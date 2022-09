Guerre d’Ukraine : le programme britannique de formation de « soldats citoyens » s’étend | Nouvelles du Royaume-Uni

Le Royaume-Uni élargit considérablement un programme de formation en Grande-Bretagne pour transformer potentiellement des dizaines de milliers de recrues ukrainiennes en soldats de première ligne pour combattre la Russie, a appris Sky News.

Le cours de combat est prolongé de trois semaines à cinq semaines, gardant une plus grande partie de la formation au Royaume-Uni, loin de la menace de frappes de missiles russes – un danger pour quiconque apprend à devenir soldat sur des sites à l’intérieur Ukrainec’est compris.

Quelque 4 700 membres du personnel ont déjà suivi la formation dans des bases militaires du nord, du sud-ouest et du sud-est de l’Angleterre depuis qu’elle a commencé en juin, les commandants ayant l’intention de poursuivre le soutien aussi longtemps que l’Ukraine aura besoin de nouvelles troupes pour lutter contre l’invasion russe.

Des instructeurs militaires de huit autres pays, dont la Nouvelle-Zélande, la Suède et les Pays-Bas, se sont joints à leurs homologues britanniques pour assurer la mission de formation élargie.

Ben Wallacele secrétaire à la Défense, a déclaré que cela démontrait “notre détermination commune à soutenir les forces armées ukrainiennes”.

Dans des citations publiées à Sky News par le ministère de la Défense, confirmant le programme élargi, M. Wallace a déclaré que le cours de formation s’était “développé rapidement, et nous le prolongeons maintenant à cinq semaines pour fournir la meilleure préparation possible aux soldats ukrainiens qui seront bientôt dans des opérations de combat actives ».

Il a ajouté : “Rencontrer ces soldats citoyens et être témoin de leur courage et de leur détermination est une leçon d’humilité.

“Nous devons faire tout ce que nous pouvons pour les aider à défendre leurs maisons contre cette invasion russe illégale et non provoquée, et nous continuerons à le faire aussi longtemps qu’il le faudra. Nous sommes aux côtés de l’Ukraine.”

M. Wallace a effectué quatre visites pour vérifier la formation, dont la plus récente vendredi.

Entraînement avancé

Une source de la défense a déclaré que cela indiquait que si “de nombreux politiciens ont été distraits par une compétition estivale à la direction”, le secrétaire à la Défense “se soucie uniquement de maintenir les Ukrainiens dans leur lutte pour la survie nationale”.

Si, comme prévu, Liz Truss devient Premier ministre, M. Wallace devrait conserver son poste de secrétaire à la Défense.

Les autres pays participant au programme de formation pour aider l’Ukraine sont le Canada, le Danemark, la Finlande, la Norvège et la Lituanie.

Le cours principal proposé est basé sur la formation de base de l’infanterie britannique. Il comprend le maniement des armes, les premiers soins sur le champ de bataille, l’artisanat de campagne et les tactiques de patrouille.

Les deux semaines supplémentaires permettront une formation plus avancée, comme la guerre de tranchées et urbaine, les opérations montées sur véhicule et les exercices sur le champ de bataille dans des environnements de combat simulés.

La formation est dispensée par des éléments de la 11e brigade d’assistance aux forces de sécurité de l’armée britannique et du régiment de la RAF, aux côtés d’instructeurs internationaux.