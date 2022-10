Guerre d’Ukraine: la Russie fait exploser Kyiv et d’autres villes dans des frappes meurtrières

Kyiv, Ukraine –

La Russie a déclenché lundi un barrage meurtrier de frappes contre plusieurs villes ukrainiennes, détruisant des cibles civiles, notamment le centre-ville de Kyiv, où au moins six personnes ont été tuées au milieu de voitures incendiées et de bâtiments détruits, ce qui a ramené au centre de l’attention la sombre réalité de la guerre après des mois d’apaisement des tensions dans la capitale.

Les services d’urgence ukrainiens ont déclaré qu’au moins 11 personnes avaient été tuées et 64 blessées lors des attaques du matin à travers l’Ukraine, les plus importantes et les plus étendues depuis les premiers jours de la guerre.

Le président russe Vladimir Poutine, dont l’armée a envahi l’Ukraine voisine le 24 février, a déclaré que les frappes étaient en représailles à ce qu’il a appelé les actions “terroristes” de Kyiv – une référence aux tentatives de l’Ukraine de repousser les forces d’invasion de Moscou et de paralyser leurs lignes d’approvisionnement.

Les actions auxquelles il a fait référence incluent une attaque le week-end dernier sur un pont clé, prisé par le Kremlin, entre la Russie et la péninsule de Crimée annexée.

Poutine a promis une réponse “dure” et “proportionnée” si l’Ukraine menait de nouvelles attaques qui menacent la sécurité de la Russie.

“Personne ne devrait en douter”, a-t-il déclaré.

L’attaque intense et longue de plusieurs heures de lundi par la Russie a marqué une escalade militaire soudaine dans son assaut contre l’Ukraine. Cela s’est produit un jour après que Poutine a qualifié l’explosion samedi sur l’immense pont reliant la Russie à son territoire annexé de Crimée d ‘”acte terroriste” orchestré par les services spéciaux ukrainiens.

Poutine, s’exprimant lors d’un appel vidéo avec des membres du Conseil de sécurité russe, a déclaré que l’armée russe avait lancé des “armes de précision” depuis les airs, la mer et le sol pour cibler les principales installations énergétiques et de commandement militaire.

Les frappes de missiles ont marqué les attaques russes les plus importantes et les plus répandues depuis des mois. Poutine, dont l’ordre de mobilisation partielle au début du mois a déclenché un exode de centaines de milliers d’hommes en âge de combattre de Russie, s’est abstenu de déclarer la loi martiale ou une opération antiterroriste comme beaucoup l’avaient prévu.

Mais le barrage soutenu sur les grandes villes a touché à la fois les zones résidentielles et les infrastructures essentielles, laissant présager une poussée majeure de la guerre au milieu d’une contre-offensive ukrainienne réussie ces dernières semaines et soulevant des questions sur la “précision” du ciblage de la Russie.

La guerre de Moscou en Ukraine approche de son cap de huit mois, et le Kremlin est sous le choc des revers humiliants sur le champ de bataille dans les régions de l’est de l’Ukraine qu’il tente d’annexer.

Des explosions ont frappé le quartier Shevchenko de la capitale, une vaste zone du centre de Kyiv qui comprend la vieille ville historique ainsi que plusieurs bureaux gouvernementaux, a déclaré le maire Vitali Klitschko.

Certaines des grèves ont frappé près du quartier du gouvernement dans le cœur symbolique de la capitale, où se trouvent le Parlement et d’autres monuments majeurs. Une tour de verre abritant des bureaux a été fortement endommagée, la plupart de ses vitres teintées bleutées soufflées.

Des résidents ont été vus dans les rues avec du sang sur leurs vêtements et leurs mains. Un jeune homme vêtu d’une veste bleue était assis par terre tandis qu’un médecin enroulait un bandage autour de sa tête. Une femme avec des bandages autour de la tête avait du sang sur tout le devant de son chemisier. Plusieurs voitures ont également été endommagées ou complètement détruites. Les sirènes des raids aériens ont retenti à plusieurs reprises dans tout le pays et à Kyiv.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déclaré que les forces russes avaient lancé des dizaines de missiles et de drones de fabrication iranienne contre l’Ukraine.

L’état-major général des forces armées ukrainiennes a déclaré que 75 missiles avaient été tirés contre des cibles ukrainiennes, dont 41 neutralisés par les défenses aériennes.

Les cibles étaient des zones civiles et des installations énergétiques dans 10 villes, a déclaré Zelenskyy dans une allocution vidéo. “(Les Russes) ont choisi exprès un tel moment et de telles cibles pour infliger le plus de dégâts”, a déclaré Zelenskyy.

Les frappes du matin ont renvoyé les habitants de Kyiv dans des abris anti-bombes pour la première fois depuis des mois. Le système de métro de la ville a arrêté les services ferroviaires et a rendu les gares disponibles à nouveau comme lieux de refuge.

Alors que les sirènes des raids aériens se sont poursuivies tout au long de la guerre dans les grandes villes ukrainiennes du pays, à Kyiv et dans d’autres régions où il y a eu des mois de calme, de nombreux Ukrainiens ont commencé à ignorer leurs avertissements et à vaquer à leurs occupations normales.

Cela a changé lundi matin. Les attentats sont arrivés à Kyiv au début de l’heure de pointe du matin, alors que le trafic des navetteurs commençait à reprendre. Au moins l’un des véhicules touchés près de l’Université nationale de Kyiv semblait être un minibus de banlieue, connu sous le nom de “marshrutka” et qui est une alternative populaire bien que souvent bondée aux lignes de bus et de métro de la ville.

À proximité, au moins une grève a atterri dans le populaire parc Shevchenko, laissant un grand trou près d’une aire de jeux pour enfants.

Parmi les cibles touchées figurait un pont piétonnier connu sous le nom de pont Klitschko – un point de repère dans le centre de Kyiv avec ses panneaux de verre. Des images de télévision en circuit fermé partagées par un conseiller du ministre ukrainien de l’Intérieur ont montré une énorme explosion alors que le pont était apparemment pris pour cible. Un homme vu sur le pont juste avant l’explosion est vu en train de s’enfuir après l’explosion.

Lesia Vasylenko, membre du parlement ukrainien, a tweeté une photo montrant qu’au moins une explosion s’est produite près du bâtiment principal de l’Université nationale de Kyiv, dans le centre de Kyiv.

Ailleurs, la Russie a ciblé des zones civiles et des infrastructures énergétiques alors que des sirènes de raid aérien retentissaient dans toutes les régions de l’Ukraine, à l’exception de la Crimée annexée par la Russie, pendant quatre heures consécutives.

Les journalistes de l’Associated Press à Dnipro ont vu les corps de plusieurs personnes tuées sur un site industriel à la périphérie de la ville. Les fenêtres de la zone avaient été soufflées et le verre jonchait la rue. Un bâtiment de télécommunications a été touché.

Les médias ukrainiens ont également signalé des explosions dans un certain nombre d’autres endroits, notamment la ville occidentale de Lviv, qui a servi de refuge à de nombreuses personnes fuyant les combats à l’est, ainsi qu’à Kharkiv, Ternopil, Khmelnytskyi, Zhytomyr et Kropyvnytskyi.

Kharkiv a été touché trois fois, a déclaré le maire Ihor Terekhov. Les grèves ont coupé l’électricité et l’approvisionnement en eau. Les infrastructures énergétiques ont également été touchées à Lviv, a déclaré le gouverneur régional Maksym Kozytskyi.

Trois missiles de croisière lancés contre l’Ukraine depuis des navires russes en mer Noire ont traversé l’espace aérien de la Moldavie, s’est plaint le ministre des Affaires étrangères du pays, Nicu Popescu.

La veille, Poutine avait qualifié l’attaque du pont de Kertch vers la Crimée d’acte terroriste perpétré par les services spéciaux ukrainiens. Lors d’une réunion dimanche avec le président de la commission d’enquête russe, Poutine a déclaré “qu’il ne fait aucun doute qu’il s’agissait d’un acte terroriste visant à la destruction d’infrastructures civiles d’une importance cruciale”.

Le pont de Kertch est stratégiquement important pour la Russie, en tant que voie d’approvisionnement militaire vers ses forces en Ukraine, et symboliquement, en tant qu’emblème de ses revendications sur la Crimée. Personne n’a revendiqué la responsabilité d’avoir endommagé le pont de 19 kilomètres de long, le plus long d’Europe.

Au milieu de l’assaut, Zelenskyy a déclaré sur son compte Telegram que la Russie “essaye de nous détruire et de nous effacer de la surface de la terre”.

Les attentats semblaient devoir apporter une nouvelle vague de condamnations internationales à la Russie.

Le porte-parole du chancelier allemand Olaf Scholz, Steffen Hebestreit, a déclaré que les puissances industrielles du Groupe des Sept tiendront une vidéoconférence mardi sur la situation à laquelle Zelenskyy répondra. L’Allemagne préside actuellement le G-7.

Les attentats ont provoqué un chœur d’indignation en Europe. Le président français Emmanuel Macron s’est dit “extrêmement préoccupé, car les frappes ont fait des victimes civiles” et a renouvelé sa promesse d’augmenter l’aide militaire à l’Ukraine.

Le ministre britannique des Affaires étrangères, James Cleverly, a tweeté que “les tirs de missiles de la Russie sur les zones civiles de l’Ukraine sont inacceptables”.

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a interrompu sa tournée en Afrique et est retourné en Ukraine, tweetant que les attaques représentaient “la terreur sur les villes ukrainiennes pacifiques”.

Certains craignaient que les attaques de lundi ne soient que la première salve d’une nouvelle offensive russe. Le ministère ukrainien de l’Éducation a annoncé que toutes les écoles ukrainiennes devaient passer aux cours en ligne au moins jusqu’à la fin de cette semaine.

Dans un geste inquiétant, le président biélorusse Alexandre Loukachenko a annoncé lundi que lui et Poutine avaient convenu de déployer un “groupement régional de troupes” conjoint au milieu de l’escalade des combats en Ukraine. Il n’a fourni aucun détail quant à l’endroit où le groupement sera déployé, quand et pourquoi.

Loukachenko a répété ses affirmations selon lesquelles l’Ukraine prépare une attaque contre la Biélorussie, suscitant des craintes que la scène ne soit préparée pour une action préventive de Minsk.

Sabra Ayres à Kyiv, Vasilisa Stepanenko à Kharkiv et Justin Spike et Yesica Fisch à Dnipro ont contribué à cette histoire.