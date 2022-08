Guerre d’Ukraine : Le premier navire chargé de céréales devrait quitter Odessa depuis le début du conflit | Nouvelles du monde

Un navire chargé de céréales devrait quitter le port ukrainien d’Odessa pour la première fois depuis le début de la guerre, selon le ministère turc de la Défense.

Cela survient après que la Russie et l’Ukraine ont signé un accord en juillet pour rouvrir les ports de la mer Noire afin de reprendre les exportations de céréales – des expéditions nécessaires pour atténuer une crise alimentaire mondiale croissante.

Le cargo RAZONI, battant pavillon de la Sierra Leone, est chargé de maïs et quittera le port d’Odessa à 8h30 (6h30, heure du Royaume-Uni) lundi pour se rendre au Liban, a annoncé le ministère turc de la Défense.

La Russie et l’Ukraine ont signé des accords séparés avec la Turquie et l’ONU ouvrant la voie à l’Ukraine – l’un des principaux greniers à blé du monde – pour exporter 22 millions de tonnes de céréales et d’autres produits agricoles bloqués dans les ports de la mer Noire en raison du conflit.

D’autres navires devraient quitter les ports ukrainiens par des couloirs sûrs conformément aux accords signés à Istanbul.