Guerre d’Ukraine : Le centre de transfusion sanguine de Kharkiv touché par une bombe russe, selon Zelenskyy | Nouvelles du monde

Une bombe russe a frappé un centre de transfusion sanguine dans la région ukrainienne de Kharkiv, a affirmé Volodymyr Zelenskyy.

Sur Telegram, le président ukrainien a déclaré qu’il y avait des morts et des blessés après la grève dans la ville de Kupiansk.

M. Zelenskyy a déclaré que les secouristes éteignaient les incendies sur les lieux et il a qualifié l’attaque de « crime de guerre ».

Un drone américain « intercepté par un avion russe » – mises à jour en direct

Kupiansk est une plaque tournante ferroviaire située à moins de 10 miles de la ligne de front – et à ce stade, on ne sait pas combien de personnes ont été tuées ou blessées.

La Russie a précédemment nié avoir ciblé des civils lors d’une invasion à grande échelle qui a tué des milliers de personnes, déraciné des millions de personnes et détruit des villes.

Tout au long de samedi, des explosions et des alertes aériennes ont été signalées dans toute l’Ukraine, y compris dans la capitale Kiev.

Cela survient après que le ministère russe de la Défense a mis en garde contre des représailles à la suite d’attaques de drones contre des navires en mer Noire.

En savoir plus sur la couverture de l’Ukraine :

Pourquoi l’Occident risque de faire basculer la guerre en faveur de la Russie

L’IA pourrait booster une nouvelle ère de guerre

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





0:36

Regarder: Un drone maritime ukrainien attaque un navire russe



Un camion-citerne transportant du carburant car les forces de Poutine ont été touchées vendredi soir par un drone marin rempli de 450 kg (992 lb) de TNT – et un port majeur a été ciblé plus tôt dans la journée.

« Rien ne peut justifier de telles actions barbares, elles ne resteront pas sans réponse et leurs auteurs et auteurs seront inévitablement punis », a déclaré la porte-parole Maria Zakharova.

Dans d’autres développements, l’Ukraine aurait utilisé des surveillances en grappes dans la ville de Donetsk occupée par la Russie – avec une université en feu.

Les armes controversées sont interdites dans plus de 120 pays parce qu’elles ont déjà tué et mutilé des civils.

Ils explosent dans les airs et libèrent des « bombes » qui se dispersent sur une vaste zone, mais les munitions plus petites peuvent ne pas exploser et présenter un risque à long terme pour les civils.

Des bombes à fragmentation ont été fournies aux forces ukrainiennes par les États-Unis.

Le président Joe Biden a déclaré que la décision controversée était « difficile » – mais qu’il devait agir car les forces de M. Zelenskyy manquaient de munitions.