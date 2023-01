L’Allemagne a déclaré qu’elle ne s’opposerait pas à ce que la Pologne décide d’envoyer des chars de combat Leopard 2 en Ukraine.

La chaîne de télévision française LCI a publié dimanche des extraits d’une interview avec la ministre des Affaires étrangères Annalena Baerbock, dans laquelle elle a déclaré que son gouvernement n’avait pas reçu de demande officielle d’approbation de Varsovie, mais a ajouté “si on nous le demandait, nous ne ferions pas obstacle”. .

Le gouvernement ukrainien a déclaré qu’il avait besoin de chars avancés pour continuer sa défense contre l’invasion et la guerre de la Russie.

Berlin a hésité à signer l’approvisionnement des Leopard de fabrication allemande, mais a accepté vendredi de revoir ses stocks.

Le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a critiqué la réticence de l’Allemagne, affirmant que si le pays n’acceptait pas de transférer des chars Leopard à l’Ukraine, son pays était prêt à constituer une “coalition plus petite” de pays qui enverraient les leurs de toute façon.

Dimanche, le président de la chambre basse du parlement russe, le président de la Douma d’Etat, Viatcheslav Volodine, a déclaré : “La fourniture d’armes offensives au régime de Kyiv conduirait à une catastrophe mondiale.

“Si Washington et l’OTAN fournissent des armes qui seraient utilisées pour frapper des villes pacifiques et tenter de s’emparer de notre territoire comme ils menacent de le faire, cela déclencherait des représailles avec des armes plus puissantes.”

L’Allemagne est l’un des principaux fournisseurs d’armes à l’Ukraine, et elle a ordonné une révision de ses stocks de Leopard 2 en vue d’un éventuel feu vert.

Cependant, le gouvernement de Berlin a fait preuve de prudence à chaque étape de l’augmentation de ses engagements envers l’Ukraine.

Le président français Emmanuel Macron, quant à lui, a déclaré qu’il n’excluait pas d’envoyer des chars de combat Leclerc en Ukraine et avait demandé à son ministre de la Défense de “travailler” sur cette idée.

Le ministre britannique des Affaires étrangères, James Cleverly, a déclaré qu’il ne souhaitait “rien de plus” que de voir des Ukrainiens armés de chars de fabrication allemande.

Jusqu’à présent, parmi les alliés de l’OTAN, seul le Royaume-Uni a accepté d’envoyer des chars en Ukraine, sous la forme de 14 Challenger 2 de l’armée britannique.

On avait espéré que l’Allemagne autoriserait la libération de ses chars de combat, qui sont potentiellement disponibles en bien plus grand nombre.

Mais à l’issue d’une conférence des donateurs vendredi à la base aérienne américaine de Ramstein, en Allemagne, le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a déclaré : “Je n’ai aucune annonce à faire sur les M1 (chars Abrams américains), et vous avez entendu le ministre allemand de la défense disent qu’ils n’ont pas pris de décision sur les Léopards.”