Guerre d’Ukraine : l’ancienne journaliste russe Marina Ovsyannikova reconnue coupable d’avoir « discrédité » les forces armées du pays après des publications sur les réseaux sociaux | Nouvelles du monde

Une ancienne journaliste de télévision russe a été reconnue coupable d’avoir discrédité les forces armées du pays après avoir condamné les actions du Kremlin en Ukraine sur les réseaux sociaux.

Comparaissant devant un tribunal administratif de Moscou, Marina Ovsyannikova a qualifié les poursuites à son encontre d'”absurdes”.

“Les preuves confirment la culpabilité d’Ovsyannikova. Il n’y a aucune raison de douter de son authenticité”, a déclaré le juge après une courte audience.

Le juge l’a déclarée coupable des publications sur les réseaux sociaux et lui a infligé une amende de 50 000 roubles (677 £) en vertu d’une loi adoptée en mars, peu après. Le président Vladimir Poutine a lancé ce qu’il appelle son “opération militaire spéciale” contre Ukraine.

Au cours de la procédure, la femme de 44 ans a répété sa protestation et a déclaré qu’elle ne reviendrait pas sur ses paroles.

“La guerre, c’est l’horreur, le sang et la honte”, a-t-elle déclaré.

“Vos accusations sont comme m’accuser de propager la variole du singe”, a-t-elle déclaré.

“Le but du procès est d’intimider toutes les personnes qui s’opposent à la guerre en Fédération de Russie.”

Elle a décrit la Russie comme un pays agresseur, déclarant : “Le début de cette guerre est le plus grand crime de notre gouvernement”.

L’ancien journaliste a attiré l’attention internationale en mars après faisant irruption dans un studio de la télévision d’État russeson employeur de l’époque, pour dénoncer la guerre en Ukraine.

À l’époque, elle était rédactrice en chef du programme d’information nocturne Vremya.

Elle a été condamnée à une amende pour avoir bafoué les lois sur les manifestations à l’époque et s’est ensuite rendue sur les réseaux sociaux pour dire que les responsables de Russie’ses actions se retrouveraient dans le box des accusés devant un tribunal international.

Après avoir pris d’assaut le plateau de télévision en direct en mars, Ovsyannikova a déclaré à Reuters elle avait peur pour sa sécurité et celle de ses enfants mais elle n’envisage pas de quitter la Russie.