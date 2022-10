Guerre d’Ukraine: la Russie fait exploser Kyiv et d’autres villes dans des frappes meurtrières

Kyiv, Ukraine –

La Russie a riposté lundi à une attaque contre un pont critique en déclenchant ses frappes les plus répandues contre l’Ukraine depuis des mois, un barrage meurtrier qui a écrasé des cibles civiles, coupé l’électricité et l’eau, détruit des bâtiments et tué au moins 14 personnes.

Les services d’urgence ukrainiens ont déclaré que près de 100 personnes avaient été blessées lors des attaques aux heures de pointe du matin que la Russie a lancées depuis les airs, la mer et la terre contre au moins 14 régions, allant de Lviv à l’ouest à Kharkiv à l’est. De nombreuses attaques ont eu lieu loin des lignes de front de la guerre.

Bien que la Russie ait déclaré que des missiles visaient des installations militaires et énergétiques, certains ont frappé des zones civiles alors que les gens se rendaient au travail et à l’école. L’un a touché une aire de jeux au centre-ville de Kyiv et un autre a frappé une université.



Les attaques ont plongé une grande partie du pays dans une panne d’électricité, privant des centaines de milliers de personnes d’électricité jusqu’à lundi soir et créant une pénurie si grave que les autorités ukrainiennes ont demandé aux gens de conserver et ont annoncé qu’elles arrêteraient les exportations d’électricité vers l’Europe à partir de mardi. Les pannes de courant privent également souvent les résidents d’eau, étant donné la dépendance du système à l’électricité pour faire fonctionner les pompes et autres équipements.

Andriy Yermak, conseiller principal du président Volodymyr Zelenskyy, a déclaré que les frappes n’avaient aucun “sens militaire pratique” et que l’objectif de la Russie était de provoquer une “catastrophe humanitaire”.

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré que ses forces avaient ciblé des infrastructures énergétiques clés et des installations de commandement militaire avec des “armes de précision” en représailles à ce qu’il a qualifié d’actions “terroristes” de Kyiv – une référence aux tentatives de l’Ukraine de repousser l’invasion de Moscou, y compris une attaque samedi sur un pont clé entre la Russie et la péninsule de Crimée annexée. Poutine a affirmé que l’attaque du pont avait été orchestrée par les services spéciaux ukrainiens.

Poutine a promis une réponse “dure” et “proportionnée” si de nouvelles attaques ukrainiennes menacent la sécurité de la Russie. “Personne ne devrait en douter”, a-t-il déclaré par vidéo au Conseil de sécurité russe.

Le président russe a subi d’intenses pressions intérieures pour qu’il prenne des mesures plus agressives pour arrêter une contre-offensive ukrainienne largement réussie et pour réagir avec force à l’attaque de samedi sur le pont de Kertch, dont il a utilisé la construction pour cimenter son annexion de la Crimée en 2014.

Les descriptions de plus en plus fréquentes par Poutine des actions de l’Ukraine en tant que terroristes pourraient laisser présager des actions encore plus audacieuses et draconiennes. Mais dans le discours de lundi, Poutine – dont l’ordre de mobilisation partielle des troupes le mois dernier a déclenché l’exode de centaines de milliers d’hommes en âge de combattre – s’est abstenu de transformer son “opération militaire spéciale” en campagne antiterroriste ou en loi martiale. Zelenskyy a appelé à plusieurs reprises les dirigeants mondiaux à déclarer la Russie État terroriste en raison de ses attaques contre des civils et de ses crimes de guerre présumés.

La guerre de Moscou en Ukraine approche de ses huit mois et le Kremlin est sous le choc des revers humiliants sur le champ de bataille dans les régions de l’est de l’Ukraine qu’il tente d’annexer.

Le chef des forces de l’ordre ukrainiennes a déclaré que les attaques de lundi avaient endommagé 70 sites d’infrastructure, dont 29 critiques. Zelenskyy a déclaré que sur les 84 missiles de croisière et les 24 drones tirés par la Russie, les forces ukrainiennes en ont abattu 56.

Des explosions ont frappé le quartier Shevchenko de la capitale, qui comprend la vieille ville historique et les bureaux du gouvernement, a déclaré le maire Vitali Klitschko.

Certaines des grèves ont frappé près du quartier du gouvernement dans le cœur symbolique de la capitale, où se trouvent le parlement et d’autres monuments majeurs. Une tour de bureaux recouverte de verre a été considérablement endommagée, la plupart de ses fenêtres teintées de bleu ayant été soufflées.

Zelenskyy, dans une allocution vidéo, a évoqué le moment de l’heure de pointe des attaques de lundi, affirmant que la Russie “a choisi tel moment et telle cible exprès pour infliger le plus de dégâts”.

Les frappes ont envoyé les habitants des deux plus grandes villes d’Ukraine – Kyiv et Kharkiv – dans des abris anti-bombes, y compris des stations de métro.

L’épouse de Zelenskyy, Olena, a posté une vidéo montrant des personnes s’abritant dans les escaliers d’une station de métro de Kyiv chantant une chanson folklorique ukrainienne, “In a Cherry Garden”, dont les dernières lignes sont : “Ma chère mère, tu es vieille et je suis heureuse et jeune. Je veux vivre, aimer.

Alors que les sirènes des raids aériens ont continué tout au long de la guerre, à Kyiv et ailleurs, de nombreux Ukrainiens ont ignoré les avertissements après des mois de calme.

Alors que la circulation reprenait lundi matin, un minibus de banlieue a été heurté près de l’Université nationale de Kyiv. À proximité, au moins un missile a atterri dans le parc Shevchenko, laissant un grand trou près d’une aire de jeux pour enfants.

Une autre cible était le pont piétonnier Klitschko – un point de repère central de Kyiv avec des panneaux de verre. Des séquences vidéo ont montré une énorme explosion sous le pont, avec de la fumée qui montait et un homme qui s’enfuyait, apparemment indemne. Le maire a posté une vidéo plus tard alors qu’il marchait sur le pont, soulignant un cratère sur un trottoir en contrebas et des éclats de verre et de missiles sur la surface du pont.

Des sirènes de raid aérien ont retenti dans toutes les régions d’Ukraine, à l’exception de la Crimée annexée par la Russie, pendant quatre heures consécutives.

Des journalistes d’Associated Press ont vu des corps sur un site industriel à la périphérie de Dnipro. Quatre personnes ont été tuées et 19 blessées dans la ville, ont indiqué des responsables. Des témoins ont déclaré qu’un missile a atterri devant un bus, endommageant le véhicule mais ne tuant aucun passager.

Natalia Nesterenko, une mathématicienne, a vu un missile passer devant le balcon de son appartement à Dnipro alors qu’elle se trouvait dans sa cuisine, puis elle a entendu deux explosions.

“C’est très dangereux. J’ai immédiatement appelé mes enfants pour voir comment ils allaient parce que n’importe qui peut être touché, les femmes, les enfants”, a-t-elle déclaré.

Kharkiv a été touché trois fois, a déclaré le maire Ihor Terekhov. Les grèves ont coupé l’électricité et l’approvisionnement en eau. Les infrastructures énergétiques ont également été touchées à Lviv, a déclaré le gouverneur régional Maksym Kozytskyi.

Trois missiles de croisière lancés contre l’Ukraine depuis des navires russes en mer Noire ont traversé l’espace aérien de la Moldavie, a déclaré le ministre des Affaires étrangères du pays, Nicu Popescu.

Les attentats ont suscité une nouvelle condamnation internationale de la Russie.

Les puissances industrielles du Groupe des Sept ont prévu mardi une vidéoconférence sur la situation, à laquelle Zelenskyy répondra.

Le président américain Joe Biden a déclaré dans un communiqué que les attaques de missiles qui ont tué des civils « démontrent à nouveau la brutalité totale de la guerre illégale de M. Poutine contre le peuple ukrainien ». Il a déclaré que les États-Unis et leurs alliés “continueront d’imposer des coûts à la Russie pour son agression, de tenir Poutine et la Russie responsables de ses atrocités et de ses crimes de guerre, et de fournir le soutien nécessaire aux forces ukrainiennes pour défendre leur pays et leur liberté”. Lors d’un appel téléphonique plus tard lundi, Biden a déclaré à Zelenskyy que les États-Unis avaient accepté sa demande de fournir des systèmes avancés de défense aérienne.

Le président français Emmanuel Macron s’est dit “extrêmement préoccupé”. Le ministre britannique des Affaires étrangères, James Cleverly, a tweeté que “les tirs de missiles de la Russie sur les zones civiles de l’Ukraine sont inacceptables”.

Certains craignaient que les attaques de lundi ne représentent le début d’une nouvelle offensive russe. Par mesure de précaution, l’Ukraine a basculé toutes les écoles vers l’apprentissage en ligne.

Dans un geste inquiétant, le président biélorusse Alexandre Loukachenko a annoncé que lui et Poutine avaient convenu de créer un « groupement régional de troupes ». Il n’a donné aucun détail.

Loukachenko a répété ses affirmations selon lesquelles l’Ukraine prépare une attaque contre la Biélorussie, faisant craindre qu’il ne prenne des mesures préventives. Son ministre de la Défense, Viktor Khrenin, a ensuite publié une vidéo avertissant l’Ukraine de ne pas provoquer la Biélorussie, mais a ajouté : “Nous ne voulons pas nous battre”.

Sabra Ayres à Kyiv, Vasilisa Stepanenko à Kharkiv et Justin Spike et Yesica Fisch à Dnipro ont contribué à cette histoire.