Guerre d’Ukraine : la Russie met la télévision et les sites Web hors ligne dans le cadre du black-out des médias dans les territoires occupés | Nouvelles du monde

La Russie exerce un contrôle sur les médias dans les parties occupées de l’Ukraine alors que les administrations militaires régionales cherchent à dominer presque totalement l’espace de l’information.

La tactique a consisté à kidnapper des journalistes, à prendre le contrôle de salles de rédaction locales, à bloquer la télévision ukrainienne et Internet, tout en faisant la promotion de chaînes et de sites Web russes.

L’analyse des sujets couverts par les médias russes suggère un effort concerté pour faire Ukraine apparaître comme un état défaillant. Il peut être conçu pour envoyer un message à ceux de la zone occupée que la gouvernance russe est préférable.

Les récits médiatiques de la Russie

Un moniteur médiatique développé par la publication ukrainienne Texty.UA montre les sujets sur lesquels les médias russes se sont concentrés et comment ils ont changé depuis le début de la guerre :

Les médias russes ont constamment cherché à justifier l’invasion en qualifiant les forces ukrainiennes et leurs dirigeants de « nazis ». L’utilisation du terme dans les médias russes a culminé au début de la guerre. Mais d’autres récits sont devenus plus importants au fil du temps. Les articles faisant référence à l’Ukraine comme un « État en faillite » se sont multipliés à la mi-avril. Cela comprenait des articles comme celui ci-dessous, qui a été traduit, accusant le gouvernement de Kyiv d’être complètement corrompu. Les nouvelles qui soutiennent les administrations régionales occupantes ont également figuré en bonne place. Par exemple, les articles faisant référence à des personnes dans les zones occupées recevant des passeports russes – ce que l’administration militaire a promu – sont courants. Mais d’autres histoires n’ont pas été couvertes. À la mi-mars, des manifestations anti-russes ont éclaté à Melitopol, mais il y avait peu de traces des mots ” Melitopol ” et ” protestation ” apparaissant dans les articles de presse russes. Il est clair que les médias russes actuellement diffusés dans les parties occupées de l’Ukraine donnent une vision particulière de la guerre.

Comment les Russes ont-ils contrôlé les médias dans les zones occupées ?

La première étape du contrôle des médias russes consistait à prendre en charge l’infrastructure physique utilisée pour diffuser la télévision.

Le 4 mars, il a été signalé que les forces russes avaient installé de nouveaux équipements sur deux tours de télévision à Kherson et Melitopol, deux des plus grandes villes des régions occupées du sud, afin de diffuser des chaînes de télévision russes.

Les rédactions locales ont également été reprises. Certains ont été réaffectés pour diffuser des chaînes russes, tandis que d’autres ont été confrontés au choix de collaborer ou d’être fermés.

L’ONG Detector Media a indiqué ce mois-ci que 44 entreprises avaient cessé d’émettre en raison des attaques russes et de leur occupation.

Kherson et Melitopol sont sous occupation russe depuis le début de la guerre



Les forces russes ont également pris pour cible des journalistes individuels. Oleh Baturyn, par exemple, qui travaille pour le journal de Kherson Novyi Den, a été enlevé en mars et détenu pendant huit jours, au cours desquels il a été battu, attaché à un radiateur et interrogé sur son travail et sa connaissance des manifestations locales.

Et ce n’est pas seulement à travers les formats médiatiques traditionnels que la Russie exerce un contrôle. Le 30 mai, les services Internet ukrainiens, qui fonctionnaient par intermittence depuis l’occupation, ont cessé de fonctionner dans la région de Kherson. Depuis, Internet est acheminé via des fournisseurs de services russes basés en Crimée, ce qui signifie que les sites Web ukrainiens sont souvent bloqués.

Il a également été signalé que l’administration soutenue par la Russie distribuait des cartes SIM utilisant un code de numérotation russe. La crainte est que ceux-ci pourraient être facilement surveillés par les forces russes.

Il semble que la Russie essaie de dominer totalement le réseau de communication.

Qu’est-ce que les Russes essaient de réaliser ?

Le blitz médiatique russe est, selon le Dr Ofer Fridman, directeur des opérations du King’s Center for Strategic Communications, “tout droit sorti du manuel” des opérations d’information.

Le contrôle de l’espace informationnel derrière la ligne de front de la guerre cinétique peut mieux permettre la mise en place d’une gouvernance en zone occupée en réprimant la dissidence.

Le Dr Fridman pense que les messages des médias dans les zones occupées se concentreront de plus en plus sur la stabilité et la sécurité.

« Qu’est-ce que cela signifie de gagner le cœur et l’esprit des « Russes » vivant en Ukraine ? il a dit. “Vous les gagnez en leur disant une chose : vous pouvez avoir la stabilité en silence. Vous dites que nous avons fourni la stabilité à la Russie. Nous pouvons aussi le faire ici.”

Mais le Dr Joanna Szostek, maître de conférences en communication politique à l’Université de Glasgow, pense que toute campagne visant à gagner la population a peu de chances de réussir.

“Sur la base des enquêtes que j’ai faites et d’autres qui les font en Ukraine, le nombre d’Ukrainiens qui cherchaient à rejoindre la Russie – que l’on pourrait imaginer accueillir cette force d’occupation – n’est qu’un nombre infime”, a-t-elle déclaré.

Cet esprit de résistance se retrouve chez Oleksiy, un habitant de Kherson qui a récemment fui la région mais qui a trouvé un moyen d’accéder aux informations ukrainiennes.

“La communication dans l’occupation est comme l’air pour un plongeur”, a-t-il déclaré. “Nous nous sommes réveillés en vérifiant les nouvelles et nous nous sommes endormis en les vérifiant. S’il y a une connexion, il y a de l’espoir. Lorsque la connexion était coupée, il semblait que la vie s’était arrêtée.”

La capacité d’Oleksiy à toujours accéder aux informations ukrainiennes montre à quel point la tâche de la Russie sera difficile pour contrôler complètement le flux d’informations dans les zones occupées.

En utilisant les réseaux privés virtuels – des outils qui masquent l’emplacement des internautes – les gens ont toujours pu accéder à des sites Web bloqués. Les données de Google Trends montrent que la plus forte proportion de recherches de “VPN” au cours des 90 derniers jours a eu lieu dans les zones occupées du sud et de l’est de l’Ukraine.

De nombreuses personnes en Ukraine obtiennent également leurs informations via Telegram, un site de messagerie et de médias sociaux, qui n’est pas bloqué par les fournisseurs de services Internet russes.

Et même dans le contrôle des chaînes de télévision, la Russie semble avoir du mal. La chaîne Telegram de l’administration imposée par la Russie à Kherson s’est plainte que ses émissions avaient été interrompues en raison d’un équipement défectueux.

Mais il ne faut pas les dissuader. Plus tôt ce mois-ci, ils ont annoncé qu’ils recruteraient un ingénieur en chef et directeur pour la station de transmission radio et TV de Kherson.

Le gouvernement russe n’a pas répondu à une question de Sky News sur la répression des médias en Ukraine occupée.

