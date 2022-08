Guerre d’Ukraine : la Russie peine à reconstituer ses troupes

Les prisonniers de la colonie pénitentiaire de Saint-Pétersbourg s’attendaient à une visite de fonctionnaires, pensant qu’il s’agirait d’une sorte d’inspection. Au lieu de cela, des hommes en uniforme sont arrivés et leur ont offert l’amnistie – s’ils acceptaient de combattre aux côtés de l’armée russe en Ukraine.

Au cours des jours suivants, une dizaine environ ont quitté la prison, selon une femme dont le petit ami y purge une peine. S’exprimant sous le couvert de l’anonymat parce qu’elle craignait des représailles, elle a déclaré que son petit ami ne faisait pas partie des volontaires, bien qu’avec des années à purger, il “ne pouvait pas ne pas y penser”.

Alors que la Russie continue de subir des pertes dans son invasion de l’Ukraine, qui approche maintenant de son sixième mois, le Kremlin a refusé d’annoncer une mobilisation à grande échelle – une décision qui pourrait être très impopulaire pour le président Vladimir Poutine. Cela a plutôt conduit à un effort de recrutement secret qui comprend l’utilisation de prisonniers pour combler la pénurie de main-d’œuvre.

Cela se produit également au milieu de rapports selon lesquels des centaines de soldats russes refusent de se battre et tentent de quitter l’armée.

“Nous assistons à un énorme exode de personnes qui veulent quitter la zone de guerre – ceux qui servent depuis longtemps et ceux qui ont signé un contrat tout récemment”, a déclaré Alexei Tabalov, un avocat qui dirige l’école juridique des conscrits. groupe d’entraide.

Le groupe a vu un afflux de demandes d’hommes qui veulent résilier leur contrat, “et j’ai personnellement l’impression que tous ceux qui le peuvent sont prêts à s’enfuir”, a déclaré Tabalov dans une interview à l’Associated Press. “Et le ministère de la Défense creuse profondément pour trouver ceux qu’il peut persuader de servir.”

Bien que le ministère de la Défense nie que des « activités de mobilisation » aient lieu, les autorités semblent tout mettre en œuvre pour renforcer l’enrôlement. Des panneaux d’affichage et des publicités dans les transports en commun dans diverses régions proclament : « C’est le travail », exhortant les hommes à rejoindre le mouvement. Les autorités ont mis en place des centres de recrutement mobiles dans certaines villes, dont un sur le site d’un semi-marathon en Sibérie en mai.

Les administrations régionales forment des « bataillons de volontaires » qui sont promus à la télévision d’État. Le quotidien économique Kommersant a recensé au moins 40 entités de ce type dans 20 régions, les responsables promettant aux volontaires des salaires mensuels allant de l’équivalent de 2 150 dollars à près de 5 500 dollars, plus des primes.

L’AP a vu des milliers d’ouvertures sur les sites Web de recherche d’emploi pour divers spécialistes militaires.

L’armée britannique a déclaré cette semaine que la Russie avait formé une nouvelle force terrestre majeure appelée le 3e corps d’armée à partir de «bataillons de volontaires», recherchant des hommes jusqu’à 50 ans et ne nécessitant qu’une éducation secondaire, tout en offrant des «primes en espèces lucratives» une fois qu’ils sont déployés en Ukraine.

Mais des plaintes font également surface dans les médias selon lesquelles certains ne reçoivent pas les paiements promis, bien que ces informations ne puissent pas être vérifiées de manière indépendante.

Début août, Tabalov a déclaré qu’il avait commencé à recevoir de multiples demandes d’aide juridique de la part de réservistes qui avaient reçu l’ordre de participer à une formation de deux mois dans des zones proches de la frontière avec l’Ukraine.

Le recrutement de prisonniers s’est poursuivi ces dernières semaines dans pas moins de sept régions, a déclaré Vladimir Osechkin, fondateur du groupe de défense des droits des prisonniers Gulagu.net, citant des détenus et leurs proches que son groupe avait contactés.

Ce n’est pas la première fois que les autorités utilisent une telle tactique, l’Union soviétique employant des « bataillons de prisonniers » pendant la Seconde Guerre mondiale.

La Russie n’est pas seule non plus. Au début de la guerre, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a promis l’amnistie aux vétérans militaires derrière les barreaux s’ils se portaient volontaires pour se battre, bien qu’il ne soit pas clair si quelque chose en est sorti.

Dans les circonstances actuelles, a déclaré Osechkin, ce n’est pas le ministère de la Défense qui recrute des prisonniers, mais plutôt la force militaire privée de l’ombre de la Russie, le groupe Wagner.

Yevgeny Prigozhin, un entrepreneur connu sous le nom de “chef de Poutine” en raison de ses contrats de restauration avec le Kremlin et qui aurait été le directeur et le financier de Wagner, a écarté les informations selon lesquelles il s’était personnellement rendu dans des prisons pour recruter des condamnés, dans une déclaration écrite publiée par ses représentants ce mois-ci. , en fait, nie avoir des liens avec Wagner, qui aurait envoyé des sous-traitants militaires dans des endroits comme la Syrie et l’Afrique subsaharienne.

Selon Osechkin, les prisonniers ayant une expérience militaire ou d’application de la loi se sont initialement vu proposer d’aller en Ukraine, mais cela a ensuite été étendu à des détenus d’horizons divers. Il a estimé qu’à la fin juillet, environ 1 500 personnes auraient pu postuler, attirées par des promesses de gros salaires et d’éventuelles grâces.

Maintenant, a-t-il ajouté, beaucoup de ces volontaires – ou leurs familles – le contactent et cherchent à sortir de leurs engagements, lui disant : “Je ne veux vraiment pas y aller”.

Selon la femme dont le petit ami purge sa peine à la colonie pénitentiaire de Saint-Pétersbourg, les offres de quitter la prison sont “une lueur d’espoir” pour la liberté. Mais elle dit qu’il lui a dit que sur 11 volontaires, huit sont morts en Ukraine Elle a ajouté que l’un des volontaires a exprimé ses regrets pour sa décision et ne croit pas qu’il reviendra vivant.

Son récit n’a pas pu être vérifié de manière indépendante, mais était conforme à plusieurs rapports de médias russes indépendants et de groupes de défense des droits de l’homme.

Selon ces groupes et des avocats militaires, certains soldats et agents des forces de l’ordre ont refusé de se déployer en Ukraine ou tentent de rentrer chez eux après quelques semaines ou mois de combats.

Les reportages des médias sur le refus de certaines troupes de combattre en Ukraine ont commencé à faire surface au printemps, mais les groupes de défense des droits et les avocats n’ont commencé à parler que du nombre de refus atteignant des centaines le mois dernier.

À la mi-juillet, la Free Buryatia Foundation a rapporté qu’environ 150 hommes avaient pu résilier leurs contrats avec le ministère de la Défense et sont revenus d’Ukraine en Bouriatie, une région de l’est de la Sibérie qui borde la Mongolie.

Certains des militaires font face à des répercussions. Tabalov, l’avocat de l’aide juridique, a déclaré qu’environ 80 autres soldats qui cherchaient à annuler leurs contrats étaient détenus dans la ville de Bryanka, sous contrôle russe, dans la région de Louhansk, dans l’est de l’Ukraine, selon leurs proches. La semaine dernière, il a déclaré que le centre de détention de Bryanka avait été fermé en raison de l’attention des médias.

Mais le parent d’un officier qui a été détenu après avoir tenté de résilier son contrat a déclaré à l’AP cette semaine que certains sont toujours détenus ailleurs dans la région. Le parent a demandé à ne pas être identifié pour des raisons de sécurité.

Tabalov a déclaré qu’un militaire peut résilier son contrat pour une raison impérieuse – normalement pas difficile – bien que la décision appartienne généralement à son commandant. Mais il a ajouté : « Dans les conditions des hostilités, pas un seul commandant ne reconnaîtrait une chose pareille, car où trouveraient-ils des gens à combattre ?

Alexandra Garmazhapova, directrice de la Free Buryatia Foundation, a déclaré à l’AP que les soldats et leurs proches se plaignaient que les commandants déchiraient les avis de licenciement et menaçaient les “refuseniks” de poursuites. Fin juillet, la fondation a déclaré avoir reçu des centaines de demandes de soldats cherchant à mettre fin à leurs contrats.

“Je reçois des messages tous les jours”, a déclaré Garmazhapova.

Tabalov a déclaré que certains soldats se plaignent d’avoir été trompés sur leur destination et ne s’attendaient pas à se retrouver dans une zone de guerre, tandis que d’autres sont épuisés par les combats et incapables de continuer.

Rarement, voire pas du tout, ils semblaient motivés par des convictions anti-guerre, a déclaré l’avocat.

La Russie continuera à être confrontée à des problèmes avec des soldats refusant de se battre, a déclaré l’analyste militaire Michael Kofman, mais il ne faut pas sous-estimer la capacité de la Russie à “se débrouiller … avec des demi-mesures”.

“Ils vont avoir beaucoup de gens qui démissionnent ou qui ne veulent pas se déployer”, a déclaré Kofman, directeur du programme d’études sur la Russie basé en Virginie au Center for Naval Analyses, dans un récent podcast. . “Et ils ont utilisé beaucoup de mesures pour essayer de garder les gens en ligne. Mais finalement, ils ne peuvent pas faire grand-chose.

___



Entrer en contact



Avez-vous des questions sur l’attaque contre l’Ukraine ? E-mail [email protected]