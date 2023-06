Guerre d’Ukraine : Le réservoir de Kakhovka était autrefois le deuxième plus grand d’Europe – il est maintenant presque vide et menace l’approvisionnement alimentaire mondial | Nouvelles du monde

Pendant sept décennies, un vaste réservoir a dominé le paysage ici en tant que deuxième plus grand d’Europe.

Pas plus.

Il a été privé de la majeure partie de son eaudrainé après l’explosion du barrage de Nova Kakhovka, c’est cru par les Russes.

La vue est étonnante.

Là où il n’y avait que de l’eau, de vastes bancs de sable s’étendent au loin. Cela ressemble à un désert.

Nous avons traversé le paysage aride avec Andriy Starko, un ingénieur dont le travail consiste à pomper l’eau du réservoir.

Nous étions à côté d’une vaste entrée. Il devrait aspirer l’eau du réservoir au rythme de quatre millions de litres par heure. Au lieu de cela, c’est une piscine verte stagnante. Les poissons étranges s’effondrent langoureusement dans les eaux nauséabondes.

Qu’avez-vous ressenti quand vous avez appris qu’ils avaient fait sauter le barrage que je lui ai demandé.

« Je ne croyais pas que quelque chose comme ça pouvait arriver. Je ne peux pas croire qu’un cerveau humain puisse même envisager ce genre d’acte barbare. Je ne peux tout simplement pas y croire », a-t-il déclaré.

Andriy sait que des milliers d’hectares de terres agricoles dépendent de l’eau qu’il ne peut plus pomper. Il craint aussi pour son propre avenir.

Et il y a autre chose qui l’inquiète, lui et tout le monde ici.

Image:

Système de pompage d'eau vide en bordure de réservoir



« Cela ressemble à une scène de Tchernobyl »

Les hautes cheminées de la centrale nucléaire de Zaporijia scintillent au loin sur le sable.

Andriy a exprimé une inquiétude que vous entendez de plus en plus ici, et maintenant le gouvernement ukrainien a averti que les Russes avaient miné une partie de la centrale électrique et pourraient la faire exploser ensuite.

« Vous pouvez tout attendre d’eux. Je ne pense pas que ce soit un peuple civilisé. Ils sont juste imprévisibles. Je suis inquiet, oui, je suis vraiment inquiet », a-t-il ajouté.

À l’intérieur de la station de pompage où travaille Andriy, ou du moins, cela ressemble à une scène de Tchernobyl avant que la catastrophe ne se produise. Les grosses machines de l’ère soviétique sont inactives. Ils devraient vibrer de bruit en pompant l’eau du réservoir et dans les canaux, des gallons d’eau toutes les heures maintenant que la récolte n’est que dans quelques mois.

Pas maintenant. Les cadrans de pression sur les machines sont à zéro. Il n’y a que le bruit des oiseaux.

L’eau devrait pénétrer dans un vaste réseau de canaux dans les mois qui précèdent la récolte. Plus d’un million d’acres de terres agricoles dépendent des canaux des deux côtés du réservoir pour l’irrigation, des terres qui produisent deux millions de tonnes de céréales par an.

L’Ukraine est peut-être célèbre pour son riche sol noir, mais elle n’est pas très utile sans eau.

Dans un champ de jeune maïs, l’agriculteur Anton Hryn affirme que sa récolte pourrait être réduite des deux tiers.

« Si nous avions de l’eau, si l’irrigation fonctionnait, nous pourrions avoir 10, 12 ou même plus de tonnes de maïs par hectare mais sans elle, ce serait trois ou quatre peut-être cinq, cela dépend de la pluie », a-t-il déclaré.

Ce n’est pas seulement inquiétant pour l’Ukraine. On l’appelle le grenier du monde. De nombreux pays pauvres dépendent de ses exportations de céréales déjà réduites par des difficultés à les expédier.

Image:

Les villageois font la queue tous les jours pour aller chercher de l'eau pour leurs maisons





Ce n’est pas seulement l’agriculture que le réservoir vide a un impact – c’est la vie de tous les jours

La sécheresse touche aussi les gens ordinaires. Les villes éparpillées le long du rivage du réservoir sont maintenant sans eau dans leurs robinets.

Dans la ville de Marhanets, les rues sont pleines de personnes transportant des conteneurs vers et depuis des stations d’eau impromptues. La vie tourne désormais autour de la nécessité d’obtenir de l’eau qui est transportée par camion à la place.

Anastasya a un bébé de six mois à la maison.

« C’est très mauvais, très mauvais », nous a-t-elle dit. « J’ai un petit enfant et chaque jour je dois transporter au moins 12 de ces bouteilles. »

Et ils sont également profondément alarmés par ce que Vladimir Poutine envisage de faire maintenant.

Image:

Valentyna craint que les Russes ne traversent le Dnipro maintenant qu'il est vide par endroits





« Bien sûr, je suis inquiet, nous sommes inquiets pour la centrale nucléaire », a déclaré Valentyna. « Nous sommes inquiets pour tout. Où devrions-nous aller si quelque chose se passait dans la centrale nucléaire ?

« Nous pensions qu’ils ne feraient pas sauter le barrage, qu’il était protégé, que tout irait bien et maintenant que pouvons-nous espérer. »

Liliya a déclaré: « Il y a beaucoup de rumeurs. La centrale électrique est minée. À tout moment, elle pourrait exploser et c’est tout. Vous pouvez voir que nous n’avons déjà pas d’eau dans le fleuve Dnipro, ils peuvent simplement marcher facilement ici. »

Le réservoir n’est plus une défense naturelle contre les Russes, s’étant évaporé jusqu’aux vasières.

À travers eux, la centrale nucléaire est une présence menaçante qui menace les gens d’ici.

Parallèlement à la question, si les Russes étaient prêts à détruire un barrage et à vider leur réservoir, que prévoient-ils de faire ensuite ?