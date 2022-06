Guerre d’Ukraine : le Royaume-Uni fournira une technologie de test ADN des céréales pour lutter contre les « vols de blé russes » | Nouvelles du monde

Le Royaume-Uni fournit une technologie permettant de tester le grain afin de s’assurer qu’il n’a pas été volé par la Russie dans des silos ukrainiens et vendu à l’étranger à des fins lucratives.

George Eustice, secrétaire à l’environnement et à l’alimentation, a déclaré que le gouvernement accordait 1,5 million de livres sterling pour financer l’analyse ADN du blé afin de déterminer son origine.

Il a dit à Kay Burley de Sky: “Russiesemble-t-il, volent du blé dans ces magasins et donc ce que le gouvernement britannique fait, c’est rendre disponible la technologie que nous devons… tester la provenance du blé.

“Nous travaillons avec d’autres pays, y compris Australieafin que nous puissions nous assurer que le blé ukrainien volé ne trouve pas d’acheminement vers le marché.

“Vous pouvez tester l’ADN du grain et nous avons des échantillons de grain ukrainien. Nous avons beaucoup travaillé là-dessus – vous vous souvenez du scandale de la viande de cheval il y a une dizaine d’années ?

“Le Royaume-Uni est un leader mondial dans la capacité de tester la provenance – c’est-à-dire la région précise dans laquelle une culture a été cultivée – grâce aux tests d’ADN. Et c’est ce que nous avons mis à disposition.”

Cela vient après une enquête de Sky News qui a suivi un navire qui a éteint son transpondeur alors qu’il s’approchait de l’Ukraine dans la mer Noire, ajoutant des preuves que les forces russes exproprient illégalement les ressources ukrainiennes.

Lire la suite : Les navires qui disparaissent : le grand pillage céréalier de la Russie

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a également déclaré que les États-Unis possédaient des “rapports crédibles” selon lesquels la Russie vole du grain ukrainien et le vend à l’international.

Il parlait en référence à un article du New York Times selon lequel Washington avait averti le mois dernier 14 pays, principalement en Afrique, que la Russie tentait d’expédier du grain ukrainien volé à des acheteurs à l’étranger.

L’enquête de Sky News a montré une cargaison de céréales qui provenait probablement de l’Ukraine occupée avant d’être acheminée vers un port turc.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





14:54

Eustice : Le monde doit garder les marchés ouverts



La semaine dernière, Ankara a déclaré qu’elle examinait les allégations selon lesquelles des céréales ukrainiennes auraient été volées par la Russie et transférées vers des pays tels que Turquiemais des enquêtes supplémentaires n’ont trouvé aucune cargaison volée jusqu’à présent.

La Russie a nié les allégations selon lesquelles elle aurait volé du grain ukrainien.

M. Eustice n’a pas expliqué comment et où la technologie britannique serait utilisée et où l’argent serait dépensé.

Sky News a demandé au gouvernement de fournir une explication plus détaillée sur la façon dont cela fonctionnerait, mais n’a pas encore reçu de réponse complète.

M. Eustice a exclu l’utilisation de la Royal Navy pour escorter les navires céréaliers ukrainiens à travers la mer Noire pour aider Kyiv à exporter les 25 millions de tonnes de blé dans ses silos. Mais, a-t-il dit, le Royaume-Uni faisait ce qu’il pouvait pour les aider à acheminer les céréales vers le marché.

Il a déclaré: “Bien qu’il s’agisse d’une petite proportion du total global (des céréales stockées dans le monde), dans le contexte actuel, c’est assez important et à moins que nous ne puissions les sortir, il n’y aura pas de magasins pour la récolte de cette année.

“Nous examinons donc ce que nous pouvons faire pour aider – réparer les voies ferrées, envisager un pont terrestre afin que nous puissions faire passer ce blé de l’autre côté de la frontière terrestre. Il est maintenant très, très périlleux d’essayer de faire entrer des navires dans le Mer Noire… parce que la zone est minée et qu’en fait l’Ukraine elle-même a fermé ses ports pour des raisons de sécurité.”

Des craintes ont été exprimées quant à l’augmentation des appels de pays touchés par une hausse mondiale des prix des denrées alimentaires à la suite de la guerre d’Ukraine pour que la Russie et Kyiv mettent fin à leur conflit, même si cela signifie que l’Ukraine perd du territoire.

Lundi, il a été rapporté que le président indonésien Joko Widodo, président du Groupe des 20 (G20), exhortera la Russie et l’Ukraine à relancer les pourparlers de paix et à rechercher des moyens de libérer les exportations de céréales vers les marchés mondiaux lors de sa visite à Moscou. et Kyiv dans les prochains jours.

Lundi également, la perturbation des approvisionnements en blé causée par la guerre en Ukraine aurait contribué à la décision du Programme alimentaire mondial de réduire davantage les rations dans Yémenoù des millions de personnes sont confrontées à la faim.