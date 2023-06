Un gouverneur russe a déclaré qu’il était disposé à rencontrer un groupe de combattants russes pro-ukrainiens qui retiennent deux soldats russes en captivité.

Le groupe – le Corps des volontaires russes (RVC) – s’est dit prêt à échanger les soldats en échange d’une rencontre avec le gouverneur de la région de Belgorod.

« Ils les ont probablement tués, aussi difficile que ce soit pour moi de le dire. Mais s’ils sont vivants, de 17h00 à 18h00 – poste de contrôle de Shebekino. Je garantis la sécurité », a déclaré le gouverneur Vyacheslav Gladkov.

Dans une vidéo publiée sur Telegram, un homme qui s’est identifié comme le commandant du RVC est apparu avec deux captifs.

Un captif semblait être blessé et allongé sur une table d’opération.

Le groupe a donné à M. Gladkov jusqu’à 14 heures pour les rencontrer.

« Aujourd’hui jusqu’à 17 heures (heure locale), vous avez la possibilité de communiquer sans armes et de ramener chez vous deux citoyens russes, des soldats ordinaires que vous et vos dirigeants politiques avez envoyés à l’abattoir », lit-on dans un communiqué conjoint de RVC et de la Légion pour la liberté de la Russie. .

Ni M. Gladkov ni Moscou n’ont commenté la vidéo.

Le gouverneur a également déclaré que des combats avec un « groupe de saboteurs ukrainiens » avaient lieu dans la ville de Novaya Tavolzhanka, près de la frontière ukrainienne.

La Légion pour la liberté de la Russie et le RVC – prétendument composés de ressortissants russes – ont tous deux été impliqués dans des affrontements dans la région.

La Légion pour la liberté de la Russie (FRL) a attaqué Belgorod à deux reprises ces dernières semaines.

Le FRL aurait été créé au printemps 2022 « pour combattre dans les rangs » de l’armée ukrainienne « contre le gang armé de Poutine ».

L’Ukraine a nié toute implication avec le groupe, mais la milice a déclaré qu’elle coopérait avec les forces armées ukrainiennes.