la suite:

Derrière les lignes abandonnées de la Russie, des munitions, des vêtements éparpillés et des véhicules accidentés ont été retrouvés

Mises à jour en direct de l’Ukraine – Le russe Poutine et le chinois Xi se rencontreront aujourd’hui

Libérée mais toujours désespérée – Balakliya libérée du joug russe, mais laissée sans rien

Après son retour, M. Zelenskyy a déclaré sur Telegram : “L’histoire est écrite par des gens, jamais par des sauvages.

Image:

Un soldat ukrainien se tient près du panneau indiquant “Kupiansk” dans la ville récemment reprise de Kupiansk dans la région de Kharkiv. Photo : AP



“Les événements montrent que la seule issue pour les soldats russes est de se rendre aux forces ukrainiennes. C’est la seule option qui leur garantit une vie et une attitude conformes à toutes les conventions.

« Frapper des cibles qui n’ont aucune valeur militaire, touchant en fait des centaines de milliers de civils ordinaires, est une autre raison pour laquelle la Russie perdra. Et pas seulement cette guerre, mais l’histoire elle-même.

Il a ajouté dans son discours vidéo nocturne que les villes et villages repris aux forces russes qu’il avait visitées avaient été dévastés.

Il a dit du jour au lendemain : “Ils n’ont fait que détruire, n’ont fait que priver, n’ont fait qu’emporter. Ils ont laissé derrière eux des villages dévastés, et dans certains d’entre eux, il n’y a pas une seule maison intacte.

“Les occupants ont laissé les écoles transformées en dépotoirs, et les églises – brisées, littéralement transformées en toilettes.”

Plus tard, dans son premier message de la matinée, il a déclaré avoir eu une rencontre virtuelle avec l’acteur britannique Benedict Cumberbatch.

La star de Marvel a déclaré à Sky News en avril qu’il attendait qu’une famille ukrainienne arrive au Royaume-Uni pour vivre dans sa propriété après avoir rejoint le programme de relogement des réfugiés.

M. Zelenskyy a posté sur son fil Telegram après la réunion : “J’ai eu une conversation avec l’acteur britannique Benedict Cumberbatch. Je lui suis sincèrement reconnaissant pour sa solidarité avec notre État et notre peuple.

“Il est important que le sujet de l’Ukraine reste le sujet clé. Et ces personnes célèbres nous aident à atteindre les nations dont le gouvernement ne soutient pas l’Ukraine.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





2:19

Quel avenir pour la guerre en Ukraine ?



Pendant ce temps, l’armée ukrainienne a affirmé avoir tué un certain nombre de soldats russes et détruit du matériel dans la région de Bakhmut, dans la région orientale de Donetsk. Il a ajouté que les troupes russes tentaient de renforcer leurs positions défensives dans les régions de Donetsk et de Zaporizhzhia.

Jeudi, le président russe Vladimir Poutine doit rencontrer le dirigeant chinois Xi Jinping pour discuter de l’Ukraine et de Taïwan lors d’une réunion en Ouzbékistan qui, selon le Kremlin, revêtirait une “importance particulière” compte tenu de la situation géopolitique.

Ce faisant, lors d’un sommet auquel participent un certain nombre de pays asiatiques et arabes, l’Ukraine a demandé à l’Assemblée générale des Nations Unies d’autoriser M. Zelenskyy à s’adresser aux dirigeants mondiaux par vidéo.

Aux États-Unis, les sénateurs démocrates et républicains ont présenté une législation qui désignerait la Russie comme État parrain du terrorisme, une étiquette à laquelle s’oppose l’administration du président Joe Biden.