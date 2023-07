Guerre d’Ukraine : le combattant irlandais « Rambo » décrit une poursuite « terrifiante » contre les chars russes – « nous criions tous » | Nouvelles du monde

Si la contre-offensive de l’Ukraine s’est déroulée plus lentement que beaucoup en Occident ne l’avaient espéré, elle s’est également avérée plus coûteuse en termes de vies humaines.

Les combats ont été brutaux – et sanglants – car les Russes utilisent l’artillerie de masse et les champs de mines pour défendre le territoire saisi plus tôt dans la guerre.

Un black-out de l’information a été imposé par les Ukrainiens pour protéger les tactiques opérationnelles, mais les récits post-bataille de combattants individuels révèlent la nature périlleuse des combats au front.

Le bilan, à la fois physique et émotionnel, a été considérable.

Sky News a interviewé deux volontaires étrangers qui se sont battus dans le ukrainien l’armée au cours des 17 derniers mois. Leurs récits ont été étayés par des témoignages supplémentaires fournis par plusieurs autres volontaires étrangers.

Rhys Byrne, nom de code ‘Rambo’, est un homme de 28 ans plein d’entrain originaire de Dublin. Il a combattu pour un certain nombre d’unités en Ukraine, dont la 59e brigade de l’armée territoriale ukrainienne où il a opéré une mitrailleuse lourde.

Il dit que la bataille pour reconquérir le territoire a été horrible. « Sur la ‘ligne zéro’, c’est l’horreur. C’est l’horreur. Il n’y a qu’un génocide. C’est un massacre.

« Il y a des morts partout. Des Russes sont morts. Des Ukrainiens sont morts…. le plus gros problème que nous rencontrons lorsque nous entrons dans les tranchées est d’enjamber tous les cadavres qui sont déjà là depuis les dernières personnes [who] est entré – ce genre de choses vous hante vraiment. »

Nous l’avons rencontré dans un centre de répit dans l’est de l’Ukraine, un sanctuaire utilisé par les volontaires de l’armée qui ont obtenu un congé du front.

Byrne nous a parlé d’un engagement qu’il a appelé « la goutte d’eau » – une rencontre avec un char russe et des troupes russes – qui a failli le faire tuer.

Il raconte : « On nous a dit là-bas [was] une ligne de tranchées russe et notre travail est d’aller dans les tranchées et de les nettoyer et de les tenir jusqu’à ce que les unités auxiliaires arrivent et ensuite nous revenons. »

L’unité, composée de 40 membres – dont des Ukrainiens, des Américains et des Britanniques – a été emmenée dans une zone de rassemblement près du front ou de la « ligne zéro » – mais Byrne a déclaré qu’elle n’avait ni couverture aérienne ni drones, et une paire de chars ukrainiens s’est retirée de leur position.

Au loin, un autre char s’est approché d’eux et les membres de l’unité ont supposé qu’il était ami. Les soldats disent qu’il peut être difficile de faire la différence entre les véhicules ukrainiens et russes.

Soudain, il a tiré un obus au milieu de leur position. Ceux qui ont survécu se sont cachés dans les bois.

Dans des images enregistrées sur la caméra corporelle de l’Irlandais, nous voyons un membre de l’unité sur sa radio appeler à l’aide, alors que les obus de chars atterrissaient à proximité.

Au milieu du chaos, le salut est apparu sous la forme d’une camionnette ukrainienne, qui avait été conduite dans la région par un soldat à la recherche d’un récepteur de communication par satellite manquant.

Repérés par l’unité de Bryne, ils se sont précipités à l’arrière mais Byrne a déclaré qu’ils avaient été repérés par les Russes. Un char ennemi a commencé à les chasser.

« Maintenant, nous avons le char qui sort littéralement, qui commence à nous chasser. Et c’est terrifiant quand vous voyez un gros T-72 venir pour vous et que vous êtes dans un pick-up Humvee.

« Ouais, c’est comme un couteau chaud dans du beurre. Vous avez terminé. Donc, encore une fois, nous crions tous, conduisez le Humvee, conduisez le Humvee. Je devenais fou. »

Son ami et collègue, un combattant danois surnommé « Polar », était assis à côté de lui dans le Humvee. Il regarda un obus russe passer au-dessus de leurs têtes.

« Nous ne sommes pas censés être en vie. Je veux dire, nous étions plus proches que proches de la mort, c’était plus proches que proches … c’était vraiment foutu. »

Ce sanctuaire pour soldats est dirigé par un pasteur musclé appelé Owen Panoma. Le Néo-Zélandais a également été aumônier de plusieurs brigades ukrainiennes.

Il dit qu’il y a des milliers de volontaires étrangers qui se battent pour l’Ukraine et que beaucoup d’entre eux ont besoin de quelqu’un à qui parler.

« [The centre] est une source d’une sorte de soutien, vous savez, pour s’asseoir là [and ask] d’où venez-vous? Vous avez des enfants? Vous savez, essentiellement pour leur faire oublier la guerre. »

Personne n’est obligé de communiquer, mais Panoma dit que le traumatisme se fait généralement connaître.

« Ils dorment en parlant. Ils crient. [In the] la nuit, vous sortez pour aller aux toilettes, ‘vous allez bien ?’ et les gars se réveillent. Vous savez, ils ne réalisent pas ce qu’ils font. Ils ne sont peut-être pas conscients de ce qu’ils font réellement parce que c’est calme ici, là-bas ce ne l’est pas. »

Byrne et son ami « Polar » en ont assez de la guerre. Après 17 mois dans des endroits comme Bakhmut et Zaporizhzhia, nous les avons vus se diriger vers la gare, au début de leur long voyage de retour.

Le passé était en sécurité au fond de leurs sacs à dos – mais le Dublinois admet qu’il ne pourra pas tout laisser derrière lui.

« Cela devrait devenir un souvenir pour moi. C’est tout ce que ce sera. Un souvenir que j’essaierai de repousser, de pousser, de repousser et que j’espère oublier. [But] Je sais que ça va me hanter. Ça va revenir. »