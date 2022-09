Guerre d’Ukraine : le divagation de Vladimir Poutine ressemblait à un vieil homme plein de ressentiment | Nouvelles du monde

Le plus grand accaparement de terres depuis la Seconde Guerre mondiale. Un dictateur menaçant d’utiliser des armes nucléaires.

L’institution la plus importante au monde censée garantir la sécurité mondiale, le Conseil de sécurité de l’ONU, rendu encore une fois impuissant avec l’un de ses membres permanents faisant exactement ce qu’il a été créé pour empêcher.

La réponse de l’Occident : une stratégie qui a échoué à plusieurs reprises à dissuader Poutine. Sanctions et réprimandes diplomatiques.

Une journée alarmante, certes, mais aussi surréaliste. Vladimir Poutine annoncé l’annexion de territoire qu’il ne contrôle pas entièrement alors que ses troupes sont en retraite à travers celui-ci.

Poutine accueille la cérémonie du Kremlin annexant des parties de l’Ukraine – la dernière guerre

Son discours était décousu et long, les préoccupations de quelqu’un qui ne sort pas assez. Les théories du complot mêlées, semblait-il, aux frustrations d’un vieil homme plein de ressentiment. Son public avait l’air ennuyé et peu convaincu.

Sur la Place Rouge, il a dit aux foules que la victoire serait Russie‘s, tandis que dans Ukraine des milliers de soldats russes sont encerclés au cœur de ce territoire nouvellement annexé par les forces ukrainiennes.

Poutine perd sur le terrain et perd diplomatiquement, réprimandé il y a deux semaines par deux alliés clés, la Chine et l’Inde. Mais il ne cherche pas un moyen de sauver la face et de s’en sortir.

Il double la mise. Il semble provocant, mais aussi dans le déni et peut-être de plus en plus désespéré.

Manœuvré au combat et isolé sur la scène mondiale, il est à court d’options. Et il perd le peuple russe, des centaines de milliers d’entre eux fuyant la patrie.

Poutine aime raconter l’histoire du rat qu’il a acculé dans son enfance, qui n’abandonne pas mais se lance sur lui avec une fureur renouvelée.

Comme le rat, il a lancé sa propre contre-offensive et fait monter les enchères, annonçant des référendums fictifs et un accaparement effronté des terres et se livrant à de dangereux coups de sabre nucléaires.

Les régions annexées seront défendues par tout ce qu’il faudra, dit-il. Publiquement, les décideurs politiques occidentaux disent que ses menaces nucléaires à peine voilées sont un bluff. Mais peuvent-ils en être sûrs ?

Poutine a fait monter les enchères, intensifiant un conflit qui devient de plus en plus dangereux pour le monde.