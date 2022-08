Guerre d’Ukraine : le “sabotage” de la Crimée met en lumière les malheurs de la Russie

Kyiv, Ukraine –

Une série d’explosions et un incendie qui brûlait encore mercredi ont transformé la Crimée annexée par la Russie d’une base sûre pour la poursuite de l’invasion de l’Ukraine en le dernier point d’éclair mettant en évidence les défis à venir de Moscou dans une guerre qui approche de la moitié de l’année.

Un communiqué du renseignement de défense britannique a déclaré que “les commandants russes seront très probablement de plus en plus préoccupés par la détérioration apparente de la sécurité dans toute la Crimée, qui sert de base arrière pour l’occupation”.

Même la Russie elle-même a reconnu qu’il s’agissait d’un “acte de sabotage” qui a provoqué les explosions et les incendies de mardi qui ont ravagé un dépôt de munitions près de Dzhankoi dans la Crimée autrefois sécurisée, entraînant des scènes chaotiques où environ 3 000 personnes ont dû être évacuées.

Comme un rappel frappant de la vulnérabilité de la Russie en Crimée, les détonations au dépôt près de Djankoi se poursuivaient encore mercredi. Le chef régional de Crimée, Sergei Aksyonov, a déclaré que les autorités engageaient un hélicoptère de pompiers pour tenter de les éteindre. Il a indiqué qu’une recherche des auteurs de l’attaque était en cours.

Une semaine plus tôt, l’armée russe en Crimée avait déjà subi des pressions lorsque l’Ukraine a déclaré que neuf avions de combat russes avaient été détruits à la suite d’explosions. À l’époque, Moscou offrait encore la possibilité d’un mégot de cigarette capricieux comme cause.

De telles explications ne suffiraient plus car la guerre, qui s’était longtemps centrée sur des combats brutaux dans la région orientale du Donbass en Ukraine, a maintenant donné au sud de la Crimée une importance croissante.

La détérioration des perspectives en Crimée était un rapport du journal économique Kommersant, selon lequel des explosions avaient également eu lieu près de Gvardeyskoye, au centre de la péninsule. Mercredi, il n’y avait toujours aucun commentaire des autorités russes.

Le rapport des services de renseignement britanniques indique que Gvardeyskoye et Dzhankoi “abritent deux des plus importants aérodromes militaires russes en Crimée”.

L’Ukraine s’est abstenue de revendiquer la responsabilité de l’une des explosions, y compris celles survenues sur une autre base aérienne de Crimée la semaine dernière. La Russie s’est emparée de la péninsule de Crimée en 2014 et l’a utilisée pour lancer des attaques contre l’Ukraine dans la guerre qui a commencé le 24 février.

Si les forces ukrainiennes étaient à l’origine des explosions, cela représenterait une escalade significative de la guerre. De telles attaques pourraient également indiquer que les agents ukrainiens sont capables de pénétrer profondément dans le territoire occupé par la Russie.

Sur le front de l’Est, l’impasse entre les deux camps s’est poursuivie, la brutalité des bombardements causant toujours plus de morts et de destructions.

Dans la région de Donetsk, à la pointe de l’offensive russe, deux civils ont été tués et sept autres blessés par les récents bombardements russes de plusieurs villes et villages.

Des bombardiers russes à longue portée Tu-22M3 ont tiré des missiles de croisière sur la région d’Odessa dans la nuit, faisant quatre blessés, selon le porte-parole de l’administration régionale d’Odessa, Oleh Bratchuk.

Dans la ville méridionale de Mykolaïv, deux missiles russes ont endommagé mercredi matin un bâtiment universitaire mais n’ont blessé personne.

Les forces russes ont également bombardé Kharkiv et diverses parties de la région de Kharkiv pendant la nuit, endommageant des bâtiments résidentiels et des infrastructures civiles mais ne faisant aucune victime.

Jeudi, le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, prévoit de se rendre en Ukraine pour une réunion dans la ville occidentale de Lviv avec Zelenskyy et le président turc Recep Tayyip Erdogan. Ils devraient discuter des expéditions de céréales et d’une éventuelle mission d’enquête sur la centrale nucléaire de Zaporizhzhia sous contrôle russe, que la Russie et l’Ukraine se sont mutuellement accusées d’avoir bombardé.