Guerre d’Ukraine : le groupe Wagner subit de lourdes pertes alors que son patron, Yevgeny Prigozhin, s’impose fermement sous les projecteurs | Nouvelles du monde

Les tombes sont toutes fraîches. Rangée après rangée, presque identiques. Le même monticule de terre sablonneuse, la même couronne noire, rouge et jaune ornée d’une étoile dorée.

La même croix orthodoxe en bois pour marquer la tombe, bien qu’il y ait aussi des pierres tombales musulmanes. Juste les noms et les dates sur une petite plaque de bronze pour distinguer les vies éteintes. Aucun d’eux n’a vécu jusqu’à un âge avancé.

Il s’agit d’un cimetière de mercenaires wagnériens près de Krasnodar, dans le sud de la Russie. La région de Krasnodar est la Le cœur du groupe Wagner. Leur terrain d’entraînement est à proximité dans un village appelé Molkino.

Il y a une chapelle nouvellement construite non loin de là qui abrite les urnes des combattants incinérés. Et il y a de la place disponible pour encore plus de tombes dans ce cimetière, lorsque la prochaine vague de corps reviendra à la maison.

Wagner est fortement impliqué dans l’offensive russe autour de Bakhmut et Soledar dans la région de Donetsk, dans l’est de l’Ukraine. Ses combattants sont morts, selon l’Ukraine, par milliers.

Très probablement, la plupart d’entre eux étaient des condamnés, envoyés pour mourir comme de la chair à canon et être enterrés dans un cimetière Wagner loin de chez eux. Peut-être qu’après avoir passé du temps dans les colonies pénitentiaires russes, ils n’avaient plus de maisons à proprement parler.

“La zone près de Soledar est couverte de cadavres d’envahisseurs… Voilà à quoi ressemble la folie”, a déclaré Volodymyr Zelenskyy, le président ukrainien, dans l’un de ses discours nocturnes.

Image:

Les rangées de tombes des combattants de Wagner sont presque identiques



Russie prétend contrôler Soledarune victoire que le patron de Wagner, Yevgeny Prigozhin, déclare comme le sien.

Ces derniers jours, il a également affirmé être à l’origine de la prise du village de Klishchiivka à environ neuf kilomètres au sud de Bakhmut, bien que cela reste à confirmer du côté ukrainien. Le ministère russe de la Défense a été moins aimable à propos du rôle de Wagner, mais il a admis qu’il avait joué un rôle dans la capture de Soledar.

Il y a des rumeurs, rejetées par le Kremlin comme des spéculations médiatiques, selon lesquelles le chef de l’armée Valery Gerasimov a été nommé pour remplacer Sergey Surovikin en tant que chef des opérations ukrainiennes en partie pour garder Prigozhin en ligne.

Mettre le haut commandant militaire en charge de “l’opération militaire spéciale” de la Russie pourrait être interprété comme un moyen de renforcer la hiérarchie de l’armée et de rappeler à Prigozhin et à sa bande de mercenaires qui est en fin de compte responsable.

Prigojine, qui, il y a quelques mois à peine, a refusé de confirmer le secret bien connu selon lequel il dirigeait le groupe Wagner et a poursuivi quiconque suggérait le contraire, s’est révélé en public tout feu tout flamme. Il n’y a plus besoin du “régime du silence”, a-t-il dit.

Image:

Le patron du groupe Wagner, Yevgeny Prigozhin, inspecte les sacs mortuaires. Photo : Agence média pour les fans



Il y a maintenant des vidéos de lui dans les mines de sel autour de Bakhmut, où les responsables américains pensent qu’il a un œil sur les dépouilles minérales.

Il y a des vidéos de lui distribuant des médailles à ses combattants. Il y a des vidéos de lui examinant des tas de sacs mortuaires derrière les lignes de front et assistant à des funérailles chez lui. Il n’a pas hésité à ses pertes, exigeant les mêmes droits funéraires pour ses hommes que pour les soldats de l’armée régulière.

Il s’est montré disposé à être présent sur les lignes de front, tout à fait le commandant du champ de bataille, ce qui est plus que ce que l’on peut dire pour le commandant en chef ultime qui, contrairement au président ukrainien, n’a effectué aucune visite au front.

L’équipe de relations publiques de Prigozhin fournit des réponses rapides, soi-disant de l’homme lui-même, aux questions des médias. Dans une récente salve, il vise les bureaucrates du Kremlin qui, selon lui, aspirent à ce que la Russie perde la guerre et que les États-Unis commencent à prendre les décisions en Russie. Mais les États-Unis “ne vous accueilleront pas”, écrit-il à ces supposés traîtres du Kremlin. “Et puis vous viendrez chez nous, où la masse de Wagner vous attendra.”

Image:

Il devient de plus en plus difficile pour le groupe Wagner de recruter des combattants après de lourdes pertes



Le marteau de forgeron n’est pas une menace inutile. En novembre, une vidéo est apparue prétendant montrer un mercenaire Wagner matraqué à mort avec un marteau pour avoir fait défection en Ukraine. Lorsqu’on lui a demandé de commenter, Prigozhin a répondu: “un chien reçoit la mort d’un chien”.

Plus tard ce mois-là, un marteau ensanglanté dans un étui à violon a été présenté au Parlement européen alors qu’ils débattaient de la déclaration de la Russie comme État terroriste, un message sinistre du groupe également connu en Russie sous le nom de “Les musiciens”.

Mais perdre autant d’hommes crée des problèmes et la campagne de recrutement dans les prisons russes serait en train de se tarir.

Paul Whelan, un citoyen américain (qui détient également la nationalité britannique) et emprisonné en 2018 pour espionnage, a déclaré à son frère David que les recruteurs de Wagner n’avaient pas eu de chance la dernière fois qu’ils sont venus dans sa colonie pénitentiaire. “Tout le monde a une image claire de ce qui arrive aux prisonniers qui partent combattre la guerre du Kremlin en Ukraine”, a écrit David Whelan dans ses mises à jour régulières par e-mail. Cette fois-ci, ils auraient réussi à recruter seulement huit hommes, contre 115 la fois précédente.

Prigozhin est un homme puissant. Il critique sans vergogne le haut commandement militaire russe et les élites du Kremlin, bien qu’il ne dise pas un mauvais mot à propos de Vladimir Poutine.

Wagner a déjà joué un rôle clé pendant des années en tant que bras officieux de la politique étrangère russe en Syrie, en Libye et dans d’autres pays africains.

Maintenant en Ukraine, le groupe est à découvert. Mais l’Ukraine est un champ de bataille beaucoup plus sanglant et la lutte plus existentielle, à la fois pour le groupe Wagner et pour la Russie de Poutine, qui a permis à des hommes comme Prigozhin, avec son métier brutal et martelé, de s’épanouir.