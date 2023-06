Guerre d’Ukraine: le patron mercenaire de Wagner, Yevgeny Prigozhin, était un désastre qui attendait Vladimir Poutine | Nouvelles du monde

Le patron de Wagner, Yevgeny Prigozhin, est désormais un problème entièrement du ressort du Kremlin.

Son empire commercial a grandi et s’est étendu au cours de la dernière décennie, atteignant un caractère de plus en plus violent et dangereux, de la cuisine aux communications en passant par les trolls et les mercenaires.

de Prigozhin la rhétorique des dernières semaines contre les hauts gradés de l’armée russe est devenue de plus en plus virulente et dangereuse, et pourtant il a été autorisé à continuer sans contrôle.

Dernière guerre en Ukraine : le patron de Wagner et ses troupes s’emparent d’une ville à 300 miles de Moscou

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





4:59

Poutine accuse Prigojine de trahison



Peut-être Le président Vladimir Poutine a été bercé par un faux sentiment de sécurité parce qu’il n’a jamais été lui-même vérifié directement.

Si tel est le cas, cela semblerait avoir été un terrible oubli.

Si Poutine a toujours fonctionné selon une politique de division pour mieux régner, espérant que si toutes les factions se font la guerre, aucune ne deviendra trop puissante, alors cela semble s’être retourné contre lui.

Ce déclaration essentiellement d’insurrection arméene serait-ce que contre le ministre de la Défense Sergei Shoigu et le chef d’état-major général Valery Gerasimov, c’est précisément ce que craint Poutine.

Enfin, il est descendu dur, appelant cette trahison bien qu’une fois de plus en omettant de nommer directement Prigozhin (tout comme il ne nomme jamais Alexei Navalny ou d’autres qu’il considère comme une menace).

Serait-ce trop peu trop tard?

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





0:48

Les troupes armées de Wagner près du QG militaire russe



Ce que Prigozhin espère accomplir n’est pas clair.

Et son succès dépendra de sa capacité à rallier d’autres éléments au sein des forces armées.

Image:

Vladimir Poutine et Yevgeny Prigozhin à l’extérieur de Saint-Pétersbourg en septembre 2010. Photo : AP





Le GRU, le renseignement militaire russe, a des liens avec Wagner.

Ils partagent une base sur le terrain d’entraînement de Molkino dans la région russe de Krasnodar, par exemple.

Dans une vidéo publiée par Prigozhin ce matin, le vice-ministre de la Défense du GRU, Vladimir Alexeyev, est assis à ses côtés bien qu’il ait appelé Prigozhin à s’abstenir.

Haut-parleur

Ce contenu est fourni par Haut-parleur, qui peuvent utiliser des cookies et d’autres technologies. Pour vous montrer ce contenu, nous avons besoin de votre permission pour utiliser des cookies. Vous pouvez utiliser les boutons ci-dessous pour modifier vos préférences afin d’activer Haut-parleur cookies ou pour autoriser ces cookies une seule fois. Vous pouvez modifier vos paramètres à tout moment via les options de confidentialité.



Malheureusement, nous n’avons pas été en mesure de vérifier si vous avez consenti à Haut-parleur biscuits. Pour voir ce contenu, vous pouvez utiliser le bouton ci-dessous pour autoriser Haut-parleur cookies pour cette session uniquement.

Activer les cookies Autoriser les cookies une fois

Cliquez pour vous abonner au Sky News Daily où que vous obteniez vos podcasts

Quoi qu’il arrive ensuite, cela, pour Poutine, ressemble maintenant à un désastre imminent.

Prigozhin avait l’air dangereux, semblait dangereux et est dangereux.

Pourquoi Poutine ne le considérait pas comme dangereux jusqu’à présent est peut-être un autre grave faux pas dans une longue série d’entre eux.