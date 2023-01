Guerre d’Ukraine: le Britannique disparu Christopher Parry révèle comment il a esquivé les bombes tout en aidant à évacuer les gens de Bakhmut | Nouvelles du monde

L’un des Britanniques portés disparus en Ukraine a révélé dans sa dernière interview avant qu’il ne disparaisse le genre de danger auquel lui et ses collègues volontaires sont confrontés au quotidien.

Andrew Bagshaw et Christopher Parry, qui sont des volontaires aidant à l’évacuation des civils et aux efforts humanitaires, ont été portés disparus par la police dans la région de Donetsk samedi après-midi après avoir été vus pour la dernière fois le matin précédent, quittant Kramatorsk pour Soledar.

S’exprimant à peine trois jours avant sa disparition, Christopher Parry a raconté qu’il devait choisir entre aller à pied et être lent, mais moins visible, ou aller en voiture et être rapide, mais risquer d’être repéré par des drones alors qu’il se rendait à Bakhmut pour apporter une aide.

S’adressant au journaliste Arno de Decker, il a décrit la décision comme un “coup au sort” en disant : “Vous pouvez soit aller à pied, ce que font certains volontaires, mais cela signifie que vous passez beaucoup plus de temps là-bas, et j’ai l’impression plus vulnérable parce que vous vous promenez complètement nu.

“En voiture, vous êtes plus une cible, mais vous pouvez voler jusqu’à votre destination en deux minutes et revenir en deux minutes.

“J’espère que vous pourrez le faire assez rapidement pour que les drones ne vous repèrent pas, puis vous pourrez simplement le garer dans un bâtiment et vous cacher.

“Mais, oui, beaucoup de volontaires n’iront plus, mais il y a des gens là-bas qui veulent sortir, donc je suis prêt à y aller.”

Chris Parry a aidé à évacuer des civils dans l’est de l’Ukraine



M. Parry et M. Bagshaw ont été disparu depuis vendrediaprès avoir été vus se diriger vers la ville de Soledar à Donetsk, largement considérée comme la partie la plus dangereuse du pays déchiré par la guerre à l’heure actuelle.

Des images tournées sur une caméra GoPro par M. Parry et publiées sur ses pages de médias sociaux le montraient se précipitant entre les bâtiments pour localiser les résidents âgés de Bakhmut afin de les aider à évacuer.

Dans un clip particulièrement choquant, des explosions massives peuvent être entendues alors que M. Parry quitte un bâtiment, avant de se précipiter et de ramener une foule d’Ukrainiens âgés à l’intérieur.

S’adressant à Sky News, le journaliste qui a interviewé pour la dernière fois M. Parry, Arno de Dekker, a révélé à quel point il semblait optimiste et heureux, malgré le danger dans lequel il se plaçait.

Andrew Bagshaw et M. Parry ont été portés disparus



Décrivant lui parler du côté ouest de Bakhmut, M. de Decker a déclaré: “Je dois dire qu’il était très optimiste à propos de tout, très plein de vie pour quelqu’un qui vient de rentrer de la partie la plus dangereuse de l’Ukraine. Il disait ‘bien , personne ne veut y aller, quelqu’un doit le faire, donc je suis prêt à y aller ».

“J’ai été très étonné et inspiré par son travail, c’est sûr.”

Discutant du dernier lieu connu du couple, M. de Decker a ajouté: “Ils ont été vus pour la dernière fois, apparemment vendredi, mais samedi après-midi, j’ai reçu le premier appel de la police de Bakhmut me demandant des détails et mes dernières interactions avec eux. D’où Je comprends, beaucoup de gens, y compris des militaires, sont à leur recherche en ce moment même.

“De toute évidence, la situation à Soledar est très dangereuse, ils doivent donc être prudents, mais je sais qu’il y a un grand nombre de personnes qui les recherchent activement de la manière la plus sûre possible, car Soledar est l’endroit le plus dangereux de Ukraine en ce moment, mais ils font de leur mieux, c’est sûr.”

Chris Parry a évacué des civils ukrainiens des villages récemment libérés



Des agents de Donetsk ont ​​déclaré qu’ils menaient des mesures d’enquête et opérationnelles pour établir leur emplacement.

Petite ville minière de sel, Soledar a connu de violents combats alors que les forces russes menaient des assauts – peut-être dans l’espoir d’une escalade de la pression sur Bakhmut à proximité.

Un porte-parole du ministère des Affaires étrangères a déclaré: “Nous soutenons les familles de deux hommes britanniques portés disparus en Ukraine”.