Guerre d’Ukraine : “Le début de la fin”, dit Zelensky

KHERSON, Ukraine –

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a salué lundi le retrait russe de Kherson comme le “début de la fin de la guerre”, alors qu’il louait les soldats et prenait des selfies avec eux dans la ville du sud récemment libérée.

La reprise de Kherson après une offensive brutale qui a forcé les Russes à retirer leurs forces de la ville a été l’un des plus grands succès de l’Ukraine à ce jour de l’invasion de près de neuf mois et un coup dur pour le Kremlin.

Zelenskyy a parcouru les rues de la ville lundi, quelques heures seulement après avoir averti dans son discours vidéo nocturne les pièges et les mines laissés dans la ville par les Russes avant leur retraite.

Zelenskyy est déjà apparu de manière inattendue dans d’autres zones de première ligne à des moments cruciaux de la guerre, pour soutenir les troupes et les féliciter pour leurs exploits sur le champ de bataille.

A Kherson, il a distribué des médailles aux soldats des troupes ukrainiennes sur une place centrale et a posé pour des selfies avec eux.

Des séquences vidéo le montraient également saluant des habitants qui lui faisaient signe depuis la fenêtre d’un appartement et criaient “Gloire à l’Ukraine !” La réplique “Gloire aux héros !” revint du groupe de Zelenskyy, composé de soldats et d’autres.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a refusé lundi de commenter la visite de Zelensky à Kherson, disant seulement que “vous savez que c’est le territoire de la Fédération de Russie”.

Après la retraite russe, les autorités ukrainiennes disent qu’elles trouvent des preuves de torture et d’autres atrocités.

Dans son discours vidéo nocturne dimanche, Zelenskyy a déclaré sans détails que “les enquêteurs ont déjà documenté plus de 400 crimes de guerre russes, et les corps de civils et de militaires ont été retrouvés”.

“Dans la région de Kherson, l’armée russe a commis les mêmes atrocités que dans d’autres régions de notre pays”, a-t-il déclaré. “Nous trouverons et traduirons en justice chaque meurtrier. Sans aucun doute.”

La fin de huit mois d’occupation de la ville de Kherson par la Russie a déclenché des jours de célébration, mais a également révélé une urgence humanitaire, avec des habitants vivant sans électricité ni eau et à court de nourriture et de médicaments. La Russie contrôle toujours environ 70% de la région élargie de Kherson.

Zelenskyy a déclaré que des soldats russes restés sur place lorsque leurs commandants militaires ont abandonné la ville la semaine dernière sont détenus. Il a également évoqué, toujours sans précisions, la “neutralisation des saboteurs”.

La police ukrainienne a appelé les habitants à aider à identifier les personnes qui ont collaboré avec les forces russes.

Zelenskyy a exhorté les habitants de la zone libérée à être également attentifs aux pièges, en disant: “S’il vous plaît, n’oubliez pas que la situation dans la région de Kherson est toujours très dangereuse. Tout d’abord, il y a des mines. Malheureusement, l’un de nos sapeurs a été tués et quatre autres blessés lors du déminage. »

Et il a promis que les services essentiels seraient rétablis.

“Nous faisons tout pour rétablir au plus vite les capacités techniques normales d’approvisionnement en électricité et en eau”, a-t-il déclaré. “Nous ramènerons les transports et la poste. Ramenons une ambulance et des médicaments normaux. Bien sûr, la restauration du travail des autorités, de la police et de certaines entreprises privées commence déjà.”

Les habitants ont déclaré que les troupes russes au départ avaient pillé la ville, emportant le butin lors de leur retrait la semaine dernière. Ils ont également détruit des infrastructures clés avant de se retirer à travers le large fleuve Dniepr jusqu’à sa rive est.

Un responsable ukrainien a qualifié la situation à Kherson de “catastrophe humanitaire”.

La reconnexion de l’approvisionnement en électricité est la priorité, l’approvisionnement en gaz étant déjà assuré, a déclaré le gouverneur régional de Kherson, Yaroslav Yanushevych.

Le retrait russe a marqué une étape triomphale dans la résistance de l’Ukraine contre l’invasion de Moscou il y a près de neuf mois. Au cours des deux derniers mois, l’armée ukrainienne a affirmé avoir repris des dizaines de villes et de villages au nord de la ville de Kherson.

La libération de Kherson par l’Ukraine était la dernière d’une série d’embarras sur le champ de bataille pour le Kremlin. Cela s’est produit environ six semaines après que le président russe Vladimir Poutine a annexé la région de Kherson et trois autres provinces du sud et de l’est de l’Ukraine – en violation du droit international – et les a déclarées territoire russe.



——



John Leicester à Kyiv et Hanna Arhirova à Odessa ont contribué à ce rapport.