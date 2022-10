Guerre d’Ukraine : la vie semble normale à Moscou… mais un courant sous-jacent sinistre existe alors que le conflit de Poutine s’éternise | Nouvelles du monde

Moscou peut être magnifique en automne, ses parcs une débauche de couleurs saisonnières sous un ciel d’un bleu profond. Une dernière explosion glorieuse avant que l’hiver ne se referme – mais derrière tout cela, il y a une montée de la peur et de la tension.

En dehors des panneaux d’affichage célébrant les héros de “l’opération militaire spéciale” de la Russie, vous ne sauriez jamais que c’est la capitale d’un pays en guerre.

La vie continue. Mais sous l’apparence de la normalité, il y a un courant sous-jacent de plus en plus sinistre. Il y a sensiblement moins de monde, surtout des hommes en âge de combattre. Des centaines de milliers de Russes ont fui le pays.

Beaucoup de laissés pour compte hésitent à quitter leur domicile, craignant que la myriade de caméras de Moscou ne les capte grâce à la technologie de reconnaissance faciale. La mobilisation de Vladimir Poutine a balayé des hommes en fauteuil roulant, des personnes âgées, même des morts ont reçu des papiers d’appel. Personne n’est en sécurité.

Les Moscovites craignent qu’on frappe à la porte pour emmener leur père, leur fils ou leur mari dans des camps d’entraînement pour une guerre qu’ils ne comprennent pas et pour laquelle ils n’ont toujours pas d’explication convaincante.

Et ils savent que ça ne va pas bien. Sinon, pourquoi leur président aurait-il besoin de centaines de milliers de soldats supplémentaires ?

Poutine a vendu son opération militaire spéciale comme quelque chose de lointain et éloigné, mené par des soldats professionnels et des entrepreneurs. Ceux qui sont assez trompés pour croire encore que cela a reçu une autre secousse cette semaine.

Poutine a fait quelque chose qu’aucun autre président russe n’a fait depuis le Deuxième Guerre mondiale en déclarant la loi martiale. Il l’a fait sur des terres qu’il a volées à l’Ukraine, mais a également autorisé une sorte de “loi martiale allégée” rampante dans le reste de la Russie.

Il a donné aux gouvernements locaux russes le pouvoir de contrôler les mouvements, les rassemblements, les communications, les transports, et même le pouvoir de réinstaller les gens. Les lois conçues pour être utilisées uniquement en temps de guerre ont été dépoussiérées pour donner au gouvernement plus de contrôle en cas de besoin.

Les Russes en ont assez de se faire demander par des étrangers pourquoi ils l’ont toléré. Les protestations ont été brutalement réprimées. La police arrête désormais régulièrement les gens dans les rues pour vérifier si leurs téléphones contiennent du contenu séditieux. La Russie importe de Chine une technologie de surveillance qui pourrait, dans un avenir pas si lointain, rendre la dissidence obsolète, sans parler d’une révolution ou d’un changement de régime.

Les Moscovites savent que cela ne peut qu’empirer. L’emprise du gouvernement sur la société et l’impact économique de cette guerre aussi. Les Russes ont mieux résisté aux sanctions que les décideurs occidentaux ne l’avaient espéré, mais ils souffrent maintenant. Les prix augmentent et il y a pénurie de nombreux produits. Les spectres de l’inflation et du rationnement planent.

Ceux qui sont assez âgés se souviennent des années 70 et craignent le retour de ces jours. Mais à l’époque soviétique, il y avait au moins une idéologie à laquelle beaucoup croyaient. Cette fois, il n’y a qu’un tsar avec ses fantasmes grotesques d’une plus grande Russie et les ambitions et la cupidité des vieillards corrompus qui l’entourent.

Il n’y a pas de fin en vue, car on ne sait plus quel est l’objectif. Les objectifs de guerre initiaux de la Russie ont échoué. Poutine les a-t-il remplacés par un autre objectif pour lequel il pourrait se contenter ? Ou cela continuera-t-il indéfiniment alors que la Russie s’enfonce dans un hiver permanent de répression et de déclin économique ?